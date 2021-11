Für die Tiger steht beispielsweise eine Schubber-Bürste auf der tierischen Wunschliste Liste. Ob dieser Wunsch wohl in Erfüllung geht? Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg

Heidelberg. (RNZ) Die tierische Wunschliste für den Zoo Heidelberg, beinhaltet Dinge, die für die Arbeit im Zoo benötigt werden. Sie wurde sorgfältig von den Zoo-Mitarbeitern zusammengestellt und soll den Alltag der Tiere besser gestalten. Aber auch Arbeiten an und rund um die Gehege erleichtern, heißt es in der Pressemitteilung des Zoos.

Wer den Zoo auf diese Weise unterstützen möchte, kann online ein Weihnachtsgeschenk auswählen.

Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann und sein Team hoffen, dass die Wunschliste in diesem Jahre wieder viel Zuspruch aus der Bevölkerung erhält. "In den vergangenen Jahren ist die Wunschliste für uns sehr wichtig geworden. Das Geld, das wir dadurch einsparen, können wir sehr gut an anderer Stelle für laufende Kosten oder Projekte, zum Beispiel für die Gorillaanlage einsetzen.

Insbesondere im letzten Jahr war die Hilfsbereitschaft der Menschen sehr hoch. Diese Wertschätzung für unsere Arbeit mit den Tieren motiviert das gesamte Team", sagt Dr. Wünnemann.