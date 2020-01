Von Timo Teufert

Heidelberg. Um 12,9 Prozent ist der Online-Handel in den letzten zehn Jahren deutschlandweit gewachsen, der stationäre Einzelhandel im gleichen Zeitraum dagegen nur um 1,9 Prozent. Dieser extreme Unterschied – nachzulesen im Online-Monitor des Einzelhandelverbands – wird für die Händler zu einem immer größeren Problem. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind auch in der Heidelberger Hauptstraße erkennbar: Es gibt Leerstände über einen langen Zeitraum oder Einzelhandelsflächen werden von gastronomischen Betrieben übernommen. Bei einem Rundgang mit der RNZ erläutern der Vizepräsident des Einzelhandelsverbands Nordbaden, Sahin Karaaslan, und Geschäftsführer Swen Rubel die Probleme.

"Wir haben neben dem Online-Shopping ein grundsätzliches Problem: Die Mietpreise sind in Heidelberg relativ hoch. Inhabergeführte Geschäfte können sich das immer seltener leisten", sagt Karaaslan. Letztendlich könnten das nur noch Hersteller stemmen: "Das sind dann die großen Marken, die Präsenz zeigen wollen", so Rubel. Hinzu komme, dass es sich die meisten Vermieter leisten könnten, ihre Immobilien ein Jahr oder länger leer stehen zu lassen. "Das ist nicht nur ein Problem für den Einzelhandel, das ist auch ein Problem für die Stadt", erklärt Rubel. Zumal die Expansion bei vielen Händlern wegen des schlechten Wachstums derzeit stagniere.

Der Esprit-Laden in der Hauptstraße 60 steht schon seit Anfang 2019 leer und ist mit den beklebten Scheiben kein Aushängeschild.​ Foto: Philipp Rothe

"Grundsätzlich sind die Preise für Einzelhandelsflächen in vergleichbar großen Städten im Fallen", weiß Rubel. Wenn in leer stehende Immobilien kein Lebensmittelmarkt einziehe, habe der Vermieter oft ein Problem. "In zehn Jahren wird es kaum noch inhabergeführte Geschäfte in den Innenstädten geben, nur noch Ketten", fürchtet Karaaslan. Sobald diese aber im Onlinegeschäft mehr Umsatz machten, würden sie sich irgendwann die Mieten sparen und ihre Geschäfte schließen. Am Ende verödeten dadurch die Innenstädte.

"In Heidelberg werden es die Seitenstraßen immer schwerer haben", vermutet Rubel. Zwar habe Heidelberg mit der Hauptstraße die längste Fußgängerzone Europas, doch das heiße auch: "Die Kunden sind dadurch nicht gezwungen, nach rechts oder links zu schauen", so Rubel. Die Passantenfrequenz in der Hauptstraße sei zwar im Vergleich sehr hoch, werde aber eher durch die Universität und Touristen erzeugt. Erkennbar sei das auch daran, dass man in der Hauptstraße relativ selten Menschen mit Einkaufstüten sehe: "Nach Mannheim fährt man, um gezielt einzukaufen. Nach Heidelberg kommt man eher, um zu flanieren und Spaß zu haben", meint Karaaslan. Das liege auch daran, dass hier ein großes Textil-Kaufhaus fehle. "Wir bräuchten hier so etwas wie den Breuninger", ist Karaaslan überzeugt.

Mit Sorge betrachten er und Rubel auch die Entwicklung, dass Einzelhandelsobjekte durch gastronomische Betriebe genutzt werden: "Wir brauchen mehr Handel und nicht mehr Gastronomie", ist Karaaslan, der auch für die Grünen im Gemeinderat sitzt, überzeugt.

In das ehemalige Schuhhaus Dielmann (links) an der Märzgasse zieht die Burgerkette „Five Guys“. Foto: Philipp Rothe

So hat der Schuhhändler Dielmann seinen Vertrag nicht verlängert, weil es eine Mietsteigerung geben sollte. Nun zieht dort die US-amerikanische Burgerkette "Five Guys" ein. "Das ist sicher ein gutes Konzept. Die Frage ist nur, wie beständig es ist", sagt Rubel. Schließlich sei auch Vapiano, die ein Restaurant in der alten Hofapotheke am Marktplatz betreiben, als gutes Konzept gestartet. Mittlerweile steckt das Unternehmen in der Krise.

Deshalb fordern die Vertreter des Einzelhandelsverbandes die Stadt auf, weniger gastronomische Konzepte in der Hauptstraße zuzulassen. "Ein steuerndes Verhalten der Immobilieneigentümer durch die Stadt wäre wünschenswert", erklärt Rubel.

In anderen Orten werde schon diskutiert, ob die Städte an neuralgischen Stellen in die Eigentümerrolle gehen sollten, um mehr Einfluss auf die Entwicklung zu haben. "Denn wenn es so weitergeht, ist die Hauptstraße keine Einkaufsmeile mehr, sondern eine Fressmeile", sagt Karaaslan. Und das wolle man nicht.

Rubel sieht aber noch weiteren Verbesserungsbedarf in Heidelberg: "Wir müssen dringend darüber reden, wie wir die öffentlichen Straßen und Plätze attraktiver machen können", so Rubel. Schließlich hätte es Mannheim mit der Sanierung der Planken vorgemacht, Karlsruhe ziehe jetzt nach. Zwar sei Heidelberg eine attraktive Stadt, doch die Befragten bei der Studie "Vitale Innenstädte" hätten die Aufenthaltsqualität bemängelt.