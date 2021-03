Nach der ersten Impfung in Heidelberg am 27. Dezember atmete die Region auf. Danach mehrten sich die Probleme. Foto: RNK

Von Denis Schnur

Heidelberg. Bei der Impfkampagne ist der Wurm drin. Monatelang ging es schleppend voran – und als endlich mehr Impfstoff zur Verfügung stand, wurden alle Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt. Aber auch abgesehen davon laufe der Betrieb nicht optimal, bemängeln mehrere Mitarbeiter des Zentralen Impfzentrums (ZIZ) in Patrick-Henry-Village im Gespräch mit der RNZ. Sie sind sich einig: "Mit weniger Bürokratie und mehr Pragmatismus könnten wir deutlich effizienter impfen."

Der Vorwurf richtet sich an Entscheidungsträger auf allen Ebenen – im Bund genauso wie im Land und beim Rhein-Neckar-Kreis, der das ZIZ betreibt. Dabei betonen die Mediziner, dass der Betrieb insgesamt nicht schlecht laufe. Vor allem könne man gewährleisten, dass Impflinge zügig und problemfrei durch das Zentrum kommen. Sie glauben aber auch: "Wenn man an einigen Stellschrauben drehen und die Expertise der Mediziner nutzen würde, könnte es viel besser laufen." 1000 Kleinigkeiten seien es, die nicht gut liefen, erläutert ein Arzt. Vor allem bremse unnötiger Verwaltungsaufwand das Zentrum aus. "Nicht nur, dass es zu viele Formulare gibt, die wir pflegen müssen. Dafür können wir nicht mal PCs nutzen." Statt mit einem digitalen System, arbeite man "wie in den 70ern": mit Papier, Bleistift und Kugelschreiber.

Auch darüber hinaus gebe es Regelungen, die dazu führten, dass die Impfzentren ihr Potenzial nicht ausnutzen könnten. Ginge es etwa nach den Ärzten, würde man berechtigte Begleitpersonen, die ihren Termin eigentlich erst später haben, einfach mitimpfen. "Aber wir müssen sie nach Hause schicken, damit sie später wieder kommen." Dass das nicht optimal ist, sieht man auch beim Landratsamt. Dessen Sprecher betont jedoch: "Das geht aus logistischen Gründen nicht anders. Würde jeder Impfling unangemeldet eine Begleitperson mitbringen, könnten die entsprechenden Tagesbedarfe nicht geplant werden."

Den Ärzten gehe es aber auch nicht darum, alle Begleitpersonen zu impfen. Sie fordern einen "gewissen Freiheitsgrad für pragmatische Entscheidungen", wie einer von ihnen sagt. "Wenn ein über 80-jähriges Pärchen aus Stuttgart kommt und einer von beiden hat drei Tage später einen Termin, muss ich sagen können: Wir lassen jetzt mal fünf gerade sein." Stattdessen arbeiteten alle Ebenen bei der Impfkampagne so, wie Behörden nun mal arbeiteten: "Vorbildlich, gründlich – und dadurch langsam." Dabei müsse jetzt doch die Effektivität im Vordergrund stehen. "Es ist nicht die richtige Zeit für Bürokratie."

Damit meinen die Mediziner auch die Leitung des ZIZ, die ihrer Ansicht nach nicht alles richtig macht. "Die Fachkompetenz in der Verwaltung ist nicht immer optimal", drückt es ein Arzt aus. Da würden Entscheidungen getroffen, die nicht medizinisch begründet seien. "Weil der Sachverstand fehlt, versteckt man sich hinter Verordnungen", vermutet er. Dabei gebe es vor Ort erfahrene Ärzte, die Stationen und Kliniken geleitet haben. "Aber diese Kompetenz wird nicht genutzt. Stattdessen müssen sich ehemalige Chefärzte Menschen mit weniger Sachverstand unterordnen."

Auf der anderen Seite habe es die Verwaltung zu Beginn der Impfungen nicht so genau genommen und zum Teil Familienmitglieder von Mitarbeitern aus Ämtern und Feuerwehr geimpft – ebenso wie Beamte, die keinen Kontakt zu Covid-Patienten hatten. "Ob die impfberechtigt waren, weiß ich nicht", sagt ein Arzt. "Aber es wirkt seltsam." Beim Landratsamt gesteht man ein, dass es zu Beginn kein strukturiertes Verfahren gab, wie man berechtigte Impflinge erreichen kann, wenn am Abend Impfdosen übrig bleiben. "Zwischenzeitlich liegen in den Impfzentren entsprechende Erreichbarkeitslisten der umliegenden Kliniken vor", so der Pressesprecher. In den Anfangstagen habe man aber auf "alternative Erreichbarkeitslisten" zurückgreifen müssen.

Mit den Ärzten sei das nicht diskutiert worden, bemängeln einige. Auch das hat ihren Frust genährt, der offenbar auch schon in offene Auseinandersetzungen mit der Verwaltung mündete. "Da wurde es auch schon unsachlich", sagt ein Arzt. Eine Kollegin sei etwa mit der Leitung aneinandergeraten, danach sei ihr Vertrag nicht verlängert worden. Beim Landratsamt will man sich zu Personalfragen nicht detailliert äußern, erklärt aber: "Selbstverständlich führen ,Streitigkeiten’ nicht gleich zu einer Entlassung von Mitarbeitenden." Die Angst genau davor geht bei dem Personal aber offenbar dennoch um. Deshalb bitten sie alle darum, nur anonym zitiert zu werden.

Das gilt auch, wenn sie sich über scheinbar banale Dinge beschweren. Etwa die Parkplatzsituation am ZIZ. Auf dem großen Parkplatz direkt am Zentrum hätten zu Beginn alle Mitarbeiter geparkt. Doch Mitte Februar durften dort zunächst nur noch Impflinge parken, nach einer Beschwerde ließ man zumindest Mitarbeiterinnen wieder darauf. Die Männer müssen 400 Meter weiter weg parken. "Das ist Wahnsinn", sagt ein Arzt. Von 600 Plätzen würden nie mehr als 120 gleichzeitig von Impflingen genutzt. "Das grenzt für mich an Schikane."

"Man bekommt den Eindruck, hier wird nicht mit-, sondern gegeneinander gearbeitet", sagt eine Kollegin. Dabei seien sich eigentlich alle Mediziner einig: "Wir müssen im Zentrum zu einer besseren Kommunikation zwischen Leitung und Ärzten kommen. Wir wollen doch alle möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen."