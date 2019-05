Ministerpräsident Kretschmann, Bundesumweltministerin Schulze und Oberbürgermeister Würzner eröffnen in ICCA-Kongress in der Stadthalle. Foto: ani

Heidelberg. (ani) 900 Gäste sind zur ICCA 2019 nach Heidelberg gekommen. Bis Donnerstag sollen hier Lösungen erarbeitet werden, um „radikale Lösungen“ für den Klimaschutz zu finden, wie es Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Mittwochvormittag ausdrückte.

Viel Applaus gab es für die jugendlichen Repräsentanten von Fridays für Future und den Youth Climate Summit, der die letzten beiden Tage tagte. Doch Applaus ist den Jugendlichen nicht genug: „Ich bin wütend, dass Ihr immer nur applaudiert und doch nichts tut“, meinte Jakob von Fridays für Future. Gemeinsam riefen die jungen Leute in den Raum: „We are unstoppable, another world is possible.“

Die Delegation von "Friday for Futures". Foto: ani

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, Deutschlands Regierung werde 2019 zum Jahr des Handels für den Klimaschutz machen, etwa durch eine geplantes Gesetz für den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ziel sei, die Erderwärmung nicht nur bei zwei Grad anzuhalten, sondern schon bei 1,5 Grad - gemessen am vorindustriellen Level. «Für einige Länder und für viele Millionen Menschen wird das einen existenziellen Unterschied machen.»

Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten und mehr als zwei Drittel der Treibhausgase werden dort verursacht - der Beitrag der Kommunen zum Klimaschutz steht im Mittelpunkt der Konferenz "International Conference on Climate Action" (ICCA2019). Im Vordergrund steht die im Klimaabkommen von Paris geforderte Vernetzung aller staatlichen Ebenen im Kampf gegen den Klimawandel. Ziel ist eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit.

Veranstalter sind das Bundesumweltministerium, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg. Auf der Rednerliste stehen Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos). Würzner wünscht sich, dass von Heidelberg aus wichtige Signale zum UN-Nachhaltigkeitsgipfel im September in New York ausgehen.

Update: 22. Mai 2019. 12.45 Uhr