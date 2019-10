Heidelberg. (RNZ/mare) Die große Baustelle am Heidelberger Hauptbahnhof ist abgeräumt. Allerdings sind noch kleinere Arbeiten auszuführen. Und wie die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) mitteilt, führt das am Freitag und Samstag, 4./5. Oktober, zu Fahrplan-Änderungen bei Bussen und Bahnen.

So wird am Freitagmorgen ab 5 Uhr die Haltestelle Hauptbahnhof von den Buslinien 20, 32, 34, 37 sowie des Moonliners M3 in Fahrtrichtung Bismarckplatz nicht angefahren. Dafür wird eine Ersatzhaltestelle "Hauptbahnhof-West" eingerichtet.

Die Straßenbahnlinie 24 in Richtung Rohrbach-Süd wird zwischen den Haltestellen Jahnstraße und Römerkreis Süd umgeleitet. Und zwar über die Bergheimer Straße. Dabei hält sie an den Haltestellen Volkshochschule, Römerstraße, Altes Hallenbad und Seegarten. Ab dem Hauptbahnhof wird es für die Linie 24 einen Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Volkshochschule und Hauptbahnhof geben.

Nach Handschuhsheim fährt die Linie 24 am Samstag nur bis zur Haltestelle Hans-Thoma-Platz. Die Linie 21A fällt an diesem Tag ganz weg. Ab Sonntag fahren alle Linien wieder regulär.

Notwendig werden die Änderungen, weil an der Haltestelle Hauptbahnhof eine Gleisschmieranlage eingebaut wird.