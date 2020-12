Heidelberg. (RNZ) Komfortabel wohnen im zukünftigen Herzen der Südstadt – zu bezahlbaren Mieten. Dieser Traum könnte für einige Familien Realität werden. Denn die Stiftung Schönau hat in den Campbell Barracks drei Wohnhäuser errichten lassen und vermietet diese günstig. Die Schlüsselübergabe am 18. Dezember war gleichzeitig der Startschuss für die Vermarktung der Wohnungen.

Mit dem Projekt schafft die Stiftung nicht nur attraktiven, sondern auch bezahlbaren Wohnraum. "32 der 38 Wohnungen sind im preisgedämpften Segment angesiedelt, also nur für Mieter mit Wohnberechtigungsschein verfügbar. Angesichts des knappen Wohnraums in Heidelberg ist das ein wertvoller Beitrag, den wir als Unternehmen der Evangelischen Landeskirche in Baden gerne leisten", erläutert Ingo Strugalla, geschäftsführender Vorstand der Stiftung.

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Flächen zwischen 55 und 120 Quadratmetern eignen sich demnach besonders für junge Familien mit Kindern. Zwei Drittel der Wohnungen sind für eine Belegung mit mindestens drei Personen konzipiert. In direkter Nachbarschaft ist ein großer Kindergarten geplant, auch der Karlstorbahnhof zieht in die Nähe.

Info: Wer Interesse an einer Wohnung hat, kann diese hier virtuell besichtigen. Dort kann man sich über ein Formular auch direkt an die Stiftung Schönau wenden.