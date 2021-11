Der Laden „Heimat“ am Marktplatz an der Heiliggeistkirche: Hier ist seit der Öffnung des Weihnachtsmarkts nicht mehr viel los. Denn wer nicht ortskundig ist, ahnt nicht, dass es hinter dem eingezäunten Bereich mit den Buden überhaupt noch Läden oder Restaurants gibt. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Vorweihnachtszeit ist für viele Einzelhändler die umsatzstärkste und damit wichtigste Zeit des Jahres. Viele sind daher froh, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder eröffnet wurde – schließlich lockt er potenzielle Kunden in die Stadt. Für Kathrin Christians, die das Geschäft "Heimat" am Marktplatz 2 führt, hat der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr jedoch genau den gegenteiligen Effekt. Sie setzte deshalb am Samstag einen regelrechten Hilferuf auf Facebook ab.

"Wir brauchen eure Hilfe, der nördliche Marktplatz ist abgeschottet vom Weihnachtsmarkt und der Fußgängerzone, und die Umsatzeinbrüche bei den Kollegen und mir sind bereits seit einer Woche spürbar und belastend", schrieb Christians. Grund für diese "Abschottung" ist die Umzäunung des Weihnachtsmarkts, die Heidelberg Marketing zwar gern verhindert hätte, aber relativ spontan dann doch umsetzen musste, weil es die Pandemiesituation erforderte.

Beim Vor-Ort-Termin am Samstagnachmittag wird deutlich, was Christians meint. Eine lange Schlange Wartender steht vor dem Einlass zum Weihnachtsmarkt am Marktplatz. Dass der Weg östlich um die Kirche herum offen steht, um die Gastronomen und Geschäfte an der nördlichen Marktplatzseite zu erreichen, ist wegen der vielen Menschen kaum zu sehen. Wer sich dennoch dahin verirrt, will rasch wieder weg – denn die gesamte nördliche Marktplatzseite ist durch die Abtrennung zum Markt dunkel und eng. Der Effekt zieht sich offenbar bis in die Steingasse, auch die ist gegen 17 Uhr wie leer gefegt.

Kathrins Christians Hilferuf wurde gehört. Marc Massoth, Leiter im Amt für Wirtschaftsförderung, hat ihren "Heimat"-Laden am Montag besucht und sich die Situation angesehen. Im Gespräch mit der RNZ bestätigt er am Dienstag, dass die akute Situation "ein Dilemma" sei. "Einerseits sind wir froh, dass es den Weihnachtsmarkt gibt, denn er soll Leben in die Stadt bringen, andererseits haben wir das Problem mit den Zäunen", so Massoth. Die Wegebeziehungen zu den betroffenen Geschäften und Gastronomen seien durch die Umzäunung des Weihnachtsmarkts nicht mehr klar, bestätigt er.

Der Wirtschaftsförderer beschreibt die gesamte Situation als "super ärgerlich". Gemeinsam habe man nun nach einer Lösung gesucht, dabei habe sich auch seine Kollegin Iris Schiller äußerst rührig gezeigt. Der Plan ist nun, einen roten Teppich vor dem Geschäft auszulegen. "Wir wollen außerdem mit Licht arbeiten, um die Sichtbarkeit klarer zu machen", erklärt Massoth. Die Wirtschaftsförderung will auch auf die anderen Betroffenen – Gastronomen wie Läden – am nördlichen Marktplatz zugehen und ihnen derlei Angebote zur Unterstützung machen. Kathrin Christians zeigte sich am Dienstag erfreut über das prompte Engagement der Wirtschaftsförderung, auch wenn sie noch nicht konkret weiß, wann die Maßnahmen umgesetzt werden.

Massoth macht gegenüber der RNZ deutlich, dass die gesamte Situation für den Einzelhandel enorm schwierig sei. Vonseiten der Landesregierung ist derzeit nicht geplant, das 2G-Plus-Modell – das ab diesem Mittwoch in zahlreichen Bereichen gilt – auch im Einzelhandel umzusetzen. Dennoch kämen mutmaßlich auch auf die Händler noch strengere Regeln zu, sagt Massoth. Als Beispiel nannte er konsequente Einlasskontrollen. Derzeit sind die Händler lediglich verpflichtet, den Status stichprobenartig abzufragen. "Es ist für den Handel wirklich krass."

Dem Wirtschaftsförderer ist es in der aktuellen Situation deshalb besonders wichtig, dass die Händler spüren: "Wir lassen sie nicht hängen."

Die RNZ-Weihnachtsmarkt-Reporter - Teil 1 - Kinderpunsch mit Joe Schwarz Redaktion: Anica Edinger / Kamera und Produktion: Reinhard Lask