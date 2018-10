Heidelberg. (RNZ/mare) Handschuhsheimer Salat, Rhabarber, Flieder oder Spargel im Frühjahr. Diese lokalen und saisonalen Spezialitäten und vieles mehr gibt es auf elf Wochenmärkten in den Heidelberger Stadtteilen. Und zwar außer sonntags an jedem Wochentag. Das teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit.

>>> Die Wochenmärtkte in der Übersicht <<<

Die hier angebotenen Waren sind meist regional, gerade das saisonale Gemüse stammt aus dem Raum Heidelberg. Auch die Fisch-, Fleisch- und Wurstspezialitäten stammen zum großen Teil aus direkten Vertriebsstrukturen. Die Händler bieten ein breites Sortiment von Obst, Gemüse und Früchten, über Fleisch-, Wurst- oder Fischspezialitäten, bis zu Käse, Eier und Honig an.

Außerdem gibt es mediterrane Feinkost, verschiedene Pasta- und Nudelsorten mit unterschiedlichen Soßen, gefüllte Teigtaschen nach argentinischem Rezept und Kaffee vom "Espresso-Bike". Am Anatomiegarten in der Hauptstraße bietet ein Blumenmarkt freitags und samstags sein buntes, duftendes Sortiment an.

Erst letzten Jahres ist der Bahnstadt-Wochenmarkt auf den zentralen Gadamerplatz im Herzen des jungen Stadtteils umgezogen. Er wurde mit einem kleinen Fest am 6. Oktober eröffnet. Jeden Freitag zwischen 14 und 19 Uhr gibt es dort frische Lebensmittel. Der Bahnstadt-Wochenmarkt ist der zweite in Heidelberg, der nachmittags stattfindet.

Im Herbst 2010 startete auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Altstadt der erste Nachmittags-Wochenmarkt. Jeweils donnerstags bieten Händler hier ihre Waren von 15 bis 20 Uhr an. Mit dem Nachmittagsangebot haben die Stadt Heidelberg und die "Interessengemeinschaft der Heidelberger Markthändler" neue Kundinnen und Kunden gewonnen.