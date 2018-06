Von Micha Hörnle

Heidelberg. Er ist der bekannteste Unbekannte der deutschen Melodien der letzten 60 Jahre. Und dabei führen so viele Wege zu Christian Bruhn. Für manche ist es die immergrüne "Heidi", für andere Schlager wie "Wunder gibt es immer wieder". Doch für viele, die Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger geboren sind (zumindest die Jungs), war es "Captain Future": Bruhn lieferte auch die Filmmusik für diesen Comic-Weltraumhelden.

Es war vor allem die "Generation Captain Future", die ins Karlstorkino gekommen war, um Bruhn zu bejubeln, als ein Film über sein Leben ("Meine Welt ist die Musik") dort sein Heidelberg-Debüt gab: Schließlich war es nicht der tapfere Astronaut, den es zu feiern galt, sondern denjenigen, der ihn mit der richtigen musikalischen Untermalung in Szene zu setzen wusste: eine fast sinfonische Arbeit, mit pulsierendem Bass und sphärischen Klängen.

Der heute 83-Jährige nimmt die Begeisterung mit freudiger Gelassenheit, denn diese Filmmusik war weder Höhe- noch Tiefpunkt seiner Karriere, die bereits 25 Jahre früher einsetzte: Er startete als Jazzpianist in München, Mitte der fünfziger Jahre: Mit seiner Combo spielte der gescheiterte Abiturient in Nachtclubs, 1956 führten seine Wege ein einziges Mal nach Heidelberg.

Damals spielte er einen Monat lang in der "Patton Lounge", also in der damaligen Kaserne der US-Army. Für einen "Appel und ein Ei". Von der pulsierenden Jazzszene dieser Zeit am Neckar bekam er nichts mit: "Wir hatten nur tagsüber frei - und wir waren so arm, dass wir uns ein Schnitzel teilen mussten."

Die Zeit der Entbehrungen währte nur kurz, denn Anfang der sechziger Jahre entdeckte der Textdichter Hans Buschor Bruhns Händchen für gefällige Melodien: "Zwei kleine Italiener" der jungen Conny Froboess war 1962 sein erster Hit, sein drittgrößter knapp zehn Jahre später "Wunder gibt es immer wieder", den seine damalige Frau Katja Ebstein sang.

Die simple Melodie hat es in sich, wie Bruhn erklärt: "Am Anfang ein bissel Zarathustra von Strauss, aber dann wird die Melodie immer kleiner. Und dann: Wirkung, Wirkung, Wirkung!" Sein Erfolgsrezept: "Eine ganz einfache Refrainmelodie. Das kann jeder - oder auch nicht." Und so erhebt ihn seine Ex Ebstein heute zum "begabtesten aller Komponisten".

Sein zweitgrößter Hit war von ähnlich genialer Schlichtheit: "Marmor, Stein und Eisen bricht", gesungen 1965 von Drafi Deutscher. Noch heute der Mitgrölhit auf jedem gestandenen Volksfest. So hat ein anderes Genie der eingängigen Melodien, Klaus Doldinger ("Tatort"), schon recht, wenn er über seinen Kollegen sagt: "Es ist viel schwieriger, etwas zu schaffen, was hängen bleibt." Oder in den Worten Ebsteins: "Schwierig kann jeder."

Die Einfachheit trieb Bruhn mit seinem größten Erfolg auf die Spitze - "Heidi", in der heiteren Tonart C-Dur gehalten. Die Schwestern Gitti und Erika waren 1976 die Entdeckung Bruhns, Erika heiratete er noch im selben Jahr - es war seine vierte Ehe. Erika war es übrigens, die mit ihrem gehauchten "Wuhu-hu-hu" auch "Captain Future" auf seinen Abenteuern begleitete.

Die Sechziger und Siebziger sollten zu den Jahrzehnten Bruhns werden: Schlag auf Schlag(er), wie Roberto Blancos "Ein bisschen Spaß muss sein" (1972) oder "Hinter den Kulissen von Paris" (1969) für Mireille Mathieu, für die Bruhn 100 Lieder schrieb. Sein vielleicht raffiniertester Coup ist eher ein Frühwerk: "Er ist wieder da" mit Marion Maerz von 1965, eine so prägnante wie pulsierende Melodie.

Allerdings, auch das gehört zur Gerechtigkeit, hat sich, zumindest aus Heidelberger Perspektive, Bruhn schwer an der alten Kurfürstenstadt versündigt: Textdichter Buschor hatte ihm 1968 einen Refrain vorgeschlagen: "Wärst Du doch in Heidelberg geblieben." Doch Bruhn lehnte ab. Und so machte Sängerin Dorthe den Kölner Erzrivalen zum Mitsingklassiker - eine späte Genugtuung für den alten Kurfürsten Johann Wilhelm, der sein katholisches Düsseldorf dem protestantischen und nach dem Pfälzer Erbfolgekrieg völlig abgebrannten Heidelberg immer vorgezogen hatte.

Ab den späten siebziger Jahren verlegte sich Bruhn auf die Vertonung von ZDF-Fernsehserien wie "Timm Thaler", Silas, "Jack Holborn" oder "Patrik Packard". Mittlerweile sind bei der GEMA, der er lange als Aufsichtsrat vorstand, 2500 Melodien von ihm gelistet, darunter 100 Werbemusiken - wie "Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt" oder "Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause - LBS". Aber wurmt es ihn denn nicht, dass ihn trotz dieses Œuvres kaum jemand kennt? "Mir liegt nicht daran, auf der Straße erkannt zu werden. Ich will auf der Straße gepfiffen werden!"

Der Mensch Christian Bruhn ist nicht einfach zu fassen: Mal ist er der alte Jazzer, der am liebsten - und so auch im Heidelberger Karlstorkino - seinen alten Klavierikonen vom Schlage Erroll Garner oder George Shearing nacheifert, mal der gewiefte Hitschreiber, mal der alte Schwerenöter, der seine Sängerinnen immer vom Fleck weg heiratet, dann wieder der gedankenschwere Bücherwurm, der gern Arno Schmidt liest, und gelegentlich der engagierte Bürger, der seit seiner kurzen Malerlehre SPD-Mitglied ist.

Aber immer ist er ein Musiker, der dieser Leidenschaft alles geopfert hat. Die Dokumentarfilmerin Marie Reich hatte die lebende Legende Bruhn drei Jahre lang begleitet - und kam am Ende doch nur zu dem so banalen wie richtigen Schluss, dass die Musik für Bruhn auch nach 60 Jahren immer noch alles ist.

Der nimmt dieses Schicksal ganz kokett: "Ich komme in dem Film zu oft vor." Understatement hin oder her: Reich war überrascht, dass es über diesen Mann bisher keinen Film gab. Ja, Wunder gibt es immer wieder.