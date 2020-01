Von Arndt Krödel

Heidelberg. Schöner kann man kaum forschen: In einer historischen Villa und einem kubusförmigen Neubau auf einem idyllischen Berghang unterhalb des Schloss-Wolfsbrunnenwegs im Heidelberger Stadtteil Schlierbach arbeiten 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 20 Ländern, umgeben von einer parkähnlichen Gartenanlage. Sie gehören dem Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) an, das vor zehn Jahren, am 1. Januar 2010, gegründet wurde und sich seitdem mit seinen rechnergestützten Projekten Reputation in der Wissenschaftswelt erworben hat. Die internationale Denkfabrik, die nach eigenem Bekunden Grenzen überwinden möchte, ist ein "Kind" von Klaus Tschira: Der Physiker und SAP-Mitgründer rief das Institut ins Leben, um Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik sowie die Wertschätzung für diese Fächer zu fördern.

Der Plan war durchaus ambitioniert: Tschira hatte nämlich als Vorbild das renommierte "Institute for Advanced Study" (IAS) im Kopf, ein 1930 gegründetes privates Forschungsinstitut im amerikanischen Princeton in New Jersey, das vor allem als letzte Wirkungsstätte Albert Einsteins bekannt wurde. So sollte der Name auch "Heidelberg Institute for Theoretical Studies" lauten, erzählt Andreas Reuter.

Der Informatikprofessor war von 2010 bis 2016 der erste Geschäftsführer des HITS und gemeinsam mit Tschira für die Konzeption und den Aufbau des Instituts verantwortlich. An den seinerzeitigen Lieblingskommentar des Mäzens, der im März 2015 plötzlich verstarb und in diesem Dezember 80 Jahre alt geworden wäre, erinnert sich Reuter noch heute: "Die Mannheimer haben die Pop-Akademie, wir haben die HITS."

Interdisziplinär sollte das neue Institut ausgerichtet sein, eben wie das amerikanische Vorbild. Und weil so etwas nicht automatisch funktioniert, diskutierten Tschira und Reuter zunächst über das gemeinsame methodische Dach der verschiedenen Forschungsgruppen – anfangs waren es vier, heute sind es elf. Der Computerexperte Reuter schlug "Rechnergestützte Wissenschaft" (computational science) vor, und Tschira akzeptierte – nach Beratungen mit vielen Fachkollegen. Im HITS geht es bis heute um Grundlagenforschung in den schon genannten Fächern, wobei die Wissenschaftler großen, komplexen Datenmengen auf der Spur sind, die verarbeitet, strukturiert und analysiert werden.

Das Motto des Instituts "Think Beyond the Limits! – Denke über die Grenzen hinaus!" entwickelten Tschira und Reuter bereits für das 1997 gegründete European Media Laboratory (EML). Das private Forschungsinstitut für Informationstechnik (IT) und ihre Anwendungen beschäftigte sich zum Beispiel mit der Nutzung mobiler IT-Geräte für die Navigation. "Wir haben schon zu einem frühen Zeitpunkt Prototypen vorgeführt, mit denen man in Heidelberg herumgehen konnte und Fragen wie ‚Wie komme ich am schnellsten zum Schloss?’ beantwortet bekam", so Reuter. Bereits mit diesem Institut, das der Informatiker seit 1998 ebenfalls leitete, beginnt die Geschichte des HITS, die aber genau genommen bis 1995 zurückreicht, als Klaus Tschira die nach ihm benannte gemeinnützige Stiftung in der Villa Bosch am Schloss-Wolfsbrunnenweg gründete.

2007 hatte er das Nachbargelände des einstigen Wohnsitzes von Nobelpreisträger Carl Bosch erworben und ließ das dort befindliche ehemalige Schulungszentrum der Firma Eurescom umfassend umbauen sowie die gegenüber liegende historische Villa Reiner aus dem Jahr 1923 denkmalgerecht sanieren. So entstand bis März 2010 der HITS-Campus mit 150 hochwertigen Arbeitsplätzen in lichtdurchfluteten Räumen und einem der modernsten Rechenzentren in Heidelberg. Der mit Torfbrandklinkern verkleidete und mit einem begrünten Dachgarten versehene Neubau, 2011 von der Architektenkammer Baden-Württemberg für "beispielhaftes Bauen" ausgezeichnet, wurde von dem Architekten Manfred Bernhardt entworfen, der auch das Haus der Astronomie und das Advanced Training Center des EMBL baute.

Sowohl in zehn Jahren HITS als auch in der Zeit seiner "Vorgänger" EML und dem 2003 entstandenen EML Research konnten zahlreiche Forschungsarbeiten realisiert werden, deren Ergebnisse in renommierten Fachzeitschriften publiziert wurden. Das Verdienst Klaus Tschiras, den er als einen "Renaissance-Menschen" kennen- und schätzen gelernt habe, beschreibt Andreas Reuter so: "Er hat den Wissenschaftlern in seinen Instituten unbegrenztes Vertrauen entgegengebracht und sich herzlich und ohne alle Eitelkeit über deren Erfolge gefreut."

Die Köpfe des HITS

Sie machten das Institut zu dem, was es heute ist

Klaus Tschira.Foto: KTS/Wegner

> Klaus Tschira (1940-2015): Der Physiker und SAP-Mitgründer sowie Gründer der Klaus Tschira Stiftung hob 2010 das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) aus der Taufe und leitete es bis zu seinem plötzlichen Tod 2015.

Andreas Reuter. Foto: HITS

> Andreas Reuter: Der Informatiker war von 2010 bis 2016 Geschäftsführer des HITS. Er baute als Wissenschaftlicher Direktor die Forschungsinstitute der Klaus Tschira Stiftung auf und war gemeinsam mit Tschira für die Konzeption und die Etablierung des HITS verantwortlich.

Alexandros Stamatakis. Foto: HITS

> Alexandros Stamatakis: Der Informatiker ist Leiter der Gruppe "Computational Molecular Evolution" und Professor für High Performance Computing am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er gehört zu den meistzitierten Forschern seines Fachgebiets.

Frauke Gräter.Foto: HITS

> Frauke Gräter: Die Chemikerin ist stellvertretende Institutssprecherin und leitet die Gruppe "Molekulare Biomechanik". Sie ist zugleich Professorin für Molekulare Biomechanik an der Universität Heidelberg und seit April 2019 Fellow im dortigen Marsilius-Kolleg.

Rebecca Wade. Foto: HITS

> Rebecca Wade: Die Biophysikerin leitet die Gruppe "Molecular and Cellular Modeling" und ist zugleich Professorin an der Universität Heidelberg. Sie ist seit fast 20 Jahren Gruppenleiterin am HITS und seinen Vorgängerinstitutionen. Wade ist mehrfach preisgekrönt und in der Redaktionsleitung zahlreicher wissenschaftlicher Journale.

Ganna Gryn’ova. Foto: HITS

> Ganna Gryn’ova: Die Chemikerin ist seit April 2019 Leiterin der Juniorgruppe "Computational Carbon Chemistry". Zuvor war sie tätig an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) und an der Australian National University. Gryn’ova forscht mit ihrer Gruppe an Graphen, einer der vielversprechendsten Materialien der Zukunft. ark