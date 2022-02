Von Philipp Neumayr

Heidelberg-Wieblingen. Der Masterplan- und Beteiligungsprozess für den Universitätscampus im Neckarbogen soll beendet werden, Stadt, Land und Universität dürfen mit den beiden Entwürfen der Architekturteams Astoc und Kerstin Höger weiterarbeiten. Eine Rad- und Fußgängerbrücke über den Wieblinger Altneckar – wie von Höger vorgeschlagen – solle aber nicht gebaut werden. Für all diese Punkte stimmte der Bezirksbeirat Wieblingen in seiner Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit.

Aus Sicht der Verwaltung sei heute – vier Jahre nach Start der Bürgerbeteiligung – "erreicht, was auf der Ebene einer Masterplanung erreicht werden kann", sagte Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes. Es gehe nun darum, "konkreter und umsetzungsorientierter" zu werden. Das bedeute auch, in die Bauleitplanung einzusteigen, vor allem in die Planung der Verkehrswege, denn: "Die Erschließung ist ein Schlüssel für die Entwicklungsprozesse im Neuenheimer Feld", so Friedrich.

Die von Stadt, Land und Universität angestrebte Verbindung der Entwürfe von Astoc und Höger legt den Fokus auf die Innen- statt auf die Außenentwicklung des Neuenheimer Feldes. Es soll nachverdichtet, niedrige Gebäude durch höhere ersetzt werden, der Hühnerstein im Handschuhsheimer als langfristige Bauflächenreserve für den Campus bestehen bleiben. Der Autoverkehr soll weiter in den Norden verlagert werden, zudem sind ein Straßenbahnring und ein feinmaschiges Netz an Fuß- und Radwegen auf dem gesamten Campus geplant. Höger will das Gebiet darüber hinaus im Westen mit einer Fuß- und Radbrücke mit Wieblingen verbinden. Diese soll 6,5 Millionen Euro kosten und über das Naturschutzgebiet "Unterer Neckar" führen.

Gerade diese Brücke sieht man im Wieblinger Bezirksbeirat kritisch. "Auf keinen Fall brauchen wir eine weitere Fuß- und Radbrücke an der angedachten Stelle", sagte Bezirksbeirätin Elsa Becke (Bunte Linke). "Der Schutz der Flusslandschaft sollte allen Heidelbergern wichtig sein." Regine Buyer von der Grün-Alternativen Liste sagte: "Die Heidelberger sollten auf ihr Naturschutzgebiet so stolz sein wie auf das Schloss." Sie betonte, welche Bedeutung das Gebiet für die Tiere habe – gerade für Zugvögel, die an der Stelle ihren Landeplatz hätten. Sowohl Becke als auch Buyer zufolge steht der Nutzen einer Rad- und Fußbrücke im Naturschutzgebiet in keinem Verhältnis zu den Kosten, vor allem für die Natur.

Auch Christina Kreckel-Arslan (Grüne) sieht die Neckarquerung kritisch. Laut bisherigen Modell-Berechnungen würde die Brücke kaum dazu beitragen, den Autoverkehr zu entlasten, sagte Kreckel-Arslan. Sie wies zudem auf die ohnehin neu entstehende Verbindung östlich des Wehrstegs hin. Geht es nach ihr, könnten Radler und Fußgänger auch diese Verbindung nutzen – zumal sie keinen größeren Umweg als die Verbindung über den Altneckar bedeuten würde.

Mit einer Rad- und Fußgängerbrücke habe man in Wieblingen kein Problem, sagte Stefan Nöst (SPD) – mit der Stelle, an der diese aktuell vorgesehen ist, aber schon. Wie Elsa Becke warb er für eine Radverbindung zwischen Wieblingen und Dossenheim, die an die vorhandene Brücke der A5 weiter nördlich angeschlossen wäre. Für den von außen einpendelnden Radverkehr wäre diese Verbindung "komfortabler", so Nöst. Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain bemerkte daraufhin, dass die Idee einer solchen Verbindung bereits geprüft worden sei – mit dem Ergebnis, dass die Statik der Autobahnbrücke dafür nicht ausreiche.

Schmidt-Lamontain gab zu, dass auch er Zweifel an der Umsetzung einer Brücke im Naturschutzgebiet habe. "Wir sind uns alle einig, dass es enorm schwierig wird, dort eine Brücke genehmigt zu bekommen", sagte er. Gleichzeitig betonten der Bürgermeister, aber auch Bärbel Sauer, Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement, dass die Verbindung durchaus Vorteile hätte. So könnte die Querung laut Sauer nicht nur Pendlern dienen, sondern auch Kindern, die Freizeitbeschäftigungen im Neuenheimer Feld nachgingen. Diesen Aspekt, so Sauer, dürfe man nicht außer Acht lassen.

Nicht nur in der Verwaltung wird in der Brücke auch eine Chance gesehen. "Es gibt auch Stimmen in Wieblingen, die die Brücke begrüßen", sagte Simone Schenk (FDP). Zum Beispiel ihr Parteikollege Dennis Röhner. Der Bezirksbeirat erklärte, die Wieblinger Neckarquerung könne ein "städtebaulicher Gewinn" sein. Simone Schenk warb dafür, den weiteren Gremienlauf abzuwarten. "Dann wird das Ganze eh noch einmal geprüft."

Die Bezirksbeiräte stimmten am Ende mit zehn Ja-Stimmen und bei drei Enthaltungen einem Antrag zu, der im Vergleich zur Beschlussvorlage der Verwaltung mehr Umweltaspekte berücksichtigen soll. Damit empfahlen sie den gemeinderätlichen Gremien unter anderem, den Bau einer Fuß- und Radbrücke über den Altneckar abzuschlagen.