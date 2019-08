Inhaber Calogero Gentile wollte ein Stück Italien nach Heidelberg holen - das ist ihm mit seinem "Amami" in Neuenheim gelungen. Dort steckt im Eis, das in der familieneigenen Manufaktur in Ludwigshafen hergestellt wird, Natur pur - ganz ohne Konservierungsstoffe. Foto: Hentschel

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: Das "Amami" in der Brückenstraße 22 in Neuenheim.

> Geschichte: Inhaber Calogero Gentile wusste schon als Kind, dass es ihn in die Gastronomie verschlagen wird: "Als Kind hat man ja immer einen Traum, was man werden möchte, und ich habe meine Eltern als Vorbild gehabt." Der 31-Jährige führt die Familientradition weiter: Seine aus Sizilien stammende Familie ist in Ludwigshafen schon seit 1982 im Eisgeschäft tätig. Nach dem Besuch der Gastronomieschule in Italien eröffnete Gentile 2017 in Neuenheim mit dem "Amami" seine erste eigene Eisdiele, seit diesem Jahr gibt es zudem zwei weitere Filialen in Schwetzingen und Sinsheim.

> Atmosphäre: "Ich wollte ein Stück Italien nach Heidelberg bringen", sagt der Inhaber selbst über seinen Laden. Der Verkaufsraum ist in hellen Farben gestaltet, der Hingucker ist die goldene Theke im hinteren Teil des Ladens. Das unter der Decke gespannte Segel und die leise italienische Hintergrundmusik erinnern an einen Urlaub am Meer. "Die Einrichtung ist hübsch gemacht und die Begrüßung auf Italienisch vermittelt Italienflair", findet eine Kundin. Im Laden gibt es nur wenige Sitzmöglichkeiten - meist bleiben die Gäste nur für einen schnellen Espresso an der Bar und nehmen ihre Eisbecher mit nach Hause oder auf die Neckarwiese.

> Herstellung: In der familieneigenen Manufaktur in Ludwigshafen wird das Eis täglich frisch hergestellt. Im Eis selbst steckt Natur pur, auf künstliche Konservierungs- und Farbstoffe sowie Geschmacksverstärker wird verzichtet.

> Blick in die Karte: Neben Milcheis - wie etwa dem beliebten "Salzkaramell" - hat das "Amami" auch 13 vegane und laktosefreie Sorten im täglich wechselnden Angebot. "Beim Reinkommen entdecken unsere Kunden jedes Mal etwas Neues", ist Gentile überzeugt. Eine Kugel Eis kostet im "Amami" 1,30 Euro, nur das Pistazieneis kostet 1,50 Euro. Für ein Spaghetti-Eis mit hausgemachter Erdbeersoße zahlt man 5,50 Euro, einen Eiskaffee gibt es für 4,60 Euro. Neben Limonaden und Eistee bietet das "Amami" auch italienische Kaffeespezialitäten an, die - wie in Italien üblich - an der Bar serviert werden. Im Gegensatz zu anderen Eisdielen hat das "Amami" auch in der kalten Jahreszeit geöffnet: Dann gibt es ab 7 Uhr Frühstück, typisch italienisch mit Croissants und Espresso. Nachmittags werden Crêpes und belgische Waffeln angeboten. Eis gibt es auch im Winter - allerdings mit reduziertem Sortiment und geschmacklich an die Jahreszeit angepasst, etwa Lebkuchen- oder Spekulatiuseis.

> Spezialität des Hauses: Das Pistazien-Eis: "Dafür verarbeiten wir Pistazien aus dem Dörfchen Bronte in Sizilien", so Gentile. Das Anbaugebiet liegt an den Hängen des Ätna, der mit seiner mineralstoffreichen Vulkanasche bei den Pistazien für ein ganz besonderes, leicht salziges Aroma sorgt.

> Das sagen die Kunden: "Immer wenn ich auf meine Straßenbahn warten muss, komme ich hierher", erzählt ein Stammkunde. "Der Service ist wunderbar, das Eis schmeckt vorzüglich, das Amami ist wirklich eine Bereicherung für die Straße", findet eine andere, die bei gutem Wetter auch gerne fünfmal die Woche auf ein Eis vorbei schaut.

> Öffnungszeiten: Im Sommer hat das "Amami", Brückenstraße 22, täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Während der Wintersaison öffnet die Eisdiele um 7 Uhr und schließt um 19 Uhr.

