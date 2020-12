Die Heilsbotschaft, in die Gegenwart übertragen: Die politische Weihnachtskrippe in der Jesuitenkirche in der Altstadt wird wohl auch in diesem Jahr wieder nicht jedem gefallen. Foto: Friederike Hentschel

Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Weihnachtskrippe in der Jesuitenkirche will die Heilsbotschaft verkünden, genauso wie andere Krippen auch. Nur ist es eben das Unheil, das einem hier sofort ins Auge springt: Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken, Junkies, die sich einen Schuss setzen, Geistliche, die nicht wahrhaben wollen, wie schwer der Missbrauch in der Kirche wiegt. Inmitten all dessen bahnen sich Maria und Josef ihren Weg. In diesem Jahr müssen sie allerdings Maske tragen – genauso wie der Esel, mit dem sie unterwegs sind.

In diesem Jahr mit von der Partie: US-Präsident Donald Trump und Papageno. Foto: Hentschel

Das Coronavirus ist nicht das einzige Element, das in diesem Advent neu hinzukommt. Auf rund 90 Figuren ist die "Krippe am Fluss" inzwischen angewachsen. Sie ist alljährlich in der katholischen Jesuitenkirche in der Altstadt zu sehen und nun auch seit wenigen Tagen wieder aufgebaut. Ein paar Figuren mussten in der Kiste bleiben, dafür sind neue hinzugekommen. Zu ihnen gehört der US-amerikanische Präsident Donald Trump. Er hat seinen Auftritt an der Seite von Papageno, jenem Vogelfänger aus Mozarts "Zauberflöte", der ein goldenes Lügenschloss vor sich herträgt.

Hintergrund > Ursprung der Weihnachtskrippe: Die Geburt Jesu, wie sie im Neuen Testament überliefert ist, wurde an Weihnachten früher als Schauspiel dargeboten. So soll der heilige Franz von Assisi Jesu Geburt im 13. Jahrhundert nachgespielt haben. Eine der ältesten bis heute erhaltenen Krippen [+] Lesen Sie mehr > Ursprung der Weihnachtskrippe: Die Geburt Jesu, wie sie im Neuen Testament überliefert ist, wurde an Weihnachten früher als Schauspiel dargeboten. So soll der heilige Franz von Assisi Jesu Geburt im 13. Jahrhundert nachgespielt haben. Eine der ältesten bis heute erhaltenen Krippen entstand wenige Jahrzehnte später in der Sixtinischen Kapelle in Rom. > Zentren des Krippenbaus: Das Jesuskind, Maria und Josef sind die Protagonisten einer jeden Weihnachtskrippe. Auch Ochse und Esel gehören vielfach dazu, und inzwischen dürfen auch die Heiligen Drei Könige in kaum einer Krippe mehr fehlen. Viele Weihnachtskrippen stammen aus Südeuropa und dem Alpenraum. Insbesondere in der Barockzeit erlebten die Krippen eine Blütezeit. Das Bayerische Nationalmuseum in München besitzt eigenen Angaben nach die künstlerisch wertvollste Krippensammlung der Welt. > Politische Krippen: Immer mal wieder sind Weihnachtskrippen auch gesellschaftskritisch. So zeigte etwa eine evangelische Kirche in Kaufbeuren Jesu Geburt auch schon inmitten von Plastikmüll. Und amerikanische Methodisten setzten 2019 mit einem Jesuskind im Käfig ein Zeichen gegen Trumps Einwanderungspolitik.(jul)

"Papageno setzt mit seiner Liebe der Angst etwas entgegen", erklärt Hermann Bunse, der die Krippe vor 20 Jahren initiierte. Damals war er Seelsorger im Gefängnis, das Projekt ging er gemeinsam mit Häftlingen an, die aus Draht, Kleister und Papier die ersten Figuren schufen. Heute ist es ein Freundeskreis bestehend aus gut einem Dutzend Freiwilligen, die die Geschichte von Jesu Geburt immer wieder vor dem Hintergrund des Zeitgeschehens aktualisieren. "Vielleicht war die Angst nie so verbreitet wie jetzt", glaubt Bunse. Auch sie findet seit ein paar Jahren ihre figürliche Darstellung: ein schwarzes Ungetüm, das über allem steht – passend dazu, dass der Engel Gottes den Hirten in der Weihnachtsnacht "Fürchtet euch nicht" zurief.

Dass es in Deutschland noch die ein oder andere politische Krippe gibt: Das bestreitet Bunse nicht. "Aber in dieser Aktualität ist mir keine andere politische Krippe bekannt." Das erklärt wohl auch, warum es die Heidelberger Krippe in der Vergangenheit immer wieder ins Fernsehen schaffte. Und allein im vergangenen Jahr zog sie 40.000 Besucher an, wie ihr Initiator berichtet. Viele hätten sie gut gefunden, bei anderen sei die unkonventionelle Darstellung auf Ablehnung gestoßen, fasst er die Reaktionen zusammen. Dass Umweltschützer im Vorjahr eine Fahne dazustellten, fand er gut. "So lange es kein rechtes Zeug ist, kann es gerne bleiben."

Hermann Bunse, früher Gefängnisseelsorger, brachte die „Krippe am Fluss“ auf den Weg. Foto: Hentschel

Noch steht Melchior etwas im Hintergrund, aber er soll sich noch aus der Deckung wagen: Die Heiligen Drei Könige sind in der Jesuitenkirche auch weiterhin mit von der Partie. Das Ulmer Münster hatte das Trio aufgrund der klischeehaften Darstellung des schwarzen Melchiors verbannt. "Aber unsere Figur ist nicht diskriminierend dargestellt", meint Bunse, der folglich an ihr festhält – übrigens genauso wie an Fußballtrainer Jogi Löw. Auch er gehört in diesem Advent wieder dazu.

Mit der Krippe will Bunse nicht nur gesellschaftspolitische Entwicklungen zum Thema machen, sondern auch der heilen Familienidylle anderer Krippen etwas entgegensetzen. "Familie ist anspruchsvoll", sagt er, selbst Vater von vier Kindern. Und wie die Kirche zum Weihnachtsfest Familie inszeniere, habe wenig zu tun mit der Realität. "Ich brauche keine fromme Marmelade, die mir das Bild versüßt", erklärt er. "Auch deshalb ist bei der Krippe am Fluss wichtig, dass nichts zensiert wird."

Info: Die "Krippe am Fluss" in der Jesuitenkirche, Schulgasse 4, kann bis zum 2. Februar täglich von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Über das Pfarramt lässt sich eine Führung vereinbaren unter Telefon 06221 / 4352400.