Von Sophia Stoye

Heidelberg. Tut das erste Mal eigentlich weh und wieso müssen Jungs immer den ersten Schritt machen? Diese und viele andere Fragen beschäftigen Jugendliche in der Pubertät. Das ehrenamtliche Projekt "Mit Sicherheit verliebt" (MSV) der Fachschaft Medizin gibt darauf Antworten: Einen Schultag lang erklären die Studenten Schülern unterschiedlichster Schularten von der sechsten bis zur zehnten Klasse alles rund um die Themen Sexualität, Verhütung oder Geschlechtskrankheiten. Da das Projekt von der medizinischen Fachschaft organisiert wird, sind die sogenannten MSVler meistens Medizinstudenten. Es sind aber auch andere Fachrichtungen vertreten, jeder Student kann teilnehmen.

Anatomie-Session oder Sex-ABC - auf spielerische Art und Weise werden bei den Schulbesuchen neben der medizinischen Aufklärung Vorurteile und Stereotypen in den Köpfen der Jugendlichen abgebaut. Dabei versuchen die MSVler stets, den Kindern ein positives Selbstbild und Körpergefühl zu vermitteln.

Die Schultage laufen meist ähnlich ab: Am Anfang stellen sich Studenten und Schüler vor. Nach einem kurzen Kennenlernspiel sollen die Jugendlichen in einem Sex-ABC zu jedem Buchstaben ein Wort finden, das zum Thema passt. "Danach gehen wir jeden Begriff durch und klären Unklarheiten. So können wir schnell checken, wie die Schüler drauf sind", erläutert der Medizinstudent Jacob Pankoke.

In der dritten und vierten Stunde werden die Geschlechter getrennt, um einen Raum für offene Gespräche und Fragen zu schaffen, da es den Schülern erfahrungsgemäß leichter falle, sich in diesem Rahmen zu öffnen, erklärt die MSVlerin Michelle Förstel. "Die Mädchen stellen dann häufig Fragen, ob der erste Frauenarzttermin schmerzhaft ist oder warum Jungs immer so doof sind", so Förstel weiter. In der Jungsrunde sprechen die Studenten mit den Schülern beispielsweise darüber, wie man sich für Hodenkrebs selbst abtasten kann. Außerdem werden Themen behandelt wie Pornografie und Rollenbilder. "Uns ist es wichtig, den Jungs zu vermitteln, dass Pornos nicht die Realität abbilden, damit keine verzerrte Version von sich selbst entsteht", berichtet Pankoke.

Bei der Gelegenheit seien auch schon lustige Fragen wie "Ist Masturbation mit Gemüse gesundheitsschädlich?" oder "Ist Sex mit zwei Kondomen sicherer?" aufgekommen. Zwar bemühen sich die Studenten um eine freundschaftliche und spaßige Atmosphäre, jedoch ist es nicht immer ganz einfach. "Schwierige Situationen entstehen zum Beispiel, wenn wir auf Homophobie treffen. Das kommt leider ab und zu vor - vor allem bei den Jungs, da es ihr stereotypes Bild eines Mannes angreift", so Pankoke. "Wir hatten auch schon Kinder, die uns von sexuellen Übergriffen erzählt haben, das ist zwar sehr selten, aber es ist auch schon vorgekommen", berichtet Fabian Landsberg, der zusammen mit Pankoke den Arbeitskreis (AK) MSV leitet. "Wir sind zwar pädagogisch grundgeschult, aber nicht psychotherapeutisch. Da kann man nur als Vermittler helfen", so der AK-Leiter weiter.

In den letzten beiden Stunden sollen Antworten auf Fragen wie "Wen liebt jemand, der asexuell ist?" oder "Wie fühlt sich eine pansexuelle Person?" Verständnis und Toleranz vermitteln. "Wir sind dabei keine Missionare, sondern leisten Aufklärungsarbeit und geben Denkanstöße. Was die Schüler dann daraus machen, bleibt ihnen selbst überlassen", erläutert Landsberg.

Info: Das nächste Arbeitskreistreffen findet am Dienstag, 11. November, um 18.30 Uhr im Fachschaftsraum der Medizin, Im Neuenheimer Feld 306, statt. Interessierte Schulen können sich zudem per E-Mail an msv@fsmed-hd.de melden. Der Besuch ist für die Schule kostenlos.