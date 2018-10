Von Marion Gottlob

Heidelberg. Manchmal ist das Leben wie eine Spirale: Sonja Müller litt mit zwölf Jahren an einer Krebserkrankung und ist nun seit mehr als einem Jahr die Leiterin des Waldpiraten-Camps im Stadtwald. In der Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung unweit des Bierhelferhofes dürfen krebskranke Kinder eine "Pause" von ihrer Erkrankung machen. "Wenn ich auf meinen Werdegang blicke, erfüllt mich tiefe Dankbarkeit", sagt Müller. "Ich bin sogar dankbar für die Krebserkrankung, die eine wichtige Erfahrung war."

Das Camp ist in ganz Deutschland die einzige Einrichtung für krebskranke Kinder und deren Geschwister. Hier erleben Kinder und Jugendliche nach der Akutphase der Therapie unter dem Motto "Zurück ins Leben" neun Tage lang Ferien. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams und im Austausch miteinander erfahren sie, dass es für sie wieder ein "normales" Leben geben kann.

Sonja Müller lächelt. Die 42-Jährige gehörte selbst zu den allerersten zehn Jugendlichen, die 1991 nach einer Krebserkrankung in ein Camp der Paul-Newman-Stiftung in den USA reisen durften. "Ich war das einzige Mädchen und mein Englisch war nicht so gut. Aber ich habe mich durchgeschlagen." Von Glück erfüllt kehrte sie nach Deutschland zurück - und erzählte auf der Onkologie-Station der Heidelberger Kinderklinik Gabriele Geib von ihrer Erfahrung: "Das sollte jedes krebskranke Kind in Deutschland erleben dürfen."

Gabriele Geib war tief berührt und reiste sofort in die USA, um solche Camps kennenzulernen. Später gründete sie mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Heidelberg die "Waldpiraten". Noch einige Jahre später machte Müller die Camps zum Thema ihrer Diplom-Arbeit: "In Amerika schweigt man in den Camps über die Erkrankung. In Deutschland dagegen wird über die Krankheit gesprochen, es gehört zum Konzept."

Als Zwölfjährige hatte Sonja Müller beim Handball-Spiel plötzlich Schmerzen und bekam kaum Luft. Die Ärzte fanden keine Ursache, niemand dachte an eine Krebserkrankung. Es vergingen vier Wochen, in denen ein Askin-Tumor zwischen Lunge und Rippen von der Größe eines Eis zur Größe eines Kinderkopfs anwuchs. Als die Krankheit endlich erkannt wurde, folgten eine Operation und anschließend Chemotherapien und Bestrahlungen.

Müller sagt im Nachhinein: "Man wollte mich schonen und sagte mir nicht die Wahrheit - aber Kinder spüren, wenn etwas nicht stimmt." Spätestens beim Anblick anderer Kinder, die während der Therapie ihre Haare verloren hatten, wusste sie, dass sie unter einer ernsten Erkrankung litt. Sehr genau erinnert sie sich an die Erschöpfung gegen Ende der Therapie, wenn die Kräfte nachlassen.

Die Folgen der überstandenen Erkrankung? Sonja Müller lächelt erneut: "Ein großer Freiheitsdrang." Mit 16 Jahren zog sie bei ihren Eltern aus, um in der Heidelberger Jugendherberge eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin zu machen. "Ich hatte zuvor das Gefühl, unter dem Schutz einer Glasglocke zu leben." Sie lächelt wieder: "Meine Eltern haben mir den Auszug erlaubt, das war toll."

Danach absolvierte sie an der Marie-Baum-Schule das Fachabitur. Noch als Schülerin suchte sie gemeinsam mit einer Freundin den Kontakt zu Obdachlosen und brachte ihnen Kleidung und Essen: "Ich habe tiefen Respekt vor diesen Menschen. Ich habe aber auch gelernt, dass es Menschen gibt, die sich helfen lassen - und Menschen, die das nicht wollen." Es folgte ein Freiwilliges Soziales Jahr im Wichernheim für Obdachlose: "Ich wollte wissen, ob ich wirklich für einen sozialen Beruf geeignet bin." Sie war es. Nach dem Studium "Soziale Arbeit" in Darmstadt und Berlin mit dem Doppelabschluss Diplom-Sozialarbeiterin und Diplom-Sozialpädagogin war sie zwei Jahre in einer Geriatrischen Reha-Klinik in Berlin beschäftigt.

Bei einem Besuch ihrer Mutter in Edingen-Neckarhausen wollte sie sich auch das Camp der "Waldpiraten" ansehen. Auf dem Weg verfuhr sie sich und landete bei den Reha-Kliniken Schmieder für Patienten mit neurologischen Leiden wie Schlaganfall. Die Einrichtung gefiel ihr, und sie bewarb sich mit Erfolg. Es folgten 13 Jahre in der sozialrechtlichen Beratung.

Im Jahr 2013 kündigte sie. "Ich wollte ein Café eröffnen." Schon zuvor war sie in ihrer Freizeit jahrelang mit einem Café-Mobil unterwegs: "Das hat mir Spaß gemacht, für andere Menschen Kaffee zuzubereiten. Ich habe interessante Menschen getroffen und gute Gespräche geführt." Sie hatte schon einen Business-Plan und einen Umbau-Plan erstellt, doch die Banken gaben keinen Kredit. Sie sagt: "Es sollte so sein." Da sie schon gekündigt hatte, folgte eine neue Aufgabe im Kliniksozialdienst der Kinderonkologie der Universitätsklinik. "Es war ein tolles Team." Doch der Vertrag war befristet.

So bewarb sie sich auf die Stelle der Leiterin bei den "Waldpiraten". Sie erhielt die Zusage: "Ich übernehme gerne die Verantwortung." Sie schätzt das Motto des Camps "Mut tut gut". Sie sagt: "Es ist wichtig, neue Dinge auszuprobieren. Auch Rückschläge sind wichtig, um zu wachsen. Mein Opa hat immer gesagt: ‚Weiter, weiter, immer weiter.’ Manchmal höre ich seine Stimme noch." Und sie lächelt - wieder.

Info: Die Waldpiraten, Promenadenweg 1, laden am Sonntag, 14. Oktober, 14 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür.