Von Miriam Olszok

Heidelberg. An einem verregneten Mittwochvormittag lockt der Geruch von frischem Kaffee in die Untere Straße 21. Noch bevor das "Rada Coffee & Rösterei" offiziell geöffnet hat, laufen bereits die ersten Gäste herein. Innen herrscht Gemütlichkeit pur: Die bunte Einrichtung mit viel Holz und warmen Tönen bildet das Kontrastprogramm zum regnerischen Tag. Es dauert nicht lange, bis das Café mit Menschen und Gesprächen gefüllt ist.

Hier hat sich Raphael Pulgar Schwartz vor zwei Jahren einen Traum erfüllt: sein eigenes Café mit Rösterei. Dieses führt er gemeinsam mit Mutter Daisy Schwartz und ihrem Mann Joel Urbaez. Über den Kaffeetresen hängt ein von Joel gemaltes Gemälde von Caracas. Venezuelas Hauptstadt ist die Heimat des eingespannten Trios. Das lateinamerikanische Flair macht sich nicht nur dadurch bemerkbar: "Viele Gäste sprechen Spanisch oder versuchen ihre Kenntnisse bei uns aufzubessern", erzählt Daisy.

Die politische Lage Venezuelas trieb die Familie nach Deutschland. Zuerst Raphael, dann auch Daisy und Joel. Wieso Heidelberg? Raphaels ältere Schwester machte hier ihr Au-pair. "Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren", sagt der 28-Jährige schmunzelnd.

2009 kam Raphael das erste Mal nach Heidelberg, perfektionierte sein Deutsch am Studienkolleg und begann zu studieren. "Aber das war nichts für mich. Ich wollte etwas Praktisches machen."

Hintergrund Adresse: Untere Straße 21, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221/1805585

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10 bis 18 Uhr, Sa+So von 9 bis 18 Uhr

Homepage: www.rada-roesterei.com

Seit: 2017

Er ging zurück nach Caracas und arbeitete im Café seines Vaters. Venezuelas politische Situation spitze sich aber dermaßen zu, dass er endgültig nach Deutschland ging – mit dem Entschluss, sein eigenes Café samt Rösterei in Heidelberg zu eröffnen.

Daisy wanderte als 14-Jährige mit ihren Eltern nach Venezuela aus und arbeitete bis vor dreieinhalb Jahren an der Deutschen Botschaft in Caracas. Sie und ihr Mann Joel bereiteten sich noch in Venezuela auf das in Heidelberg anstehende Kaffeeprojekt vor. Im Sommer 2017 eröffnete die Familie ihr Kaffeegeschäft und taufte es unter den Namen "Rada" – zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben von Mutter und Sohn.

In der Rada-Rösterei kommen die Rohkaffeebohnen fast ausschließlich aus Mittel- und Südamerika. "In El Salvador arbeiten wir zum Beispiel mit der Familie Guillén zusammen", erzählt Raphael. Einmal im Jahr reist er zu den Kaffeeplantagen, wo er auch mit anpackt. Dabei versucht Raphael, jedes Jahr neue Plantagen zu besuchen und Kontakte aufzubauen.

Verantwortung und Qualität arbeiten in Heidelbergs kleinster Rösterei im Tandem: Bei den Kaffeebohnen achtet die Familie auf fairen Handel und angemessene Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch, dass keine Kinder auf den Plantagen arbeiten und die Menschen das ganze Jahr über fair beschäftigt werden – und nicht nur während der Saison. Ihre Agenda: "Wir wollen, dass die Leute bewusster Kaffee trinken."

Bei Rada gibt es acht Kaffeesorten aus acht Mühlen zu probieren. Dabei werden nicht nur Bohnen der Kaffeeart Arabica geröstet. Der Coffea Canephora aus Indien, geläufiger unter den Namen Robusta, ist unter den Gästen besonders beliebt. Er enthält wenig Säure und hat ein Schoko-Nuss-Aroma. "Leute sagen immer, dass Robusta nicht gut ist. Das stimmt aber nicht!", sagt Daisy energisch. Neben diesen beiden Arten sind auch Bohnen vom selteneren Liberica-Kaffee im Sortiment.

Geröstet wird den ganzen Tag. "Je nachdem, wann Zeit ist", sagt Raphael. In einem Durchgang werden bei circa 190 Grad Celsius etwa zwei Kilogramm schonend verarbeitet. Das dauert höchstens 25 Minuten. Durch diese mittlere Kaffeeröstung behalten die Bohnen ihr ursprüngliches Aroma. Die Kaffeebohnen sollte man anschließend erst nach 8 bis 14 Tagen mahlen und genießen.

Der "kleine" Coffee-Tech-Röster, der in der Ecke der ehemaligen Mantei Bäckerei steht, reicht mittlerweile nicht mehr aus. "Es läuft gut", freut sich Daisy. "Wer einmal guten Kaffee beim Röster trinkt, geht nicht mehr zurück." Das wichtigste ist und bleibt für sie jedoch, dass die Gäste sich wohlfühlen und die Kaffeebauern und Pflücker unterstützt werden.