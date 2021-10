Heidelberg. (ani) An zwei Heidelberger Schulen lieferten Corona-Schnelltests in den vergangenen Tagen vermehrt falsch-positive Ergebnisse (siehe unten). Auf RNZ-Nachfrage nannte das Gesundheitsamt Rhein-Neckar am Donnerstag erstmals konkrete Zahlen: So wurden der Behörde seit dem 7. Juni 2021 insgesamt 148 positive Schnelltests von den Heidelberger Schulen gemeldet. "Von diesen 148 positiven Schnelltests wurden bisher lediglich 13 durch einen positiven PCR-Test bestätigt", erklärte ein Sprecher. Bei 46 Tests stünden die Ergebnisse der PCR-Tests noch aus. Das heißt: Bisher konnten 89 positive Schnelltests mit PCR-Tests nicht bestätigt werden – sie waren also falsch-positiv. Somit sind mindestens 60 Prozent – und wahrscheinlich deutlich mehr – der positiven Schnelltests an Schulen falsch-positiv.

Setzt man die falsch-positiven Tests jedoch in ein Verhältnis zur Gesamtzahl der Tests, erscheint die Fehlerquote verschwindend gering. Laut Stadt wurden bislang über 700.000 Testkits an die Schulen ausgegeben. Bezogen auf diese Menge waren laut Stadt 0,02 Prozent der durchgeführten Tests positiv – und 0,019 Prozent falsch-positiv.

Diese Betrachtungsweise ist aus wissenschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll. Denn entscheidend für die Güte solcher Tests sind hohe Werte bei der Sensitivität und der Spezifität. Die Sensitivität gibt an, wie sicher eine Ansteckung erkannt wird. Die Spezifität gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass Gesunde auch als gesund erkannt werden. Trotz der an Heidelberger Schulen auf den ersten Blick vielen falsch-positiven Ergebnisse ist auch dort die Spezifität dennoch hoch: Denn die weit überwiegende Mehrzahl der Gesunden wird von den Schnelltests ja als gesund erkannt.

Ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart, das die Tests an die Kommunen liefert, erklärt dazu: "Die Überprüfung der im Ministerium eingegangenen Meldungen hat bislang ausnahmslos ergeben, dass die Anzahl der falsch-positiven Testergebnisse innerhalb der statistisch zu erwartenden Ergebnisse lagen, somit also innerhalb der Toleranz." Ein Rückruf der Tests sei daher nicht vorgesehen.

Auch die Stadt erklärt, dass sich aktuell kein Zusammenhang zwischen den Fabrikaten und der Zahl falsch-positiver Tests feststellen lasse. Die Gründe für falsch-positive Tests könnten vielfältig sein, so eine Stadtsprecherin: "Fehler kann es etwa bei der Durchführung der Testung oder bei der Lagerung der Tests geben." Dass es an einzelnen Schulen mehr falsch-positive Tests als an anderen gebe, könne auch an größeren Schülerzahlen oder verschiedenen Anteilen an Geimpften – für die es keine Testpflicht gibt – liegen. Das Sozialministerium weist noch darauf hin, dass es auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen könne, wenn Schüler vor dem Test säurehaltige Lebensmittel wie Fruchtsäfte oder manche Teesorten zu sich nehmen.

Update: Donnerstag, 7. Oktober 2021, 20.20 Uhr

Mehrere falsch-positive Schnelltests an Schulen

Heidelberg. (ani) Das große Testen an Schulen geht weiter – mindestens bis Weihnachten. Das hat die Landesregierung am Mittwoch mitgeteilt. In Heidelberg häuften sich unterdessen in der vergangenen Woche nach RNZ-Informationen an mindestens einem Gymnasium positive Schnelltests – die sich bei der Überprüfung durch einen PCR-Test allerdings als falsch-positiv erwiesen.

Die Stadt wie auch das Gesundheitsamt bestätigten auf Anfrage, dass in Heidelberg zuletzt einige falsch-positive Schnelltestergebnisse aufgetreten sind. "Uns haben aktuell zwei Schulen mitgeteilt, ihnen lägen falsch-positive Ergebnisse vor", berichtet eine Stadtsprecherin. Man befinde sich dazu derzeit in der Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Genaue Zahlen zu den falsch-positiven Tests liegen nicht vor. Statistisch würden positive Schnelltestergebnisse vom Gesundheitsamt nicht erfasst, so ein Sprecher. Auch bei der Stadt ist nicht bekannt, wie viele Tests an den Schulen pro Woche positiv ausfallen. "Die Schulen haben dazu keine Meldepflicht an den Schulträger", erklärt die Stadtsprecherin.

Der Sprecher des Gesundheitsamtes sagt aber, dass Schulen beim aktuellen Infektionsgeschehen im Stadtgebiet keine besondere Rolle spielen: Nur sechs Schüler seien derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Diese seien ebenso wie fünf enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Weshalb Schnelltests falsch-positive Ergebnisse zeigen, könne laut dem Sprecher verschiedene Gründe haben – etwa eine falsche Anwendung oder auch falsche Lagerung. Nach RNZ-Informationen sollen die Testkits, mit denen an den betroffenen Schulen derzeit getestet wird, nun ausgetauscht werden.

Die Kits werden vom Land an die Stadt geliefert, die diese wiederum verteilt. "Die Stadt als Schulträger hat dabei keinen Einfluss auf die gelieferten Fabrikate", so die Stadtsprecherin.