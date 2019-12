Beim „Jingle Bell Rock“-Gottesdienst in der Heiliggeistkirche können sich die Gäste mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern auf die Feiertage einstimmen. Foto: Schneider

Von Svenja Schlicht

Heidelberg. Ganz egal, ob besinnlicher Gottesdienst oder festliches oder gar rockiges Konzert: Wer an den Feiertagen noch nicht fest verplant ist, hat in Heidelberg eine große Auswahl an weihnachtlichen Veranstaltungen, denn davon gibt es in der Stadt viele. Ein – unvollständiger – Überblick.

> Christmette mit Weihnachtsoratorium: In der Heiliggeistkirche wird an Heiligabend Bachs Weihnachtsoratorium (Teil I) unter Mitwirkung des Weihnachtschors der Studentenkantorei aufgeführt. Das Konzert mit Gottesdienst beginnt um 23 Uhr. Zuvor, um 22.15 Uhr, gibt es eine öffentliche Mitmach-Chorprobe – bitte Noten mitbringen!

> Einstimmung zur Christmette: In der Jesuitenkirche in der Altstadt, Schulgasse 4, stimmen an Heiligabend um 22 Uhr Bezirkskantor Markus Uhl und Martin Vogel mit Musik für Orgel und Klarinette von Mozart und Schumann musikalisch auf die Christmette ein, die um 22.30 Uhr beginnt. Den Festgottesdienst selbst begleiten die beiden Musiker mit Werken von Telemann, Gade und Bozza.

> Christmette mit Musik: Pfarrerin Tanja Dittmar führt in der Melanchthonkirche in Rohrbach, Am Heiligenhaus 16-35, bei einer musikalischen Christmette durch den Heiligen Abend. Beginn des Gottesdienstes ist um 22 Uhr.

> Gottesdienst mit Liederkranz und Sängereinheit: Auf dem Rohrbacher Friedhof, Bierhelderweg, wird an Heiligabend um 16 Uhr ein Gottesdienst mit kleinen musikalischen Beiträgen abgehalten. Die Liturgie übernimmt Pfarrerin Tanja Dittmar.

> Jingle Bell Rock: In entspannter Atmosphäre können Besucher der Heiliggeistkirche an Heiligabend um 19 Uhr zum gemeinsamen Singen traditioneller Weihnachtslieder und Pop-Songs zusammenkommen. Liturgie und Predigt hält Citypfarrer Vincenzo Petracca.

> "Kein Raum in der Herberge": Die Christus-Luther-Markus-Gemeinde lädt zu einem Freilichtgottesdienst an der Schwanenteichanlage bei der Stadtbücherei, Poststraße 15, ein. Die Veranstaltung wird vom Posaunenchor begleitet und beginnt an Heiligabend um 13.30 Uhr.

> Ökumenischer Familiengottesdienst mit Krippenspiel: Ein ökumenischer Familiengottesdienst findet an Heiligabend in der St. Johannes-Kirche in Rohrbach, Herrenwiesenstraße 12, statt. Neben der Predigt wird ein Krippenspiel für Groß und Klein zum Besten gegeben. Beginn ist um 13.30 Uhr.

> Orgelkonzert im Stift Neuburg: Am ersten Weihnachtsfeiertag um 15.30 Uhr spielt Peter Schumann im Stift Neuburg ein Orgelkonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach. Karten zu 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, sind bei der RNZ, Neugasse 4-6, oder telefonisch unter 06221 / 5191210 zu bekommen.

> Weihnachten schon ab 11 Uhr: Das Kantatenorchester und die Cappella Palatina singen und spielen Chöre aus Bachs Weihnachtsoratorium unter der Leitung von Markus Uhl. Zu hören ist das Konzert am ersten Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr in der Jesuitenkirche.

> Singgottesdienst: Im Gemeindezentrum in der Heinrich-Fuchs-Straße im Stadtteil Rohrbach findet am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr ein Singgottesdienst statt. Die Leitung übernimmt Pfarrerin Sibylle Baur-Kolster.

> Weihnachtskonzert zum Mitsingen: Die Atlanta Jazzband aus Düsseldorf gibt am zweiten Weihnachtstag um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert zum Mitsingen in der Heiliggeistkirche. Begleitet wird der Abend von Christoph Andreas Schäfer an der Orgel. Kartentelefon: 01805 / 700733.