Heidelberg. Sie hat grüne Riesen-Blätter, einen dicken braunen Stamm und ist mit Sicherheit gut fünf Meter groß: Die "Kentia" im Büro von Xenia Hirschfeld. "Die hat mir mein Mann geschenkt", lacht sie, "damals hatte sie gerade einmal drei Blätter." Das sei vor bestimmt 30 Jahren gewesen, erinnert sich Hirschfeld. Heute reicht das Palmengewächs bis unter die hohen Decken in Xenia Hirschfelds Büro und versprüht dort schon ein wenig tropisches Flair.

Doch schon seit einigen Wochen steht die Palme nicht mehr in dem Zimmer in der Friedrich-Ebert-Anlage 50. Und auch Hirschfeld ist ausgezogen. Denn die nun 65-Jährige geht in den Ruhestand. Am 9. Januar wird sie als Leiterin des Gebäudemanagements der Stadt im offiziellen Rahmen verabschiedet. Kein leichter Gang für Hirschfeld. Denn sie geht nicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge - sondern mit zwei weinenden. "Ich bin schon etwas traurig", sagt Hirschfeld im Gespräch mit der RNZ. Was ihr an ihrem Beruf so fehlen wird, was sie in all den Jahren erlebt hat - und wie es jetzt für sie weitergeht, erklärt sie im Interview.

Frau Hirschfeld, wie viele Gebäude haben Sie in ihren Jahren als Amtsleiterin saniert beziehungsweise gebaut?

Rund 250.

Auf diese Frage waren sie jetzt aber vorbereitet.

Vorausschauend auf meine Verabschiedung habe ich das schon einmal grob überschlagen. Und in diesem Zug habe ich mich auch schon einmal bei Finanzbürgermeister Heiß entschuldigt.

Wieso denn das?

Weil wir in meiner Zeit als Leiterin des Gebäudemanagements sicher gut 400 Millionen Euro ausgegeben haben, etwa 20 Millionen im Jahr.

Und hat Herr Heiß Ihnen verziehen?

Wir haben beide gelacht. Das war natürlich nur ein Scherz. Wir konnten in den letzten Jahren so viele spannende Projekte realisieren, die wichtig für die Stadt waren und sind.

Schulsanierungen waren dabei eine ihrer Kernaufgaben.

60 Prozent unserer Bauaufgaben sind Schulsanierungen. Man könnte also sagen, es ist unser Hauptthema. Entscheidend hierbei ist die Zusammenstellung des Planungsteams - beginnend beim Architekten bis hin zur Schulleitung. Bei der Machbarkeitsstudie im Hölderlin saßen sogar zwei Schüler in der Jury, um den Siegerentwurf auszuwählen. Das war richtig toll und hat viel Spaß gemacht.

Beim Hölderlin lief aber nicht alles wirklich reibungslos. Angefangen von dem Vorstoß der SPD-Fraktion, den Auftrag an die Bau- und Servicegesellschaft mbH weiterzureichen.

Das war bitter. Denn in dieses Projekt haben wir richtig viel Herzblut reingesteckt und dafür gekämpft. Ich erinnere mich noch an eine Situation, als wir eine Container-Lösung vorgeschlagen haben. Da brach ein richtiger Shitstorm über mich herein. Eine Mutter schrieb mir: "Frau Hirschfeld, Sie wollen doch wohl meine Tochter nicht in einen Container stecken?" Das war für mich richtig heftig, wenn Eltern so reagieren. Heute stehen die Container - und alle finden sie toll. Wenn man also bei einem Projekt so viel investiert hat, will man es letztlich auch realisieren. Dann tut es natürlich weh, wenn die Politik vorschlägt, das solle jetzt jemand anderes machen. Glücklicherweise gab es dafür keine Mehrheit.

Sie selbst haben auf der Willy-Hellpach-Schule ihr Abitur gemacht. Das war Ende der siebziger Jahre - und die Willy-Hellpach-Schule ist mittlerweile in einem extrem schlechten Zustand. Wie war das zu Ihren Zeiten?

Natürlich war vor 40 Jahren die Bausubstanz in Ordnung und ich habe die klare Gebäudestruktur sehr geschätzt. Heute ist der Zustand - wie Sie sagen - extrem schlecht und es wird überprüft, ob es nicht doch sinnvoller ist, das Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen. Dabei wird auch das ganze Areal mit seinen weiteren Schulen und Bildungseinrichtungen in den Blick genommen und gefragt: Was gibt das alles her? Durch die Überschrift "Bildungscampus" könnten gegebenenfalls Synergieeffekte entstehen und vieles verbessert werden. Daher lohnt es sich, noch einmal darüber nachzudenken und dabei den Blick weiter zu fassen.

Und Sie können nicht mehr dabei sein.

Ich werde viele Projekte, die jetzt gerade begonnen, aber in meiner Amtszeit nicht mehr fertig wurden, von der Ferne aus beobachten. Auch die Sanierung des Hauses der Jugend beginnt in diesem Jahr - und es liegt ein toller Entwurf vor. Auch das ist ein richtig schönes Projekt, das ich sicher im Blick behalten werde. Doch bei einigen anstehenden Zukunftsprojekten bedauere ich richtig, dass ich schon so alt bin (lacht) - etwa mit Blick auf Patrick Henry Village. Das fände ich schon spannend, bei der Entwicklung dabei zu sein. Da kann man Stadt ganz neu denken - eine Riesenchance für Heidelberg!

