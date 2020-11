Massoud Baygan vom Jungen Theater in dem Stück „Weil wir kein Deutsch konnten“. Es handelt von einer Familie, die aus dem Iran nach Deutschland flieht, und ist dem Schauspieler aufgrund seiner iranischen Herkunft besonders in Erinnerung geblieben. Foto: Theater und Orchester Heidelberg

Thomas Wu (14) besucht die Klasse 9d am Englischen Institut. Er hat für das Projekt den Schauspieler Massoud Baygan vom Jungen Theater Heidelberg interviewt.

Thomas Wu (14) besucht die Klasse 9d am Englischen Institut. Er hat für das Projekt den Schauspieler Massoud Baygan vom Jungen Theater Heidelberg interviewt. Ein Gespräch über Lieblingsrollen und den Künstler-Alltag im Lockdown.

Herr Baygan, darf ich fragen, wie alt Sie sind und woher Sie kommen?

Ich bin 1957 im Iran geboren worden, daher bin ich 65 Jahre alt. Als ich vier war, bin ich mit meinen Eltern nach Deutschland gezogen und in Bayern aufgewachsen.

Viele Menschen äußern bereits in jungen Jahren, dass sie Schauspieler werden wollen. War das bei Ihnen auch so?

Nein, überhaupt nicht. Als junger Mann habe ich erstmal eine Berufsausbildung als Kaufmann gemacht. Später holte ich mein Abitur an einer Abendschule nach. Zusätzlich studierte ich Germanistik und Hispanistik. Am Heidelberger Theater bin ich zuerst in der Regie als Hilfsassistent eingestiegen und dort geblieben. Anfangs habe ich kranke Schauspieler vertreten. Nach und nach gefiel mir das Schauspielen, weshalb ich richtig durchgestartet bin.

Ich selbst habe bereits an zwei Theaterworkshops teilgenommen und immer Rollen gespielt, die Überheblichkeit und "das Gegenstück zum Guten" verkörperten. Wen spielen Sie am liebsten?

Zum einen mag ich Komödien, zum anderen gefällt es mir, Schufte und Böse zu spielen. Das Theaterstück "Weil wir kein Deutsch konnten" ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es handelt von einer Familie, die aus dem Iran kommt, aber wegen des Bürgerkriegs nach Deutschland flieht. Hauptperson ist die kleine Mehrnousch. Sie hat noch zwei ältere Brüder und eine kleine Schwester. Die kulturellen Unterschiede und das "fremde Land" Deutschland stehen im Mittelpunkt. Dieses Stück beruht auf wahren Begebenheiten. Jeder unserer Schauspieler hat die Figur getroffen, die er spielte. Ich beispielsweise habe den Vater Hosein gespielt und durfte den Echten kennenlernen. Die Familie hat mehrfach bei den Proben zugesehen, selbstverständlich auch bei der Premiere. Das Stück ging mir sehr nahe, weil ich ja selbst aus dem Iran komme.

Ich habe den Eindruck, dass sich insbesondere Mädchen für Film und Schauspielerei interessieren. Woran liegt das?

Das liegt daran, dass viele Männer sich anfangs nicht trauen. Deshalb fällt es ihnen schwer, in eine Rolle zu schlüpfen und aus sich herauszukommen. Mit dem Alter erlernen sie jedoch Stück für Stück ein wenig mehr Selbstvertrauen. Später stehen sie den Schauspielerinnen in nichts nach, es ist also gleich verteilt.

Wie lenken Sie sich während des Lockdowns ab?

Ich mache gerne Spaziergänge oder Fahrradtouren. Zudem mag ich es zu lesen, spannende Filme sind auch ganz schön. Im März bin ich morgens immer mit meinem Hund Gassi gegangen. Dann habe ich am Schreibtisch gearbeitet und noch ein paar Lesungen gemacht. Am interessantesten war jedoch, dass ich eine Leseversion des Romans "Robinson Crusoe" geschrieben habe. Jeder unserer Schauspieler hat einen Teil davon gelesen. Jeden Tag wurde ein Teil davon im Internet freigegeben, den man streamen konnte. Ein anderes Mal musste ich den Roman "Moby Dick" innerhalb von drei Minuten darstellen. Dabei filmte ich mich selbst.

Ich für meinen Teil glaube ja nicht, dass in diesem Jahr Homeschooling nochmals stattfinden wird. Blicken Sie als Schauspieler ähnlich optimistisch in die Zukunft?

Ja, durchaus. Es erfordert viel Geduld und Disziplin, aber wir schaffen das. Aktuell findet eine Probe statt, dessen Stück am 3. Dezember Premiere hätte. Trotz Einschränkungen arbeiten wir daran, jeder gibt sein Bestes und wir blicken optimistisch in die Zukunft.