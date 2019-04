Von Birgit Sommer

Heidelberg. David Philip Hefti schaut mit liebevollem Blick auf Heidelberg. Für den jungen Schweizer Komponisten und Dirigenten ist es "wie ein bisschen nach Hause kommen", wenn er am Mittwoch um 19.30 Uhr das Konzert des "Heidelberger Frühlings" in der Stadthalle besucht. Die Flötistin Tatjana Ruhland und die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern spielen die Uraufführung seiner Komposition "Media Nox", eingerahmt von Haydn und Beethovens fünfter Symphonie.

Vor acht Jahren hat Hefti ein Jahr lang in Heidelberg gelebt, als "Composer in Residence" des Philharmonischen Orchesters unter der Leitung von Cornelius Meister. Doch was ihn noch viel mehr mit der Stadt verbindet: Die Bratschistin Mareike Niemz wurde seine Frau, eine "Liebe auf den ersten Blick", wie der 43-Jährige lächelnd bekennt.

Damals wohnte das Paar in einer Jugendstilvilla oberhalb des Schlosses. Und so ist der Schlossgarten erste Wahl für David Philip Hefti, wenn man mit ihm durch den Frühlingstag spazieren will. Ein Lieblingsplatz. "Ich bin ein Stadtspaziergänger", bekennt der Schweizer denn auch, "ich muss nicht in den Bergen sein."

Jetzt wohnt das Paar mit seinem 17 Monate alten Sohn Luca bei Basel und genießt die Atmosphäre des Dreiländerecks. Mareike Hefti könnte nach ihrer Elternzeit von dort ganz schnell per Zug wieder bei ihrem Orchester am Nationaltheater in Mannheim sein.

"Media Nox", die Komposition, die am Mittwoch beim "Frühling" erstmals zu hören sein wird, ist der dritte Teil eines Zyklus, der sich an die römischen Vigilien, die Nachtwachen, anlehnt. Festival-Sponsor Dietrich Götze hat das Werk gestiftet. David Philip Hefti liebt die nächtliche Atmosphäre und die Schattenwerke, die er ihr entringt. Aber schuld an den Kompositionen ist eigentlich Sohn Luca.

Um das zu erklären, macht der Komponist auch erstmals sein Privatleben öffentlich. Luca wurde mit einem schweren Herzfehler geboren, der korrigiert wurde, als er sieben Monate alt war. Aber bis dahin schlief er nicht. Während das Baby trotzdem vor Energie strotzte, waren die Eltern "durch Schlafentzug wie auf Drogen", sagt Hefti.

Und da kamen ihm in den Nächten diese Klänge in den Kopf, die er zuerst für ein Kammerorchester ("Prima nocte") und ein Streichquartett ("Concubia nocte") verarbeitete. Sich verändernde Klangflächen in Vierteltönen. Beim dritten Teil der Vigilien, "Media Nox", kommen für die Soloflötistin "Melodien" dazu. Sie spielt etwa tiefe Töne in den ersten Minuten, anspruchsvolle "Multiphonics" zum Schluss, also komplizierte Spezialgriffe, die der Flöte mehr als einen Ton gleichzeitig entlocken.

Eine extreme Herausforderung für Tatjana Ruhland (ein Kritiker sprach von ihr einmal als "Paganini der Flöte"). David Philip Hefti besprach mit ihr gelegentlich, ob seine Entwürfe für Flötisten technisch überhaupt machbar sind. "Sie macht das großartig", weiß Hefti spätestens, seit er am Montag in Saarbrücken bei der Aufnahme für die CD-Produktion dabei war. Überhaupt: "Wenn die ganze Energie zusammenkommt, wenn 60 oder 70 Menschen meine Notenkritzeleien zum Klingen bringen, ist das berührend."

Hefti kann "in der Theorie" jedes Instrument spielen, weiß, wie man jeweils Tonhöhen und Klangfarben erzeugt. Tatsächlich komponiert er aber nicht am Instrument, sondern sitzt vor dem weißen Blatt Papier. "Manchmal kriegt man es mit der Angst zu tun, wenn die Deadline näher rückt." Er beginnt dann, an die Instrumentierung zu denken. "Irgendwann ist es körperlich und ich spüre, jetzt geht es los." Musik selbst inspiriert ihn selten, eher sind es Bücher, Museumsbesuche, Spaziergänge. Und plötzlich hat er dann die Klänge im Kopf.

Ganz schön viele "Notenkritzeleien" hat der junge Schweizer schon zusammengebracht, darunter auch zwei Opern. Sein Beruf sei großartig, schwärmt er. Die Kehrseite des Künstlerdaseins: Ein Komponist hat null Sicherheit. Immer geht es um das Überleben, er muss dranbleiben und sich weiterentwickeln. Erfahrung hilft. David Philip Hefti hat es wohl geschafft. Das liegt an seinem großen Können. Und ganz bestimmt an seiner sympathischen Art.