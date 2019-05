Heidelberg. (dns) Wieso wurde der Brustkrebs-Bluttest so früh angepriesen? Warum geschah dies mit einer großen PR-Kampagne inklusive "Bild"-Interview? Warum hat der Vorstand der Uniklinik nicht interveniert? Und wie kann ein solches Desaster künftig verhindert werden? Im Skandal um den Bluttest sind noch viele Fragen offen. Viele davon, so die Hoffnung des Aufsichtsrates, soll die externe Kommission beantworten, die am Dienstag ihre Arbeit aufgenommen hat.

Bei ihrer ersten Sitzung, die in Frankfurt am Flughafen stattgefunden hat, sei vor allem darüber diskutiert worden, "welche Fragen zu stellen sind", erklärte Matthias Kleiner am Mittwoch der RNZ. Der Präsident der Leibniz-Gesellschaft leitet das Gremium gemeinsam mit der ehemaligen Verfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt.

Daneben engagieren sich Leena Bruckner-Tuderman, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Merle Arnika Fuchs, Inhaberin der Firma "TechnologieContor", Elisabeth Hoffmann, Leiterin der Kommunikationsabteilung der Technischen Uni Braunschweig, und Frank Wissing, Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentages, in dem Gremium und decken damit mehrere Bereiche ab, die in dem Skandal relevant sind. Das gilt auch für das siebte Mitglied, das nun dazu kam: Giovanni Maio ist Professor für Medizinethik an der Universität Freiburg.

Kleiner sieht drei konkrete Ziele für die Kommission: "Wir müssen zunächst mal den Sachverhalt aufklären." Im Anschluss gehe es darum, dem Klinikum Empfehlungen mitzugeben, wie solche Fehler künftig vermieden werden können. Drittens sollen Empfehlungen genereller Art erarbeitet werden, wie mit Unternehmensausgründungen aus Forschungseinrichtungen umgegangen werden kann.

Wie lange die Aufklärungsarbeit der Kommission dauern wird, könne man noch nicht sagen. Jedoch soll schon im Juli - vor der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates des Klinikums - ein erster Bericht vorliegen. Bis dahin wird sich vor allem eine Anwaltskanzlei, die der Kommission zur Seite steht, mit den Vorgängen am Uniklinikum befassen. "Sie wird Unterlagen sichten und Gespräche führen. Das muss zunächst jemand professionell und hauptamtlich machen", erklärt Kleiner. Im Anschluss - nach der zweiten Sitzung Anfang Juli - werde die Kommission vermutlich selbst Beteiligte befragen.

Die Mitglieder der Kommission arbeiten alle ehrenamtlich an der Aufklärung des Bluttest-Debakels mit. Ihnen werden lediglich anfallende Kosten erstattet. "Das ist für Menschen im Wissenschaftssystem zwar nicht selbstverständlich, aber sehr üblich", betont Kleiner. "Schließlich geht es um die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft. Da haben wir auch ein Eigeninteresse."