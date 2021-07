Von Sarah Hinney

Heidelberg. Mehr internationale Touristen auf das Heidelberger Schloss zu locken und gleichzeitig Natur- und Umweltschutz in den Fokus zu nehmen – für Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG), ist das kein Widerspruch. Dass das laufende Jahr in Sachen Schloss-Tourismus allerdings desaströs ist, daraus machte Hörrmann bei einer Pressekonferenz im Gläsernen Saalbau – der erst mitten in der Pandemie eingeweiht worden war – keinen Hehl. 70 Prozent weniger Besucher waren es im Jahr 2020. Bis Mai 2021 kamen sogar 90 Prozent weniger Besucher auf das Schloss, legte Michael Bös, Leiter der Schlossverwaltung, am Dienstagvormittag konkrete Zahlen auf den Tisch. Die gute Nachricht: Trotz allem sei weder Personal entlassen noch in Kurzarbeit geschickt worden.

Hörrmann ist sich indes sicher, dass die touristische Durststrecke noch nicht vorbei ist. Frühestens 2023, glaubt er, könne das Schloss wieder an die Besucherzahlen von 1,1 Millionen Gäste im Jahr 2019 anknüpfen. "Die große Aufgabe ist es, den Ferntourismus wieder zu erreichen." Langfristig hofft Hörrmann auf Besucherwachstum. Das Schloss könne statt 1,2 Millionen problemlos auch 1,4 oder 1,6 Millionen Gäste pro Jahr vertragen. Allerdings müsse man dann die Besucherströme neu lenken, um die Stadt nicht weiter zu belasten.

Jetzt geht es aber vor allem darum, potenziellen Touristen den Schlossbesuch wieder schmackhaft zu machen. "Wir waren eineinhalb Jahre nicht präsent in den Köpfen", sagte Hörrmann. Drei Aufgaben lägen nun vor der SSG: Spannende Besucheranlässe zu generieren, eine starke Kommunikation und die Digitalisierung. "Ja, wir haben Sorgenfalten auf der Stirn, aber wir sind guter Hoffnung, dass wir mit viel Kreativität gestärkt aus der Krise kommen", zeigte sich Hörrmann optimistisch.

Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing der SSG, präsentierte erste digitale Fortschritte. So sei man in den Sozialen Medien deutlich präsenter, außerdem wurden zwei Filme über das Schloss gedreht. Die digitale Erschließung soll eine kostenlose App abrunden, die Anfang 2023 an den Start geht. Sie soll nicht nur praktische Informationen vereinen, sondern auch vor Ort zum Audio-Guide werden und mit Augmented und Virtual Reality Besuchern ganz neue Erlebnisse bescheren.

Das aktuelle Programm im Schloss ist noch pandemiegeprägt, auch wenn die ersten Touristen nun wieder kommen. "Es fehlen aber die Gruppen, im Moment kommen hauptsächlich Individualreisende", erklärt Bös. Er zeigte sich dennoch erleichtert, dass seit kurzem wieder Schlossführungen stattfinden dürfen, auch wenn die vielfach im Freien stattfänden. Dazu passt auch, dass Natur-, Umweltschutz und Biodiversität auf dem Schlossgelände im Jahresprogramm in den Fokus rücken.

Feuersalamander, Kröten, Fledermäuse, Greifvögel, Mauersegler, Molche – das Schlossgelände bietet zahlreichen Tieren ein Heim. Ab Herbst sollen in Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden BUND und Nabu Führungen angeboten werden, in denen der Lebensraum der Tiere erkundet werden kann. "Wer weiß, dass hier bedrohte Tiere leben, versteht auch besser, warum immer wieder Bereiche auf dem Schlossgelände gesperrt werden", so Michael Bös.

Natur- und Kulturtourismus wachse zusammen, da ist sich auch Hörrmann sicher. Überdies gehe es auch darum, das Monument nicht nur als romantische Ruine, sondern auch als Hotspot europäischer Geschichte zu platzieren, ergänzt Marketingchef Krawczyk.