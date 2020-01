Von Birgit Sommer

Heidelberg. "Die Bücher vom Drachen Kokosnuss sind die Einzigen, die mir beim Vorlesen genauso viel Spaß machen wie den Kindern", sagt eine junge Mutter. Wenn das kein Kompliment ist für den Autor, Texter und Zeichner Ingo Siegner, der den orangefarbenen Drachen mit der Schiebermütze erfand.

Der 55-Jährige aus Hannover ist der 20. Preisträger des Kinderbuch-Preises "Heidelberger Leander", der im Jahr 2000 von Gabriele Hoffmann begründet und gestiftet wurde. Der Preis zeichnet Autoren aus, die mit ihren Werken für die Entwicklung von Kindern eine unverzichtbare Bereicherung darstellen. Die erste in der langen Reihe war im Jahr 2000 die britische Fantasy-Autorin Joanne K. Rowling, die Erfinderin von Harry Potter.

Der kleine Drache Kokosnuss erlebt die Welt von früher und heute – so spannend, doch Kinder können damit ruhig schlafen.

Gemeinsam mit der Kinderbuch-Expertin Gabriele Hoffmann verleiht die Unternehmensgruppe Schmitt & Hahn Ingo Siegner den "Heidelberger Leander" am 6. Februar in der Stadtbücherei Heidelberg. Von Kokosnuss & Co. erzählt Ingo Siegner, Vater eines erwachsenen Sohnes, im Gespräch mit der RNZ.

Herr Siegner, der kleine Drache Kokosnuss ist ganz schön groß geworden in 18 Jahren. Wie viele Millionen Bücher sind das? Acht? Neun? Und vielleicht 20 Millionen Leser oder noch mehr. Ist das ein gutes Gefühl?

Ja, schon, aber mein Berufsverständnis oder meine Freude und Herausforderung beim Büchermachen haben sich nicht geändert. Ich recherchiere höchstens inzwischen genauer als früher, wenn ich etwa über die Steinzeit oder die Römer schreibe. Früher habe ich drauf los geschrieben, heute berate ich mich mit einem Experten.

Welche Themen verarbeiten Sie in den Büchern? Was interessiert Kinder an der Welt?

Kinder interessiert ganz viel. Sie wollen ja erwachsen werden. Manchmal kommen die Anregungen von Kindern bei den Lesungen: Römer, Dinosaurier. Und ich behalte das im Kopf. Oder man fragt mich etwa im Verlag, wenn wir dort zusammensitzen und Kaffee trinken: Hast Du Lust, Kokosnuss in den Weltraum zu schicken?

Haben Sie auch schon ein Thema abgelehnt?

Beim Thema Schule habe ich mal gesagt: Nö. Aber dann habe ich mich hingesetzt und eine Geschichte ausgearbeitet: "Kokosnuss kommt in die Schule". Sie ist süß geworden, finde ich, und die Kinder finden es auch. Die Kunst ist, eine gute Geschichte zu entwickeln. Aber ich bin ja auch ein kleiner Junge gewesen, sehr lange, und da haben mich ein Gladiator oder der Weltraum oder die Lichtgeschwindigkeit auch interessiert.

Woran arbeiten Sie gerade?

Kokosnuss in China. Darin müssen sich Kokosnuss und Co. mit dem riesigen chinesischen Drachen Long Long auseinandersetzen. Und im Herbst kommt eine neue Geschichte von Eliot und Isabella heraus.

Eliot und Isabella, die Rattenkinder, kamen zum Drachen Kokosnuss dazu. Welche Ideen stecken hier dahinter? Isabella bemuttert ja Eliot ein bisschen, der es manchmal nicht so richtig blickt?

Eliot und Isabella kamen eigentlich schon parallel zu Kokosnuss. Ratten – das war eine Inspiration, weil ich im Keller auf eine Ratte gestoßen bin. Die war echt cool. Ich nicht. Und dann habe ich über Ratten und ihre verblüffenden Fähigkeiten gelesen und eine Parallelwelt zur Menschenwelt erfunden.

Eliot und Isabella haben besondere Charaktere.

Ich habe ein tatkräftiges, mutiges, witziges und aufgewecktes Mädchen und einen zaghaften, fantasievollen Jungen, der dichtet und sich aus brenzligen Situationen herauswinden kann, erfunden. Mit mehreren Protagonisten kann im Buch Dialogwitz entstehen, das ist auch mit Kokosnuss und seinen Freunden Oskar und Matilda so. Sonst muss das immer der Erzähler machen.

Was machen Sie lieber – texten oder zeichnen?

Früher hätte ich gesagt: texten. Aber jetzt macht mir das Zeichnen genauso viel Spaß. Der kreative Prozess geht vom Text aus. Den Text illustriere ich anschließend möglichst treffend und witzig. Das Anmalen schließlich ist eher Handwerk, dabei höre ich entspannt Musik oder Hörspiele. In einer Buchreihe sind die meisten Farben ja festgelegt, etwa für das Fell oder die Kleidung.

Wie wichtig ist die Sprache, also der Text, für Kinder?

Das kann ich so genau nicht sagen. Ich feile ganz viel am Text herum. Mir muss es gefallen, und es muss für Kinder verständlich sein. Für Kinder zu schreiben, ist gar nicht anstrengend, finde ich. Mir liegt das im Blut. Ich habe schon als Zwölfjähriger angefangen, meinen kleinen Geschwistern Geschichten zu erzählen. Ich finde kleine Kinder spannend. Was die sich alles ausdenken!

Sollte es in Kinderbüchern um Dinge wie Problemlösungen, Wissensdurst, Neugier, Freundschaft und Gerechtigkeit gehen?

Das kommt automatisch. Ich habe da keinen festen Plan im Hinterkopf, ich schreibe spannende Geschichten.

Wie lange brauchen Sie für ein Buch?

Drei bis vier Monate. Ich mache ja nebenher noch etwas anderes: Lesungen, Kochen, Fahrradfahren. Meine Frau kocht nicht so gern. Mir macht es Spaß.

Auf Ihrer Homepage heißt es, bei Lesungen komme es wegen der großen Nachfrage zu mehrjährigen Wartezeiten. Da haben wir ja Glück, dass Sie am 7. Februar um 15 Uhr noch bei Schmitt& Hahn in der Hauptstraße lesen.

Das ist keine Lesung, aber eine Signierstunde. Und vielleicht zeichne und erzähle ich ein bisschen was.

Info: Leander-Preisverleihung, 6. Februar, 17 Uhr, Stadtbücherei, Poststraße 15. Es gibt nur noch wenige kostenlose Eintrittskarten in der Bücherei und bei Schmitt & Hahn, Hauptstraße 8.