Von Holger Buchwald

Heidelberg. Heidelberg zeigt Flagge – und möchte dies als offizielles Mitglied im Netzwerk der "Rainbow Cities" künftig noch mehr und häufiger tun. Der Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit begrüßte daher einhellig, dass zu speziellen Gedenk- und Aktionstagen der LSBTIQ-Gemeinde nicht nur am Rathaus, sondern an mehreren Standorten im Stadtgebiet Regenbogenfahnen und ihre moderneren Untervarianten gehisst werden. LSBTIQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans-, Inter- und queere Menschen. Mit den Fahnen will man die "Community" sichtbar machen und Neuankömmlingen zeigen, dass sie in Heidelberg willkommen sind.

So sehr die Stadträtinnen und Stadträte in dieser grundsätzlichen Idee einer Meinung waren: Bei der Ausgestaltung gab es Differenzen. Der Vorschlag von Bürgermeisterin Stefanie Jansen und Amtsleiter Danijel Cubelic lautet, dass an vier Gedenktagen jeweils zwei Fahnen auf dem Marktplatz und dem Kornmarkt gehisst werden sollen. Am "Intersex Awareness Day" am 26. Oktober wären es insgesamt nur zwei, weil dieser Tag mit dem österreichischen Nationalfeiertag in Konkurrenz steht. Dafür würden am "Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie" (Idahobit), also am 17. Mai, gleich zwölf weitere Flaggen hochgezogen – und zwar auch an der Theodor-Heuss- und Ernst-Walz-Brücke, am Hauptbahnhof, am Bismarckplatz und am Karlstor.

Der SPD, der "Linken" und Einzelstadtrat Björn Leuzinger (Die Partei) geht das nicht weit genug. Sie beantragten, zu allen Gedenktagen der queeren Gemeinde, 20 Fahnen an der Heuss-Brücke, neun in der Sofienstraße, vier am Bismarckplatz und vier am Hauptbahnhof zu hissen. Johannah Illgner (SPD) sagte auch: "Wir sollten uns nicht nur an den Gedenktagen orientieren, sondern auch an den Veranstaltungen, die für die Community bedeutsam sind."

Danijel Cubelic hingegen plädierte für den "maßvollen" Vorschlag der Verwaltung: "Wir wollen doch die queere Sichtbarkeit in eine vielfältige Stadtgesellschaft einfügen." Mit den 16 Flaggen, die man bestellen wolle, sei man schon Vorreiter in Deutschland. Und: Wenn auch bei Veranstaltungen wie dem "Queer Festival", dem "Pink Monday" der Aids-Hilfe oder dem "Christopher Street Day" über mehrere Tagen oder Wochen die Fahnen an den Brücken und am Bahnhof gehisst würden, nähme man auch anderen Gruppen oder Veranstaltern wie den "Wochen gegen Rassismus", Konferenzen oder dem "Heidelberger Frühling" diese Möglichkeit weg.

Leuzinger kritisierte unterdessen, dass die Stadt trotz mehrmaliger Nachfrage noch immer nicht in der Lage war, ihr "Flaggen-Konzept" vorzulegen, also eine Regelung, wann und wo in Heidelberg welche Fahnen gehisst werden. Aufgrund dieser offenen Fragen und möglicher finanzieller Auswirkungen wurde der SPD-"Linke"-Partei-Antrag bis zur Gemeinderatssitzung zurückgezogen.