Heidelberg. (rnz/rl) Am Montag, 26. November, startet vor dem ersten Advent wieder der Heidelberger Weihnachtsmarkt. Rund 140 Buden an sechs Standorten in der Altstadt bieten bis zum 22. Dezember weihnachtliches und unweihnachtliches Essen, Trinken und Geschenkideen an.

Neben Schlemmerei und Einkaufsmöglichkeiten bietet die Eisbahn auf dem Karlsplatz die Möglichkeit vor romantischer Schlosskulisse einige Runden auf dem Eis zu drehen, bevor man sich bei einem Heißgetränk mit oder ohne Alkohol aufwärmt.

Für die Kinder gibt es ein Karussell auf dem Uniplatz und die Weihnachtsbahn auf dem Kornmarkt. Einen Überblick über die Standorte und die Höhepunkt des Weihnachtsmarktes gibt es hier im Flyer von Heidelberg Marketing.

Hintergrund Der Weihnachtsmarktreporter hat im vergangenen Jahr einen Riesenspaß gemacht. Dem Reporter-Team und den Rückmeldungen zufolge auch den Zuschauern. Dementsprechend war bereits während des Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr klar: Wir machen das 2018 nochmal. Was wir genau machen, verraten wir noch nicht. Nur so viel: Wir wollen uns nicht wiederholen. Fast 113.000 Mal wurde auf Facebook [+] Lesen Sie mehr Der Weihnachtsmarktreporter hat im vergangenen Jahr einen Riesenspaß gemacht. Dem Reporter-Team und den Rückmeldungen zufolge auch den Zuschauern. Dementsprechend war bereits während des Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr klar: Wir machen das 2018 nochmal. Was wir genau machen, verraten wir noch nicht. Nur so viel: Wir wollen uns nicht wiederholen. Fast 113.000 Mal wurde auf Facebook das Video aufgerufen, bei dem Reporter Alexander Wenisch Maden und Grillen probierte. Hinzu kamen Fahren mit dem Karussell, Schleudern über die Eisbahn, verschiedene Stände mit Nicht-Glühwein-haltigen Getränken und einem Besuch bei der Markt-Konkurrenz in der Weststadt standen auf dem Reporter-Programm. Eine Wiederholung gibt es jedoch: Zur (inoffiziellen) Eröffnung des Heidelberger Weihnachtsmarktes am Montag, 26. November, werden wir um 11 Uhr wieder Live auf Facebook berichten: www.facebook.com/RheinNeckarZeitung. Danach wird Weihnachtsreporter-Team wieder regelmäßig interessante und abseitige Geschichten senden. Diese sind dann wie im vergangenen Jahr auf Facebook, Youtube und www.rnz.de zu sehen sein. Wir freuen uns drauf. Das Weihnachtsmarktreporter-Team

Alexander Wenisch (Reporter), Reinhard Lask (Kamera/Produktion) und Vanessa Dietz (Instagram)

Der Weihnachtsmarkt ist von Sonntag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr (maximal 22 Uhr) geöffnet. Am Samstag ist der Markt regulär von 11 bis 22 Uhr offen.

Das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt ist vom 26. November bis zum 1. Januar geöffnet, außer am 24. Dezember. Da ist das Wäldchen geschlossen. Hier sorgen mehr als 100 Tannenbäume, die Weihnachtskrippe, die Kindereisenbahn und weiße Pagodenzelte für vorweihnachtliche Stimmung.

Das eisige Vergnügen unter freiem Himmel hat bis einschließlich 6. Januar 2019 geöffnet.

Auch die Eisbahn auf dem Karlsplatz ist länger offen: Hier kann man bis zum 6. Januar seine Runden drehen. Normalerweise von 10 bis 22 Uhr, außer am 24. Dezember, wo die Eisbahn ebenfals geschlossen ist. Am 25. und 26. Dezember öffnet die Bahn von 12 bis 22 Uhr, an Silvester von 10 bis 1 Uhr. Am Rande der Bahn gibt es Stände mit Glühwein oder Kinderpunsch oder etwas zu Essen bei einer der Weihnachtsbuden.

Auf dem Universitätsplatz befindet sich der größte Teil des Heidelberger Weihnachtsmarktes, der durch sein vielseitiges Angebot bei großen und kleinen Besuchern gleichermaßen beliebt ist. Die rund 70 Weihnachtsmarktstände laden zum Bummel ein und bieten Geschenke, Kulinarisches, Handwerkskunst und Kuriositäten, besonderes Highlight ist das über 100 Jahre alte Karussell.

Der Lions Club lädt auf dem Marktplatz in das "Haus des Weihnachtsmanns" ein, hier lässt sich der Weihnachtsmann für einen guten Zweck mit seinen Besuchern fotografieren.

In der Bürgerhütte präsentieren sich verschiedene gemeinnützige Institutionen und Vereine.

Zu den öffentlichen Führungen über den Weihnachtsmarkt ist jeder herzlich eingeladen, der die schönsten Winkel der Altstadt entdecken und dabei Wissenswertes zu den weihnachtlichen Traditionen der Region erfahren möchte. Die Führungen in deutscher Sprache finden an den ersten drei Adventssamstagen um 18:30 Uhr statt, Treffpunkt ist vor dem Haupteingang zum Rathaus auf dem Heidelberger Marktplatz.

Die Aktionstage:

Am Montag ist Studententag, an dem es für Studenten vergünstigten Glühwein gibt.

Der Donnerstag bietet als Familien- und Seniorentag viele Vergünstigungen für Kinder und Senioren ab 65 Jahren.

Am 3. Dezember, ab 18 Uhr, wird der "Pink Monday Heidelberg" zugunsten der Aids-Hilfe Heidelberg auf dem Marktplatz zum Treffpunkt der Region. Einen Abend lang erstrahlen das Rathaus, der Herkulesbrunnen, die Heiliggeistkirche und das Hotel zum Ritter St. Georg komplett in Pink. Dazu gibt es Gute-Laune-Weihnachtsmusik, pinkfarbenen Glühwein und natürlich jede Menge netter Menschen. Der Glühwein wird in einer limitierten Sonder-Tasse ausgeschenkt.

In der Bürgerhütte am Marktplatz präsentieren sich gemeinnützige Einrichtungen.

An den vier Adventssamstagen (1., 8., 15., 22. Dezember) kann man jeweils um 18.30 Uhr an den Weihnachtsmarktführungen teilnehmen. Anmeldungen sind hier möglich.

An den ersten beiden Adventssamstagen, 1. und 8. Dezember, findet auf dem Kornmarkt die Aktion "Wünsche werden wahr" statt. Hierbei werden Heimkindern Weihnachtswünsche erfüllt.

Heidelberger Einkaufs-Nacht: Am 15. Dezember haben die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Zudem bleibt der Weihnachtsmarkt an diesem Tag noch bis 23 Uhr geöffnet.

Info: Aktuelle Informationen zum Heidelberger Weihnachtsmarkt gibt es auch auf Facebook.