Von Selma Badawi

Heidelberg. "Morgens um zwei klingelt der Funkmeldealarm und dann heißt es: ,Verpflegung für 100 Leute.’" So schilderte Stadtbrandmeister Uwe Bender den Alltag der ehrenamtlichen Verpflegungseinheit der Feuerwehr Heidelberg. Am vergangenen Dienstag ließen sich die sechs Teammitglieder in der Hauptwache auszeichnen: Sie sind nun geprüfte Feldköche.

Ursprünglich kommt dieser Aufgabenbereich aus dem Militär. Er entstand im dreißigjährigen Krieg, um die Soldaten im Schützengraben zu verpflegen. Heute gibt es den Posten auch bei der Feuerwehr. Weil die Heidelberger Verpflegungseinheit beim Einsatz unentbehrlich ist, organisierte Bender für sie die Feldkoch-Fortbildung. Nun kann das Team Extrembedingungen noch besser meistern und verfügt über ein Drittel des Wissens, das Berufsköche haben.

Die sechs Feldköche der Feuerwehr Heidelberg haben bei einem 50-stündigen Seminar alle Fertigkeiten optimiert, die ein Einsatz verlangt: schnell reagieren, spontan organisieren, akribisch arbeiten und Sicherheit gewährleisten. Der Experte für Feldküche und Leiter des Seminars, Uwe Mauch, betonte: "Alle Bestimmungen, die in einer Großküche gelten, müssen die Jungs hier auch erfüllen." Darum wurden sie in Lebensmittelhygiene, Schädlingsbekämpfung, Unfallprophylaxe und vielen weiteren Bereichen geschult.

Dazu kamen praktische Einheiten. "Wir lernten sogar, wie man ein Schwein schlachtet", erzählte Feldkoch Roland Meng. Als Prüfung mussten die Köche ein Schöpfgericht, ein Drei-Gang-Menü und kalte Verpflegung für jeweils über 100 Personen kochen. "Bevor wir überhaupt anfangen, machen wir uns erst mal einen Zeitplan, wann wir fertig sein müssen", erklärte Kollege Klaus Lausch. Der Leiter der Feuerwehr, Georg Belge, ergänzte: "Bei geplanten Veranstaltungen der Feuerwehr ist die Vorbereitung einfacher. Doch im Ernstfall muss man auch innerhalb von einer Stunde oder weniger etwas organisieren."

"Im Feld" zu arbeiten bedeutet, mit allen Eventualitäten zu rechnen. Kein Trinkwasser vor Ort? Der Feldkoch muss wissen, wo er einen Anschluss findet. Kein Strom beim Einsatz? Der Feldkoch muss trotzdem etwas Warmes auf den Tisch bringen. Dabei kann er sich einer kleinen, speziellen Ausstattung bedienen: Vom "Konvektomaten", einem Heißluftofen, über den Hochdrucktopf mit bis zu acht Bar Überdruck bis hin zum "Kombidämpfer", der Gekochtes rasant herunterkühlen kann, ist alles dabei. Die sechs Heidelberger Feldköche wissen mit diesen Geräten umzugehen. Wenn alles ganz schnell gehen muss, garen sie mit dem Kombidämpfer Nudeln, Reis und anderes zu 75 Prozent vor. Dann kann das Gericht vor Ort fertig gekocht werden.

Die Feldköche kennen auch die richtigen Rezepte. "Man kann einem Feuerwehrmann nicht alles zu Essen geben. Wenn jemand unter Atemschutz arbeitet, verbraucht er vier bis sechs Mal so viel Energie, hat aber kaum Zeit, zu verdauen", informierte Mauch. Der Leiter der Verpflegungseinheit, Helmut Zimmermann, erinnerte auch an die involvierten Lebensmittelhändler: "Wenn ich Sonntagnacht 200 Brötchen brauche, muss das vorher abgeklärt sein. Wir haben für solche Fälle Kooperationspartner."

Doch all die Vorbereitungen nehmen er und sein Team gerne auf sich. Wenn wieder nachts um zwei der Funkmeldealarm läutet, denkt Zimmermann an den schönsten Moment, der auf ihn wartet: "Der ist, wenn unsere Männer nach dem Essen zufrieden sind."