Was war denn für Sie das spannendste Projekt in Ihrer Zeit als Leiterin des Gebäudemanagements, das Sie realisieren konnten?

Eines der spannendsten Projekte war sicher die Sanierung und Erweiterung des Theaters. Das war natürlich ein längerer Prozess mit vielen interessanten Fragen - von der Finanzierung über die verschiedenen Interimslösungen bis hin zu Sicherheitsfragen für die Transportwege. Ich freue mich, dass der Entwurf von Waechter + Waechter aus Darmstadt umgesetzt worden ist. Nur bei der Akustik im Foyer sehe ich Handlungsbedarf. Aber auch die Halle 02 war eine Riesenherausforderung - ich hatte vorher noch nie ein Gebäude saniert, das ringsum von Baustellen tangiert war und die Halle noch dazu immer im Betrieb weitergelaufen ist. Da war das Baustellenmanagement zeitweise sehr ehrgeizig.

Und was für Oberbürgermeister Eckart Würzner der Neckarufertunnel ist, das ist für Xenia Hirschfeld ...?

In der Regel ist es bei uns ja so: Was geplant wird, wird auch gebaut. Was ich bedauere, ist, dass die Sanierung des Karlstorbahnhofs am jetzigen Standort in der Altstadt nicht umgesetzt wurde. Da hatten wir einen überzeugenden Entwurf eines Büros aus Stuttgart. Wenn man eine solche Idee nicht nutzen kann, weil sie zu teuer ist, ist jeder Architekt traurig. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der Bau auf den Campbell Barracks jetzt ja 18 Millionen Euro kosten soll.

1977 gingen Sie als Architektin in die Verwaltung - mit gerade einmal 24 Jahren. War das für Sie eine Art Lebenstraum?

Auf keinen Fall. Im Gegenteil: Ich habe nach meinem Architektur-Studium immer gesagt, dass ich nie im Leben in eine Verwaltung will. Da hatte ich eine völlig falsche Vorstellung von einer Verwaltung. Doch dann hat mir eines Tages Reinhold Zundel einen Job angeboten.

Einfach so?

Ich habe in Heidelberg eine Wohnung gesucht, nachdem ich nach dem Examen einen Job in einem Ladenburger Büro bekommen habe. In der Fahrtgasse vermietete Zundel selbst Maisonette-Wohnungen, an die angeblich nicht heranzukommen war. Also ließ ich mir bei ihm einen Termin geben. 15 Minuten sollte das dauern - und nach eineinhalb Stunden bin ich raus. Ohne Wohnung, aber mit einem Job-Angebot. Ich wurde Architektin im Hochbauamt und habe eine der ersten Altstadtsanierungen begleitet, wo ich auch meinen Mann kennenlernte. Ich stieg auf zur stellvertretenden Amtsleiterin und schließlich 1999 zur Leiterin des Gebäudemanagements.

Würden Sie heute, im Rückblick, sagen, dass es vielleicht doch Ihr Traumberuf war?

Es ist definitiv mein Traumberuf. Das Spannende daran: Es wiederholt sich nichts! Die Themen sind immer völlig unterschiedlich. Und auch wenn wir alle immer am Anschlag gearbeitet haben, wird es mir sehr fehlen.

Sie haben in Ihrer Zeit als Leiterin des Gebäudemanagements vier Baudezernenten und drei Oberbürgermeister miterlebt. Wer waren denn Ihre Lieblinge?

Ich konnte mit allen stets gut zusammenarbeiten und habe allen etwas zu verdanken. Oberbürgermeisterin Beate Weber hat natürlich in besonderer Weise die Frauenrolle in der Verwaltung gestärkt, ich bin froh, dass sie da war. Genauso glücklich bin ich über Eckart Würzner, er ist einfach ein Macher und das braucht die Stadt. Und OB Reinhold Zundel hatte einfach eine unheimliche Aura - wenn er in den Raum hineingekommen ist, hat man eine Stecknadel fallen gehört. Aber unter allen wird mir immer Erster Bürgermeister Raban von der Malsburg in besonderer Erinnerung bleiben. Er war ein toller Mensch, hatte ein unheimliches Gespür für Architektur und eine klare Haltung.

Sie haben die Rolle von Frauen in der Verwaltung angesprochen. Sie selbst waren insbesondere in den Anfangsjahren auch mal auf dem Bau unterwegs. Eine klassische Männerdomäne. Was braucht "frau", um sich da durchzusetzen?

Das ist schlicht eine Frage der Haltung. Allerdings sind heute mittlerweile 80 Prozent der Architekten Frauen. Bei mir war das noch umgekehrt.

Und was kommt nun für Sie?

Ich engagiere mich bei uns in der Pfalz in der Kirche, wo auch eine größere Baumaßnahme ansteht. Außerdem habe ich mich auch bei der Tafel angemeldet und werde den Pfälzer Wald und die Lebenskultur genießen. Und dennoch muss ich gestehen: Ich war noch nie ohne Heidelberg - und ich weiß nicht, ob ich es aushalten werde.