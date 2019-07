Sheila Eckhardt spielt die Polly Peachum in der Inszenierung der "Dreigroschenoper" am Heidelberger Theater. Foto: Sebastian Bühler

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Mit den Aufführungen der Schlossfestspiele am 4. August beschließt das Heidelberger Theater eine höchst erfolgreiche Spielzeit. In der nächsten Saison, so Intendant Holger Schultze im RNZ-Interview, wird das zweite Festival "Adelante" wieder ein Höhepunkt sein.

Herr Schultze, am Samstag ist der Choreograf und Regisseur Johann Kresnik gestorben. Sie hatten ihn 2012 und 2016 noch einmal nach Heidelberg geholt, für "Sammlung Prinzhorn" und die Oper "Pym". Wie erinnern Sie sich an ihn und seine Arbeit?

Ich kannte ihn, als ich noch Regieassistent in Mannheim war. Wir sind damals zu seinem "Macbeth" nach Heidelberg gepilgert! Dann hat er während meiner Intendanz in Osnabrück einen phänomenalen Abend mit "Felix Nussbaum" inszeniert. Ich finde, er ist einer der ganz wichtigen Künstler der Theatergeschichte, er brachte politische und gesellschaftliche Inhalte mit einer ganz radikalen Ästhetik auf die Bühne. Wir bräuchten heute mehr Kresnik.

Die Spielzeit ist fast zu Ende. Was waren für Sie die Höhepunkte?

Ich sehe, dass wir die erfolgreichsten Schlossfestspiele in den acht Jahren meiner Intendanz hier haben. Das ist so toll. Ein anderer Höhepunkt ist, dass unsere internationalen Bemühungen so weit aufgegangen sind, dass das Heidelberger Theater schon zum Botschafter der Stadt wurde. Wir haben Co-Produktionen wie etwa "Nimby" mit Santiago de Chile und andere in Ungarn, und die wichtigsten Festivals in Südamerika laden uns ein.

Ich dachte, Sie sprechen jetzt von der "Lustigen Witwe" oder der "Dreigroschenoper" ...

Die "Dreigroschenoper" hatte 99 Prozent Platzausnutzung. Das freut mich als Regisseur natürlich sehr. Und sie hat Presse und Publikum gleichermaßen begeistert. Auch die "Lustige Witwe" war ein Riesenerfolg. Und ich freue mich, dass das neue Tanztheater von Iván Pérez so gut angekommen ist und die Stadt erobert hat.

Heidelberg hat wohl schon einen guten Ruf in Lateinamerikas Theaterszene. In der neuen Spielzeit startet das zweite Festival "Adelante" mit lateinamerikanischen Bühnen. Das erste im Jahr 2018 war ein Riesenerfolg. Was erwartet die Zuschauer diesmal?

Die Begeisterung der Heidelberger war damals unfassbar. Auch diesmal werden wieder zehn Länder von Uruguay bis Kolumbien zu Gast sein. Eröffnet wird das Festival im Februar mit der "Zauberflöte". Der chilenische Komponist Horacio Salinas vertont das Libretto der Mozart-Oper neu. Europäisches Kulturgut mit Tango-Musik beispielsweise - es ist ein verrücktes künstlerisches Projekt und bringt den Namen Heidelberg wieder weiter.

"Adelante" verbindet zwei gänzlich unterschiedliche Kulturen. Was können die Theatermacher voneinander lernen?

Das südamerikanische Theater hat immer ein politisches Thema. Beim deutschen Theater steht auch sehr die ästhetische Diskussion im Raum. Die Themen dort sind oft die Rolle der Frau, auch wenn es bei uns jetzt ebenfalls die Me-too-Debatte gibt. Auch um Migration oder Rechtsradikalität geht es in allen diesen Ländern. Man kann vergleichen und versteht zum Schluss mehr von der Welt.

Hintergrund Rund 200.000 Besucher werden in der am 4. August zu Ende gehenden Spielzeit 2018/19 die Inszenierungen des Heidelberger Theaters gesehen haben - inklusive der auswärtigen Vorstellungen. Das entspricht einer Auslastung von knapp 90 Prozent. Im Jahr zuvor wurden 199.247 Besucher gezählt. Die einzelnen Festivals: > Schlossfestspiele: 37.200 Besucher bei 85 Vorstellungen, Auslastung 98 Prozent (Vorjahr 2017/18: 35.004 Besucher bei 83 Vorstellungen, 97 Prozent). > Stückemarkt: 5679 Besucher bei 25 Vorstellungen, 97 Prozent Auslastung. (Vorjahr: 5382 Besucher bei 25 Aufführungen, 98 Prozent) > Winter in Schwetzingen: 6409 Besucher bei 16 Vorstellungen, 97 Prozent Auslastung (Vorjahr: 5892 Besucher, 16 Vorstellungen, 89 Prozent) > Beliebteste Stücke: "Dreigroschenoper" mit 99 Prozent Auslastung bei bislang acht Vorstellungen; "Die lustige Witwe" ca. 6500 Besucher; "Impression" ca. 7550 Besucher; "Ronja" (Weihnachtsmärchen) ca. 19.000 Besucher. > Theater-Budget: Spielzeit 18/19: 30,8 Millionen Euro zuzüglich Abschreibungen; Spielzeit 19/20: 32,5 Millionen Euro inklusive Abschreibungen; erstmals nach HGB bilanziert. > Mitarbeiterzahl: rund 320 feste Mitarbeiter und etwa 200 Gäste. bik

In Heidelberg war in dieser Spielzeit die Inszenierung "Rigoletto" nicht so erfolgreich, die Schlachthausszenerie etwa gefiel nicht allen. Das Heilbronner Theater wollte die Inszenierung nicht übernehmen und nahm lieber "Anatevka". Es kann nicht alles Spitze sein, oder?

"Anatevka" war meine Empfehlung an das Theater Heilbronn. "Rigoletto" ist natürlich keine Mainstream-Inszenierung. Es zeigt eine radikalere Sicht, aber ein Theater muss unterschiedliche Spektren abbilden. Die Kritik war gut, das Publikumsinteresse weniger.

Die Schlossfestspiele fanden viele Zuschauer und Zuhörer. Einzelne bemängelten aber beim Schauspiel zu viel Klamauk. Muss Klamauk sein?

Was ist eine seriöse "Dracula"-Aufführung? Slapstick wie bei Polanski? Halbnackte Frauen wie im Film mit Christopher Lee? Wir wollen ein Publikum zwischen acht und achtzig Jahren erreichen. Die Jüngeren finden die Aufführung alle super. Humor ist natürlich auch eine Typ-Frage. Über den Humor kann man also streiten, aber ästhetisch finde ich den Abend wahnsinnig spannend.