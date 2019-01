Wenig Platz, viel Atmosphäre: Der "alte Teil" des Café Rada in der Unteren Straße hat nur 16 Quadratmeter. Mittlerweile haben Raphael Pulgar Schwartz (3. von rechts) und seine Mutter mit den Räumen der ehemaligen Mantei-Filiale nebenan mehr Raum. Foto: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Das Café Rada in der Unteren Straße lädt ein in eine andere Welt: Raphael Pulgar Schwartz und seine Mutter Daisy Schwartz - die Anfangsbuchstaben der Vornamen wurden zur Inspiration für den Namen des Cafés - entführen ihre Gäste in eine Oase, gefüllt mit dem Duft frisch gerösteten Kaffees. Die Röstung übernehmen Mutter und Sohn selbst - und stellen allein damit eine Besonderheit in der Heidelberger Café-Landschaft dar.

Umfrage Wie finden Sie das Café Rada? Wir haben das Café Rada getestet. Nun ist Ihre Meinung gefragt: Wieviele Sterne würden Sie geben? Hervorragend (5 Sterne) Ganz gut (4 Sterne) Geht so (3 Sterne) Muss nicht (2 Sterne) Nichts für mich (1 Stern)

DAS LIEBLINGSCAFÉ

Atmosphäre: Das Café Rada ist gemütlich und rustikal. Die Einrichtung wirkt stimmig, ist aber nicht aus einem Guss, gibt Pulgar Schwartz zu: "Wenn wir passende Einrichtungsgegenstände finden, greifen wir zu. Ab und an passiert es, dass unsere Stammgäste rein kommen und fragen: ,Irgendwas ist hier doch neu?’" Gerade der "alte Teil" des Cafés wirkt heimelig: Auf nur 16 Quadratmetern brachten die beiden alles unter: "Das war schon eine Herausforderung."

Geschichte: Vor 18 Monaten eröffnete Pulgar Schwartz mit seiner Mutter das Café Rada - damit erfüllte sich der 27-Jährige einen Traum: "Ich wollte mich schon immer mit einem Café selbstständig machen." Pulgar Schwartz ist gebürtiger Venezolaner, seine Mutter kommt aus Berlin. Sein Vater lebt noch immer in dem südamerikanischen Land - "leider", wie Pulgar Schwartz betont - und hat ihn immer bei der Verwirklichung seines Traumes unterstützt. Gerade volljährig, floh er vor knapp zehn Jahren vor den korrupten Verhältnissen in Venezuela. Einige Barista- und IHK-Kurse später und nachdem er auf mittelamerikanischen Kaffeeplantagen gearbeitet hatte, ist der 27-Jährige nun stolzer Café-Betreiber. Als die Mantei-Filiale nebenan geschlossen wurde, übernahmen Mutter und Sohn im August auch diese Räume und bieten dort neben dem Café-Betrieb weiterhin Backwaren an.

Publikum: Hier geht es bunt zu: "Man hört allerlei Sprachen, englisch, französisch, spanisch", erzählt Pulgar Schwartz. Etwa die Hälfte seiner Gäste sind Stammkunden, die bei einem Besuch auch mal ihre Eltern mitbringen und vorstellen. "Man ist hier Teil einer Familie", lacht der 27-Jährige. Sogar Touristen gehören dazu: "Wir verschicken unseren gerösteten Kaffee nämlich auch. Und so werden Touristen zu Stammkunden."

Spezialität: "Unsere Spezialität ist, dass man hier zehn verschiedene Kaffeesorten probieren kann", erklärt Pulgar Schwartz. Und die könnten auch noch mit verschiedenen Methoden gefiltert werden. "Und der Bienenstich aus Zuzenhausen soll weltweit berühmt sein", lacht der 27-Jährige.

Blick in die Karte: Einen Cappuccino gibt es im Café Rada für drei Euro. Klassische Tees kosten 2,50 Euro und für besondere - wie der Kakaoschalen- oder Kaffeekirschentee - zahlt der Genießer drei Euro. Aus dem Kuchensortiment können die Kunden ab 1,80 Euro wählen. Südamerikanische Käsebällchen gibt es ebenfalls auf der Karte. Und die soll bald auch noch um ein Frühstück ergänzt werden.

Öffnungszeiten: Geöffnet hat das Café Rada in der Unteren Straße 26 montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Voraussichtlich ab Februar soll auch wieder sonntags geöffnet sein.

Info: Wie finden Sie das Café Rada? Stimmen Sie noch bis 20. Januar ab unter www.rnz.de/LieblingscafeHD.