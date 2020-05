Von Timo Teufert

Heidelberg. Eigentlich sollten am heutigen Montag die Vertreter der Heidelberger Volksbank zur alljährlichen Vertreterversammlung der Genossenschaftsbank im Theater zusammenkommen. Doch die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung: Vorerst wird es keine Vertreterversammlung geben, den Jahresabschluss des letzten Jahres – das für die Bank mit einer Steigerung des Geschäftsvolumens um 11,4 Prozent ein Rekordjahr war – hat nach einer Gesetzesänderung der Aufsichtsrat genehmigt, damit die vorgeschriebenen Fristen eingehalten werden können. Im Moment geht man bei der Bank davon aus, dass stattdessen eine virtuelle Vertreterversammlung im vierten Quartal abgehalten wird.

Trotz der aktuellen Herausforderungen durch Corona blicken die Vorstände der Bank, Toralf Weimer und Stefan Baumann, zufrieden auf das letzte Geschäftsjahr zurück: "Es war ein hervorragendes Jahr: Wir hatten Zuwachsraten in allen Bereichen, das betreute Kundengeschäftsvolumen ist sogar zweistellig gestiegen und im Kreditgeschäft hatten wir ein Plus von 76 Prozent", ist Weimer stolz. Wobei ein Großteil des Kreditgeschäfts an die Partner im genossenschaftlichen Verbund weitergegeben wurde. Grund für das große Plus: "Wir haben den Bereich unserer gewerblichen Immobilienkunden neu aufgestellt und man sieht, dass das gut angelaufen ist", sagt Baumann. Im Fokus der Bank stehen hier vor allem Bauträger und Investoren, die großvolumige Projekte abwickeln. "Wir wollen aber immer einen regionalen Bezug, und auch die private Baufinanzierung ist nach wie vor stark nachgefragt", erklärt Baumann.

"Die neu geschaffene Truppe steht an der Seite unserer Kunden, und das ist jetzt von großem Vorteil", betont Weimer. Denn als das Thema Shutdown in der Corona-Krise aufkam, organisierte die Bank Webinare mit mehr als 200 Teilnehmern, um über die verschiedenen staatlichen Unterstützungsleistungen zu informieren. "Es ist unseren Mitarbeitern zu verdanken, die diesen Aufwand gestemmt haben", so Weimer. Denn der Bedarf an den Soforthilfeprogrammen war groß: "Ein Fünftel unserer Gewerbekunden hat Anfang April innerhalb von zwei bis drei Wochen die Hilfen bekommen", so Baumann. Nun konzentriere man sich vor allem auf die Beratung über die Schnellkredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Zwar hatte die Bank ab dem 23. März zehn ihrer 13 Zweigstellen geschlossen – nur die Hauptstelle in der Kurfürsten-Anlage und die Filialen in Eppelheim und Dossenheim blieben geöffnet –, doch für Notfälle gab es überall eine Notbesetzung und auch im Hintergrund war jede Menge zu tun: "Es galt, den Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Denn zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bei unseren Kunden haben wir schlanke Kreditprozesse aufgesetzt und Anträge auf die Aussetzung von Raten und Tilgungen schnell und unbürokratisch bearbeitet", erläutert Weimer. Dafür musste man Arbeitsplätze räumlich entzerren, das mobile Arbeiten vorantreiben und kritische Funktionen trennen. "Innerhalb von kürzester Zeit haben wir ein Viertel unserer 247 Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten ausgestattet", berichtet Baumann. Mit Beginn der Lockerungen haben seit letzter Woche auch wieder die Filialen in der Altstadt, in der Neuenheimer Brückenstraße, in Handschuhsheim, Rohrbach und Wieblingen geöffnet.

Kurzarbeit war zu keinem Zeitpunkt ein Thema für die Volksbank: "Wir haben jede Menge Arbeit und brauchen jede Frau und jeden Mann", so Weimer. Denn neben den besonderen Aufgaben, die durch die Corona-Krise entstanden sind, muss auch das Alltagsgeschäft bewältigt werden. "Durch Covid-19 haben wir aber festgestellt, dass unsere Kunden bereit sind, auch mit anderen Verfahren ihre Bankgeschäfte abzuwickeln", berichtet Weimer. So seien seit Mitte März die Transaktionen an Geldautomaten um 40 bis 50 Prozent zurückgegangen. "Das ist ein allgemeiner Trend gewesen, dafür haben wir mehr Kartenzahlungen", so Baumann. Für die Bank bedeutet Corona auch einen Digitalisierungsschub: Beim Online-Banking gibt es einen Anstieg um 20 Prozent.

Am Wachstumskurs will man festhalten: Nachdem Alexander Alten zum 30. Juni 2017 aus dem Vorstand der Heidelberger Volksbank ausgeschieden war, hat der Aufsichtsrat nun zum 1. Juli einen neuen Kollegen für Weimer und Baumann bestellt: Den bisherigen Bereichsleiter des Vorstandsstabes Felix Pöltl, der auch Prokurist und Generalbevollmächtigter der Bank ist. "Wir haben die klare Absicht, unsere Steigerungsraten beizubehalten. Und diese Strategie macht auch vor dem Vorstand nicht halt", so Baumann.