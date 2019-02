Heidelberg. (make/van) Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Freitagmorgen in Ziegelhausen von einem Lkw erfasst worden und danach ihren Verletzungen erlegen. Der Fahrer war von der Peterstaler Straße in Richtung Neckar unterwegs. Um kurz vor 10 Uhr hielt er an einer Fußgängerampel auf Höhe der Kleingemünder Straße. Als die Ampel für den Straßenverkehr auf grün schaltete, fuhr der Sattelschlepper an und erfasste die Frau, die von rechts kommend auf die Straße trat.

Die Seniorin geriet unter den Lastwagen, der samt Anhänger unterwegs war. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte stellten dann ihren Tod fest. Um die 80-Jährige zu bergen, musste die Achse des Lkws zunächst mittels eines Luftkissens angehoben werden, wie Sascha Kern, Einsatzleiter der Feuerwehr, auf RNZ-Nachfrage bestätigte.

„Wir gehen davon aus, dass die Frau sofort tot war“, sagte Kern. Der zuständige Notarzt maß nach der Bergung keinen Puls mehr.

Während der Bergung wurde an der Unfallstelle eine Sichtschutzwand aufgestellt. Gleich mehrere Gaffer zeigten zuvor keine Hemmungen, sich trotz Absperrung Zutritt zur Unfallstelle zu verschaffen, berichtete Einsatzleiter Kern: „Wie dreist hier viele Leute waren, ist kaum zu glauben.“ Auch nachdem die Sichtschutzwand aufgestellt wurde, hielten sich mehrere Passanten nicht zurück und umgingen diese. Polizeiliche Ermittlungen wurden gegen die Schaulustigen nicht aufgenommen.

Warum die Frau auf die Straße trat, blieb am Freitag noch unklar. Vermutlich missachtete sie beim Überqueren der Fahrbahn eine Rot-Phase. Die 80-Jährige kam aus Richtung der dortigen Parkanlage und wollte die Peterstaler Straße Richtung Kleingemündstraße überqueren, auf der sich eine Bäckerei und ein Metzgereigeschäft befinden. Nähere Angaben zu der Verunglückten wollte die Polizei am Freitag nicht machen.

Bis 11.45 Uhr wurde die Peterstalerstraße auf Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats Heidelberg dauern an.

Update: Freitag, 15. Februar 2019, 16.57 Uhr