Heidelberg. (pne) Es ist das erste Großprojekt im Rahmen von "Stadt an den Fluss": der Umbau des Neckarlauers unterhalb der Stadthalle, an der Schiffsanlegestelle der Weißen Flotte. Seit Juni 2019 kann man dort auf frischem Asphalt entlangflanieren und auf Sandsteinstufen sitzend das Geschehen auf dem Neckar verfolgen. Seit letztem Jahr ist dieser Teil des Neckarlauers auch barrierefrei zugänglich. Nun haben die Planungen für den zweiten Bauabschnitt begonnen.

Der Auftrag bis zur Entwurfsplanung für den zweiten Abschnitt ist laut Stadt bereits vergeben. Geplant sind unter anderem weitere Maßnahmen für den barrierefreien Zugang, Grünpflanzen am Wasser, mehr Beleuchtung sowie ein modularer Aufbau des Stadtstrandes mit Strandbar und Toiletten. Die Planungsergebnisse sollen in der zweiten Jahreshälfte 2021 in den städtischen Gremien diskutiert werden. Bürgermeister Jürgen Odszuck erklärte im Rahmen eines Pressetermins am Montag (siehe Artikel oben), dass die Umsetzung der geplanten Maßnahmen derzeit allerdings noch offen sei. Der Grund: Bislang konnten im Haushalt keine finanziellen Mittel dafür bereitgestellt werden.

Klarheit könnte es an diesem Donnerstag geben. Dann soll der Gemeinderat den Haushaltsplan 2021/22 verabschieden. Alle Interessierten können die Sitzung ab 16 Uhr per Liveübertragung im Neuen Sitzungssaal des Rathauses verfolgen.