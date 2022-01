Heidelberg. (ste) Wenn freiwillige Feuerwehrleute bei einem Einsatz ihre Arbeitsstelle verlassen, dann bekommen sie Verdienstausfall. Wer keiner Arbeit nachgeht, aber einen "Haushalt führt", wird ebenfalls entschädigt. So steht es in Paragraf 16 des Landesfeuerwehrgesetzes. Gilt das auch für Studierende? Die haben kein Einkommen und führen einen Haushalt, wenn sie nicht mehr zu Hause wohnen. Jonas Beckemann wollte es genau wissen. Er klagte gegen die Stadt Heidelberg – und verlor.

Beckemann heißt eigentlich anders, aber er möchte lieber anonym bleiben. Er ist in der Nähe von Bremen aufgewachsen, war dort in der Jugendfeuerwehr aktiv und kam schließlich zum Informatikstudium nach Heidelberg. Hier trat er in die Freiwillige Feuerwehr ein, erst in die Abteilung Neuenheim, dann wechselte er nach einem Umzug zur Altstadt-Abteilung. Er hat fast alle Fortbildungen absolviert, die auf Stadtebene möglich sind, er ist Truppführer, Maschinist und Gerätewart.

Dass es überhaupt eine Entschädigung für freiwillige Feuerwehrleute gibt, davon erfuhr Beckemann erst, als er schon eine Weile dabei war. 2020 forderte er von der Stadt eine Entschädigung für seine Einsatzzeiten in den Jahren 2018 und 2019. Die lehnte ab, denn die Heidelberger Feuerwehrsatzung legt explizit fest, dass Studierende und Schüler nicht zum Personenkreis gehören, die eine Entschädigung erhalten, auch wenn sie einen Haushalt führen. Beckemann klagte vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe, das in seinem Urteil die Sichtweise der Stadt bestätigte.

Diese Frage ist gerade in Heidelberg interessant, denn hier sind viele Studenten in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, besonders in den Abteilungen Neuenheim und Altstadt. "Ich habe von den Kameradinnen und Kameraden viel Unterstützung erfahren. Nach dem Urteil herrschte Bestürzung und Unverständnis", berichtet Beckemann.

Der 24-Jährige steht eigentlich auf dem Standpunkt, dass niemand bei der Freiwilligen Feuerwehr eine Entschädigung erhalten sollte, da es sich um ein ehrenamtliches Engagement handelt. "Wenn man aber Entschädigungen zahlt, dann sollten alle etwas bekommen." Als Beispiel nennt er die Regelungen für Zeugen vor Gericht. Dort gebe es drei Abstufungen bei der Höhe der Zahlungen: für Berufstätige, für Personen, die einen Haushalt führen, und für solche, die nur einen Zeitverlust hätten. In die dritte Kategorie würde er Studierende einordnen – und er versteht nicht, warum eine solche Regelung nicht auch für die Freiwillige Feuerwehr eingeführt werden könnte. Denn schließlich hätten auch Studenten Nachteile, wenn sie etwa wegen eines Einsatzes eine Vorlesung verpassten und die dann nacharbeiten müssten. Gegen das Urteil wird er aber wohl keine Berufung einlegen – vor allem, weil er bei einer erneuten Niederlage wieder die Prozesskosten tragen müsste.

Beckemann findet aber, dass das Thema auf politischer Ebene weiterdiskutiert werden sollte. Dafür würde er sich eine bessere Vertretung der Interessen der Freiwilligen Feuerwehr in Heidelberg wünschen, etwa durch die Gründung eines Stadtfeuerwehrverbandes – eine Idee, die auch Stadtbrandmeister Uwe Bender befürwortet.

Beckemann wird voraussichtlich noch drei Jahre in Heidelberg studieren, bis er seinen Master-Abschluss hat. So lange will er sich auch weiter bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Wenn er sein Studium beendet hat und auf Jobsuche ist, würde er sogar endlich eine Entschädigung für seine Feuerwehr-Einsätze bekommen – dann gilt er nämlich als Vollzeit-Hausmann.