Martina Sauter, die in ihrem Hofladen auf dem Kirchheimer Hof derzeit von Judith Neuner unterstützt wird (v.l.), würde ein Stein vom Herzen fallen, falls sich in Kürze doch noch eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die Ladenleitung finden würde. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg. Gemüse aus eigenem Anbau, selbst gebackenes Brot und eingemachte Spezialitäten – regionale Lebensmittel und gesundes Essen liegen voll im Trend. Die RNZ stellt in diesem Sommer Heidelberger Hofläden vor – und zeigt, was sie besonders macht. Heute: "Martina’s Hofladen" in Kirchheim.

> Was gibt es hier? Wenn man so will, dann könnte man den Hofladen von Martina Sauter fast als "Vollsortimenter" bezeichnen. Denn hier gibt es alles, was es für eine vollständige Mahlzeit braucht: frisches Gemüse, diverse Salate, viele Kräuter und Obst aller Art, Nudeln in zig Variationen, Kartoffeln, Kuchen und Gebäck, Fleisch und Wurst inklusive Hausmacherspezialitäten, Käse und andere Milcherzeugnisse, süße Naschereien, Fruchtsäfte sowie den einen oder anderen guten Tropfen, der Alkohol enthält. Je nach Saison kommen auch Pilze dazu – im Moment etwa Pfifferlinge.

> Was ist das Besondere? Martina Sauter legt enorm viel Wert darauf, ihr Sortiment aus nahezu ausschließlich regionalen Quellen zusammenstellen. So kommen Obst und Gemüse entweder aus eigenem Anbau oder dank familiärer Bande von dem bereits in dieser Serie vorgestellten Gemüsehof Spieß im Neurott. Produkte von Rind und Schwein liefert der Bauernladen Koch aus Edingen-Neckarhausen, die Putenerzeugnisse der Kirchardter Putenhof Benz, die Kuh- und Ziegenmilchkäse die Hüttenthal-Molkerei aus Mossautal im Odenwald, den Wein das Leimener Weingut Adam Müller und die Backmischungen und das Mehl die Marktgemeinschaft Kraichgaukorn. Brot und Kuchen backt Sauter selbst.

> Die Geschichte hinter dem Laden: Regionale Produkte konnten im Kirchheimer Hof schon vor vielen Jahren erstanden werden. Beispielsweise im Hofladen der Familie Gieser oder in der Spargelzeit bei Karlheinz Rehm. Vor zehn Jahren gesellte sich "Martina’s Hofladen" hinzu: "Wir haben das aus dem Nichts heraus aufgebaut." Als Grund für die Ladeneröffnung nennt sie, dass 2009 der Tabakanbau endgültig zu Ende gegangen sei. Anschließend habe "jeder gucken müssen, dass er irgendwo eine Nische findet". Ihre war die Direktvermarktung im eigenen Laden – und dort stieß sie auf beste Kundenresonanz. Doch auch wenn das Geschäft gut läuft, ist die Zukunft ungewiss: Denn Sauter findet derzeit partout niemanden, der die Leitung des Ladens übernehmen kann. Ihre bewährte Mitarbeiterin erwartet nämlich ein Baby und fällt deshalb erstmal aus. Und weil sie den Hofladen nicht alleine stemmen kann, hängt dessen Weiterbestehen davon ab, dass jemand in ihre Fußstapfen tritt.

> Anfahrt und Umfeld: Den Kirchheimer Hof und damit auch "Martina’s Hofladen" erreicht man bestens über den Bruchhäuser Weg, der im Ortszentrum in der Sandhäuser Straße in Richtung Schützenhaus abzweigt. Dass dieser nur für Anlieger freigegeben ist, sollte niemanden abschrecken, denn wer im Hofladen einkauft, hat ein Anliegen. Ganz in der Nähe befindet sich das italienische Restaurant "Il Gladiatore", dessen Speisen und Getränke auf der Terrasse genossen werden können.

> Öffnungszeiten: April bis Oktober von Dienstag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, am Samstag 8 bis 16 Uhr, November bis März von Dienstag bis Freitag 9.30 bis 12 sowie 14 bis 18 Uhr, am Samstag 8 bis 14 Uhr. Es gibt auch einen Lieferservice (Telefon: 06221 / 782723).