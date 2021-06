Im Jahr 1889 entschloss sich die Universität Heidelberg, die verfallende Peterskirche zu kaufen. Schließlich liegt dort irgendwo – wo genau, weiß keiner – Marsilius von Inghen, der erste Uni-Rektor begraben. Am Sonntag wurde in der Kirche ihr 825. Geburtstag gefeiert. Foto: Rothe

Von Diana Deutsch

Heidelberg. Irgendwo in der Peterskirche, niemand weiß wo, liegt Marsilius von Inghen begraben. Er war Theologe und der erste Rektor der Universität Heidelberg 1386. 500 Jahre später hatte Marsilius – droben im Himmel – womöglich wieder seine Hände im Spiel. Denn 1889 entschloss sich die Universität quasi über Nacht, die verfallende Peterskirche zu kaufen. Die Ruperto Carola rettete damit nicht nur das älteste Gotteshaus der Altstadt. Sie schuf auch eine geistliche Heimat für ihre Studierenden und die Theologische Fakultät, die zu den renommiertesten Europas zählt. Mit einem Festgottesdienst und einer Predigt des Landesbischofs feierte die Uni am Sonntag den 825. Geburtstag "ihrer" Peterskirche.

St. Peter ist älter als die Stadt Heidelberg. "1196 am Hochfest Peter und Paul wurde die Kirche geweiht", berichtete Universitätsprediger Professor Helmut Schwier beim Festgottesdienst. Von diesem ersten romanischen Kirchlein ist allerdings nichts mehr erhalten. Die ältesten Teile der heutigen Peterskirche sind gotisch und stammen aus dem 15. Jahrhundert. Da hatte das Gotteshaus seine besten Jahre eigentlich schon hinter sich.

Die Stadtmauer nämlich verwies St. Peter in die Vorstadt. Und als am Marktplatz die drei federleichten Schiffe der Heiliggeistkirche zum Himmel emporschwebten, degradierte man das Peterskirchlein endgültig zur Friedhofkapelle. "Man merkt dieser Kirche an, dass sie verschiedene Leben gelebt hat", sagte Schwier in seiner Ansprache beim Festgottesdienst. "Jedes Jahrhundert hat die Kirche verwandelt und in ihr sichtbare Spuren hinterlassen."

Da sind beispielsweise die fantastischen Epitaphien aus der Renaissance, die heute den Chor schmücken. Sie erzählen von einer Zeit, als Heidelberg die schönste, intellektuellste und reichste Stadt der Welt war. Nur dank der versteckten Lage der Peterskirche "extra muros" haben die Epitaphien die Stadtzerstörung überlebt.

Jochen Cornelius-Bundschuh. Foto: Rothe

"Seit 825 Jahren finden Menschen hier auf dieser Anhöhe oberhalb des Neckars einen Raum zum Aufatmen", sagte Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh in seiner Festpredigt. "Die Peterskirche ist eine Kirche, in der Luft nach oben und nach vorne ist. Eine Kirche, in der Freude und Angst, Trauer, Schuld und Dank Raum finden." 1863 kam die Eisenbahn nach Heidelberg. Im Rausch der Mobilität verlegte man Gleis um Gleis. Die Neckarstrecke von Mannheim nach Heilbronn sollte mitten durch den Friedhof der Peterskirche führen. Da kurz zuvor der neue Bergfriedhof eröffnet worden war, brauchte ihn niemand mehr. Weshalb Heidelbergs Protestanten das Angebot der Bahn gern annahmen. Doch was sollten sie nun mit der Peterskirche anfangen, die verfallen und efeuüberwuchert direkt unter der neuen Trasse stand?

Die Antwort kam – zur völligen Verblüffung aller – von der Universität. Man wünsche sich schon lange ein eigenes Gotteshaus, ließ die Ruperto Carola wissen. Als Ort des Gebetes und der Wissenschaft, der Kunst und der Musik. Und schließlich liege ja auch Marsilius von Inghen, der Gründungsrektor, irgendwo in der Peterskirche begraben. 1896, im 510. Jahr ihres Bestehens, begann die älteste Uni Deutschlands erstmals das Semester mit einem Gottesdienst in ihrer eigenen Kirche.

Sie war im neugotischen Stil rundum renoviert worden. Bis heute betritt man die Peterskirche durch einen roten "Säulenwald". Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Doch die Säulen tragen eine riesige Chorempore, die die Peterskirche zu einem sehr gefragten Konzertraum machen. Beim Festgottesdienst zum Jubiläum präsentierte Carsten Klomp zwar nur einen "Kammerchor". Doch dieser hüllte das weite Kirchenschiff mühelos ein in ein himmlisches Klanggemälde. Meisterlich.

"Weil die Universität 1896 auch noch 3400 Reichsmark in eine Heizung investiert hat, haben hier auch alle theologischen Seminare stattgefunden", berichtete Prof. Manfred Oeming, Ordinarius für Alttestamentliche Theologie, in Vertretung des Rektors. Die Ruperto Carola, sagte Oeming, habe den Kauf des Gotteshauses nie bereut. "Eine theologische Fakultät braucht eine eigene Kirche." Zumal wenn sie den Landesbischof zu ihren Professoren zählt. "Die Menschen benötigen Räume, die sich nicht auf ihre Funktionen reduzieren lassen", betonte Cornelius-Bundschuh in seiner Ansprache. "Auch wenn das quer zu unserer ökonomisierten und rationalisierten Logik liegt und ziemlich teuer erscheint. Die Peterskirche erfüllt seit 825 Jahren ihren Zweck gerade darin, dass sie von uns selbst weg und auf ein Mehr hinweist."

Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Bürgermeister Wolfgang Erichson. "Für Heidelberg ist der intellektuelle Austausch zwischen Älteren und Jüngeren in der Peterskirche sehr bereichernd", so Erichson. "Das ist wirklich eine außergewöhnliche Gemeinde." Die es beim Festgottesdienst sogar fertig brachte, das Glaubenbekenntnis in sieben verschiedenen Sprachen von Lateinisch bis Koreanisch zu beten. Und jeden Mittwochmorgen in aller Herrgottsfrühe einen Universitätsgottesdienst feiert. "Wir freuen uns sehr darüber, dass bei uns im Stadtkirchenrat auch ein junger Studierendenvertreter sitzt", sagte Schuldekanin Beate Großklaus.

Bleibt noch die Geschichte einer großen Versöhnung, die wohl in die Analen der Stadt eingehen wird. Jahrzehntelang lagen die evangelische Kirche von Heidelberg und der Glaskünstler Johannes Schreiter unversöhnlich im Streit. Die Peterskirche hat ihn beigelegt. Seit 2012 taucht ein wunderbarer, moderner Fensterzyklus von Schreiter den alten Kirchenraum in goldenes Licht. Und manchmal zur Mittagszeit, wenn dieses Licht die uralte Kirche flutet, scheint die Atmosphäre geradezu aufgeladen von Magie. Tritt man näher, dann registriert man Pfeile inmitten des goldenen Strahlens. Sie zielen auf ein Quadrat in reinem Weiß. Die Symbolfarbe Gottes.