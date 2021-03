Heidelberg. (jola) Eine Mutter hat im Pflegeheimzimmer ihres kranken Sohnes eine Kamera aufgestellt – ohne das Heim zu fragen. Sie wollte ihn in seinem Bett beobachten können, falls er einen epileptischen Anfall erleidet. So hat sie es gegenüber dem Heidelberger Amtsgericht gerechtfertigt. Denn das Handschuhsheimer Heim klagte gegen die Mutter. Darüber berichtete das Amtsgericht in seiner Jahresbilanz.

Als die Mutter das erste Mal die Kamera aufstellte, bemerkte das Pflegepersonal diese und forderte von ihr, sie abzubauen. Es gelte das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Pflegepersonals. Das tat die Mutter auch – zunächst. Dann kündigte sie an, die Kamera wieder aufzustellen, weil dies für die Gesundheit ihres Sohnes erforderlich sei. Das Pflegeheim beantragte eine einstweilige Verfügung, dass sie die Aufstellung der Kamera zu unterlassen habe. Das Amtsgericht gab der Pflegeeinrichtung schließlich Recht.

Das Recht des Pflegepersonals auf informationelle Selbstbestimmung und deren Recht am eigenen Bild wiegt hier schwerer. Denn das Argument, die Kamera nütze der Gesundheit des Sohnes, überzeugte nicht, "da nicht klar ist, ob eine reine Beobachtung durch eine Kamera (ohne Überwachung durch medizinische Geräte) überhaupt zur Feststellung des Gesundheitszustands des Antragsgegners aus der Ferne geeignet wäre".