Von Denis Schnur

Heidelberg. Ladenschließungen, weniger Aufträge, Kurzarbeit: Die Corona-Krise hat schon jetzt massive wirtschaftliche Folgen für viele Heidelberger. Um diese zumindest einzudämmen, hat der Gemeinderat am Donnerstag ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, von dem Heidelberger Unternehmen, aber auch Vereine, Kultureinrichtungen und Privatpersonen profitieren. Die RNZ gibt einen Überblick über die Hilfsangebote:

> Soforthilfen durch Bund und Land: Direkte finanzielle Hilfen gibt es von der Stadt zunächst nicht, dafür von Land und Bund. Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler (auch Künstler) können einen einmaligen Zuschuss von bis zu 30.000 Euro erhalten – je nach Zahl der Beschäftigten –, den sie nicht zurückzahlen müssen. Allein Betriebe in Heidelberg können Hilfe in Höhe von insgesamt mehr als 120 Millionen Euro beantragen. Betriebe, Selbstständige und Freiberufler, die Hilfe bei der Antragstellung brauchen, können sich an die Wirtschaftsförderung der Stadt wenden. Sie steht für Fragen und Beratung unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsfoerderung@heidelberg.de und Telefon 06221 / 58.30000 zur Verfügung. Unter www.wirtschaftsfoerderung.heidelberg.de hat sie zudem alle Infos zu aktuellen Hilfsangeboten gebündelt.

> Finanzielle Entlastung: Das wichtigste Instrument der Stadt ist der – zumindest vorübergehende – Verzicht auf Forderungen. Geldbeträge, die sonst an die Stadt fällig würden, können zunächst bis 31. Juli zinslos gestundet werden. Das gilt etwa für Gebühren, Gewerbesteuer, Grundsteuer und Mieten. Das gilt nicht nur für Unternehmen und Selbstständige, sondern auch für kulturelle und soziale Einrichtungen, Freiberufler, Vereine und Einzelpersonen. So sollen Liquiditätsengpässe möglichst verhindert oder abgemildert werden. Die Beantragung ist ganz einfach: Wer eine Forderung der Stadt zurückstellen lassen möchte, schreibt dem zuständigen Amt eine E-Mail oder Nachricht. Diese sollte eine kurze Begründung erhalten, warum man von der Krise betroffen ist. Die Stadt fordert zudem private Immobilienbesitzer, Lieferanten und andere Vertragspartner auf, ihrem Beispiel möglichst zu folgen.

> Hilfe beim Online-Handel: Eine Möglichkeit für Händler und Gastronomen, trotz Krise weiterzumachen, ist der Einstieg in den Onlinehandel. Dabei – und beim Aufbau lokaler Liefersysteme – helfen die Wirtschaftsförderung und Pro Heidelberg. Zudem listet die Stadt online unter www.heidelberg.de/heidelbergkauftlokal Heidelberger Anbieter auf, die weiter Produkte verkaufen und greift damit die Initiative der RNZ auf, die dies unter www.rnz.de/Einzelhandel ebenfalls tut.

> Schnellere Zuschüsse: Wer von städtischen Förderungen profitiert, kann schon jetzt 80 Prozent des für 2020 bewilligten Zuschusses erhalten – normal sind zu diesem Zeitpunkt 40 Prozent. Dies gilt für alle Zuschussempfänger der Stadt – etwa Kultureinrichtungen, Kindergärten in freier Trägerschaft und soziale Projekte.

> Abschlagszahlungen laufen weiter: Die monatlichen Zahlungen der Stadt an Partner bei bestehenden Verträgen laufen weiter, auch wenn die vereinbarten Leistungen – zum Beispiel durch freie Träger in der Kinderbetreuung – aktuell nicht erfolgen können. Einzelne Zahlungen können sogar vorgezogen werden.

> Keine Kita-Gebühren: Für die Dauer der Schließung werden in den städtischen Kitas keine Betreuungs- und Verpflegungsentgelte erhoben.

> Keine neuen Maßnahmen: All die Punkte werden Geld kosten – wie viel, ist noch nicht bezifferbar. Hinzu kommen in den nächsten Monaten wohl geringere Einnahmen bei Steuern, Gebühren und Mieten. Die Stadt wird zur Sicherung des Haushaltes deshalb vorerst keine neuen Maßnahmen beginnen und keine neuen rechtlichen Verpflichtungen eingehen. Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstige Leistungen, die bereits begonnen oder beauftragt wurden, werden aber fortgesetzt.