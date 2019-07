Heidelberg. (dns) Sommerzeit ist Freibadzeit: Wenn die Temperaturen - wie in dieser Woche - steigen, zieht es die Heidelberger in Scharen in das Tiergarten- und das Thermalbad. Alle Heidelberger? Nein, nicht alle Heidelberger.

"Es gibt Leute, die können nicht ins Freibad", erklärt RNZ-Leser Wilfried Schwartz. Er sei selbst nicht mehr gut zu Fuß, bevorzuge deshalb die Hallenbäder.

Normalerweise ist das auch im Sommer kein Problem. Denn auch wenn die Hallenbäder im Hasenleiser und im Darmstädter Hof Centrum schließen, lassen die Stadtwerke in der Regel das Hallenbad Köpfel in Ziegelhausen ganzjährig geöffnet. Schließlich zieht die große Liegewiese im Außenbereich auch bei Hitze viele Besucher an.

Doch in diesem Jahr ist das anders: Ab Montag, 29. Juli, schließt das Bad, öffnet erst am 26. August wieder seine Türen. "Die Schließung für vier Wochen ist leider erforderlich, weil Renovierungs- und Wartungsarbeiten anstehen", erklärt Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings der RNZ. Das sei etwa alle zwei Jahre der Fall.

Man habe den Zeitraum bewusst auf den Beginn der Sommerferien gelegt: "In dieser Zeit sind die Besucherzahlen erfahrungsgemäß am niedrigsten. So können wir die Einschränkungen für die Badegäste am geringsten halten", betont Frings.

Auch in den letzten Jahren gab es immer mal wieder Sommer ohne Hallenbäder. 2017 sei das Köpfel-Bad ebenfalls saniert worden, 2014 sogar acht Wochen lang umfangreich erneuert worden, so Frings. Dass das ärgerlich für die Badegäste ist, versteht sie. Sie weist jedoch darauf hin, dass auch die beiden Freibäder barrierefrei seien.

Für Menschen mit Gehbehinderung gebe es zudem nicht nur Ruftasten im Eingangsbereich, sondern auch Rollstühle und Gehhilfen. Im Thermalbad gebe es auch einen Lift, mit dem man leicht in das und aus dem Schwimmbecken komme. "Und das Bäder-Team hilft jederzeit gerne", verspricht die Pressesprecherin.