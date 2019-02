Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Gleiches Geld für gleiche Arbeit - diese Rechnung verstehen schon kleine Kinder, nur unsere Arbeitgeber nicht", sagt Angelika Füllemann, Grundschullehrerin im Angestelltenverhältnis und stellvertretende Vorsitzende des örtlichen Personalrats im Schulamt Mannheim. Mit einem Warnstreik und einer Kundgebung am Dienstag in Heidelberg will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in der laufenden Tarifrunde ihrer Forderung nach sechs Prozent Gehaltserhöhung, beziehungsweise "mindestens 200 Euro mehr", Nachdruck verleihen.

Der Gewerkschaft geht es laut Füllemann aber nicht nur ums Geld, sondern auch um die Gerechtigkeit bei der Eingruppierung von Lehrkräften. Ein Beispiel: "Verbeamtete" Grundschullehrer werden nach Besoldungsgruppe A12 bezahlt, Angestellte nach E11 - eine Stufe tiefer. An Werkrealschulen sowie bei Fachlehrkräften setze sich die Ungerechtigkeit in den Gehaltsstufen fort, heißt es seitens der GEW, die nun die "Parallel-Tabelle" durchsetzen will, wie sie im Real- und Sonderschulwesen bereits gilt.

Am Montag lud die Gewerkschaft Beschäftigte aus dem Schulamtsbezirk, der Heidelberg, Mannheim sowie die Landkreise Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald umfasst, zur Personalversammlung in der Realschule Neckargemünd ein. Als Hauptredner war Günther Thum-Störk angekündigt. Als Mitglied des Hauptpersonalrats in Stuttgart lautete seine Botschaft: Die GEW muss für ihre Mitglieder ähnliche Verbesserungen erreichen, wie das etwa die IG Metall geschafft hat. Kritik übte er auch an befristeten Arbeitsverträgen an Schulen und Hochschulen. "Sichere Arbeitsplätze und Weiterbezahlung in den Ferien" seien demnach zentrale Forderungen in der zähen Tarifrunde. "Statt uns entgegenzukommen, haben die Arbeitgeber Gegenforderungen aufgestellt. Mit der einen Hand sind sie bereit zu geben, mit der anderen wollen sie uns unsere Rechte beschneiden. Deshalb haben wir vor der dritten Tarifrunde am Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen", so Günther Thum-Störk.

Um bessere Bezahlung für Lehrkräfte im Sozial- und Erziehungsdienst geht es der stellvertretenden GEW-Bezirksvorsitzenden Nordbaden, Christel Pörsch. Hier müsse das Land mit den Kommunen Schritt halten, mit denen gute Abschlüsse gelungen seien. "Sonst laufen uns die Beschäftigten scharenweise davon", befürchtet sie. Nicht zuletzt sind laut der GEW-Kreisvorsitzenden Mannheim, Ricarda Kaiser, auch verbeamtete und kirchlich angestellte Kollegen aufgefordert, die Aktionen der Gewerkschaft zu unterstützen. Aber nur "wenn sie in der Zeit nicht arbeiten müssen" - weil sie ja nicht streiken dürfen.

Info: Die Kundgebung beginnt am Dienstag um 10.30 Uhr am Busparkplatz zwischen Kurfürstenanlage und Bahnhofstraße (Höhe Bauhaus). Von dort geht es zum Universitätsplatz.