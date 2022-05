Von Denis Schnur

Heidelberg. Deutschland will möglichst schnell unabhängig von Gas, Kohle und Öl aus Russland werden. Nur woher soll dann die Energie kommen, die benötigt wird, um Wohnungen zu heizen und Strom zu produzieren? Die Stadtwerke Heidelberg gehen hier einen neuen Weg und bauen derzeit in ihrem Energiepark im Pfaffengrund ein Heizkraftwerk, das Wärme aus der Umgebungsluft zieht – und daraus Fernwärme und Strom macht.

Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren, im Juni werden die drei großen Wärmetauscher angeliefert, Ende des Jahres soll das Kraftwerk ans Netz gehen. Dass das ausgerechnet in eine Zeit fällt, in der der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern noch stärker forciert wird als bislang, ist Zufall. Planung und Bau der Anlage haben schon deutlich vor dem Krieg in der Ukraine begonnen. Das "Luftkraftwerk", wie Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Teigeler die Anlage nennt, ist stattdessen vor allem ein Beitrag dazu, die Fernwärme in Heidelberg nach und nach klimaneutral zu machen. "Sobald es ans Netz geht, sind wir deutlich unabhängiger vom Großkraftwerk Mannheim."

Im Prinzip funktioniert die "Innovative Kraft-Wärme-Kopplung" – so der Fachterminus – im Pfaffengrund wie kleinere Luftwärmepumpen an Einfamilienhäusern auch: Die Umgebungsluft wird von den drei separaten Anlagen eingesogen. Im Inneren wird sie verdichtet, dann zieht ein Wärmetauscher Energie heraus und heizt damit Wasser so stark auf, dass es im Fernwärmenetz genutzt werden kann. "In dieser Größenordnung hat das noch nie jemand gemacht", betont Teigeler.

Denn die Anlage produziert Wärme für bis zu 1250 Haushalte – deutlich mehr als zum Beispiel die gesamte Bahnstadt benötigt. Jedoch gilt das nur für einen Teil des Jahres. Denn während im Sommer nicht geheizt wird, ist die Umgebungsluft im Winter oft zu kalt. Damit das Kraftwerk funktioniert, braucht es nämlich eine Außentemperatur von mindestens neun Grad. "Es hilft uns vor allem in der Übergangszeit – im Frühjahr und im Herbst." Jedoch nimmt die Anzahl der Tage mit der entsprechenden Temperatur stetig zu, so Teigeler: "Mitte Januar hatten wir 14 Grad – das ist Übergangszeit." In dieser werde man künftig deutlich weniger Gas zum Heizen benötigen. Und im Sommer könne die Luftwärme zudem genutzt werden, um grünen Strom zu erzeugen.

Fast jeder zweite Haushalt in Heidelberg bezieht bereits Fernwärme. Diese stammt bislang vor allem aus dem Großkraftwerk Mannheim – also aus der Kohleverbrennung. Um mittelfristig unabhängig davon zu werden, setzen die Stadtwerke auf verschiedene "grüne" Energiequellen. So will man etwa Wärme aus dem Neckar ziehen und sucht gerade einen Standort für eine entsprechende Anlage. In Patrick-Henry-Village hingegen liegt der Schwerpunkt auf der oberflächennahen Geothermie – der Abwärme aus dem Boden. Im Pfaffengrund hat man dagegen zwar eine ideale Anbindung an das Fernwärmenetz und den Energiespeicher, aber weder einen Fluss noch besonders viel Fläche zur Verfügung. "Also haben wir uns hier für die Luft entschieden", erklärt Teigeler, "davon haben wir genug."

Tatsächlich wird auch viel benötigt. Über drei Schleusen werden im Betrieb insgesamt 1,5 Millionen Kubikmeter pro Stunde angesaugt und um mehrere Grad runtergekühlt. "Damit wir dann nicht die kältere Luft wieder einsaugen, erhält jede der drei Anlagen einen 15 Meter hohen und vier Meter breiten Luftkanal", so der Geschäftsführer. So ziehe die gekühlte Abluft weiter. "Wir machen regionales Kleinklima", sagt Teigeler mit einem Augenzwinkern – schiebt aber gleich hinterher: "Die Auswirkungen auf die Außentemperatur sind so gering, das merkt niemand."