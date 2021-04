Heidelberg. (RNZ) Während Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain eine Bebauung der Wolfsgärten vertretbar findet, sieht dies das Bündnis gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums komplett anders. Den Aktivistinnen und Aktivisten zufolge würde eine Bebauung dazu führen, dass sich Heidelberg weiter aufheize und dass die Aufbereitung des Trinkwassers zumindest aufwendiger würde.

So sei vor allem der "Neckartäler", ein Ostwind, der von den Bergen in Richtung Tal weht, für die Belüftung der Stadt im Sommer wichtig. "Eine Bebauung der Wolfsgärten würde eine Kaltluftschneise dieses Windes vom Neckar her über das Autobahnkreuz durch Bebauung und hohe Lärmschutzwände blockieren. Auswirkungen auf die benachbarten Siedlungen Wieblingen, Pfaffengrund und Teile Eppelheims, im Extremfall bis in die wärmebelastete Kernstadt Bergheim und in die Bahnstadt, sind zu erwarten", erklärt das Bündnis in einer Pressemeldung.

Entgegen der Aussage Schmidt-Lamontains sei auch die Wasserversorgung der Stadt durch das Wasserwerk Rauschen, das westlich an die Wolfsgärten anschließt, durch die Bebauung betroffen. Das dort geförderte Wasser bestehe zu 80 Prozent aus Uferfiltrat des Neckars, nur 20 Prozent würden durch Niederschläge neu gebildet. "Die Grundwasserneubildung durch Niederschlag besonders in der direkten Umgebung des Wasserwerks sollte daher nicht weiter verringert werden." Sollte in trockenen Sommern der Wasserbedarf steigen und die Förderung erhöht werden müssen, wären die Wolfsgärten ein wichtiges Wasserschutzgebiet. "Ich vertraue der Qualität unseres Trinkwassers, ich trinke es selbst täglich. Der Aufwand der Qualitätssicherung wird jedoch immer größer und teurer", warnt Dorothee Hildebrandt vom Bündnis.

Mehr Infos zu Boden, Klima und Wasser der Wolfsgärten gibt das Bündnis in Videos unter www.ankunftszentrum-hd.de.