In der Vortragsreihe "Überlebensstrategien" sprach Peter Schirmacher im Klub_K des Karlstorbahnhofes über "Leberkrebs - neue mechanistische und therapeutische Konzepte in einem soliden Tumormodell". Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. So anschaulich haben die Forscher bei der Vortragsreihe "Überlebensstrategien" im Karlstorbahnhof ihr Thema wohl noch nie vorgetragen: Thomas Schell illustrierte es für die Zuschauer perfekt, von der Infizierung mit Hepatitis-C-Viren ausgerechnet an seinem Arbeitsplatz, der Pathologie, über die Ausbildung von Leberkrebs als Folge bis hin zur Lebertransplantation und der Ausmerzung der Viren. Ein glückliches Ende nach vielen Jahren Kampf. "Ich fühle mich heute 20 Jahre jünger", strahlte Schell. Er arbeitet auch wieder im Labor der Pathologie.

"Überlebensstrategien" - in diesem Format stellt die Universität ihre 13 naturwissenschaftlichen Sonderforschungsbereiche einmal im Monat einem interessierten Publikum vor. Der Sonderforschungsbereich 209, bei dem Heidelberg mit den Universitäten in Tübingen und Hannover zusammenarbeitet, beschäftigt sich mit dem Leberkrebs als große Herausforderung, wie dessen Sprecher, der Pathologe Prof. Peter Schirmacher, vortrug: Man kennt zwar die meisten Ursachen, aber es gibt nicht genügend Therapiemöglichkeiten. Die Prognose für die Erkrankten ist schlecht. Leberkrebs ist die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache.

Dem Krebsgeschehen voraus gehen meist Infektionen mit Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Viren oder die Fettleber, die sich durch Alkoholmissbrauch oder Stoffwechselerkrankungen gebildet hat. Wobei Schirmacher, ein Rheinhesse mit einer ganzen Sammlung guter Tropfen im Keller, nun keineswegs begann, den Alkohol zu verteufeln: "Alles in Maßen." Es existiere auch kein Laborwert, mit dem man den direkten Hinweis auf die Ursache Alkohol erhalte.

Vor Hepatitis B-Infektionen, die über Blut und Blutprodukte übertragen werden, schützt eine Impfung, die heute schon allen Kindern verabreicht wird. An Hepatitis C leiden laut Schirmacher weltweit 180 Millionen Menschen. Oft wurden sie durch nicht ausreichend sterilisierte Nadeln infiziert. Die meisten entwickeln eine chronische Infektion. Diese kann Jahre später bei einigen Patienten zur Zirrhose und manchmal auch zu Leberkrebs führen. Allerdings gibt es seit wenigen Jahren tatsächlich Heilung durch Medikamente. Während man Hepatitis-B-Viren ein Leben lang in Schach halten müsse, sei Hepatitis C fast zu hundert Prozent heilbar. "Ein grandioser Erfolg", sagte Schirmacher.

Die größte Gefahr, Leberkrebs zu entwickeln, sieht er in der Fettleber, denn bis zu 40 Prozent der Bevölkerung leiden heute am Metabolischen Syndrom; sie weisen Störungen im Zuckerstoffwechsel, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck auf. Und da könnten Entzündungsmechanismen die Tumorentwicklung anstoßen.

Die Wissenschaftler untersuchen nun, warum ein Tumor wächst, wie er Metastasen bildet und wie er verhindert, dass Therapien wirken. Prof. Kai Breuhahn stellte etwa den "Hippo-Signalweg" vor und das YAP-Protein ("Wo viel YAP ist, ist viel Zellteilung"). Wenn die Produktion des YAP-Proteins unterbrochen werde, könne man möglicherweise die Entstehung von Tumoren einschränken.

Dr. Darjus Tschaharganeh, der gleichzeitig an Uniklinikum und Krebsforschungszentrum arbeitet, machte mit seinen Arbeitsmaterialien bekannt: Zelllinien von Krebspatienten, Organoide, genetisch modifizierte Mausmodelle, Genschere. Er stellte auch eine Idee vor, die von ihm verfolgt wird: Das Gen p53 verhindert normalerweise die Entstehung gewisser Tumoren. Arbeitet es nicht, ist der Fettstoffwechsel sehr aktiv. Was passiert nun, wenn man ihn mit Cholesterinsenkern behandelt? Könnte man so den Krebs verhindern?

Micha Hörnle, Leiter der RNZ-Stadtredaktion und Moderator des Abends, brachte zum Schluss noch Positives ins Spiel: Kaffeetrinken hilft bei Leberkrebs. Vier bis fünf Tassen koffeinhaltigen Kaffees täglich könnten das Fortschreiten der Krankheit tatsächlich verlangsamen, meinte Schirmacher. Aber zur Vorbeugung diene es nicht: "Das hilft nichts, wenn Sie eine gesunde Leber haben."