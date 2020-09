Von Julia Lauer

Heidelberg. Schweigen kann eine Last sein: Oft dauert es Jahre, bis homosexuelle Jugendliche sich jemandem anvertrauen. Eine neue Kampagne der Psychologischen Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar ("Plus") widmet sich dem Thema Coming-Out. Im Gespräch erzählt die Psychologin Andrea Lang, warum ihr Team in Heidelberg das Beratungsangebot ausbaut, wieso das Outing auch an der Universität noch ein wichtiges Thema ist – und in welchen seltenen Fällen Schweigen die bessere Wahl sein kann.

Frau Lang, Sie arbeiten als Psychologin in der Schwulen- und Lesbenberatung. Sie haben Ihr Angebot in Heidelberg in diesem Jahr ausgebaut. Wie geht es den homosexuellen Menschen in dieser Stadt?

Man würde es in einer jungen und weltoffenen Stadt wie Heidelberg nicht vermuten – aber die Hälfte der Lesben und Schwulen hier hat Diskriminierung oder Gewalt erlebt oder wurde deren Zeuge. Das hat eine Online-Befragung von uns ergeben, an der sich 416 Menschen beteiligt haben. Seit Kurzem bieten wir von der Psychologischen Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar sechs Stunden Beratung wöchentlich in Heidelberg an, doppelt so viel wie zuvor. Aber das reicht nicht, um die Nachfrage zu decken.

Sie haben in der Stadt nun eine Kampagne gestartet zum Thema Outing. Wie unterstützen Sie dabei?

Zunächst klären wir darüber auf, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Wir sind zwar eine Minderheit, aber auch eine Spielart der Natur. Man kann sich damit arrangieren, aber manchmal braucht es eine Weile. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das Outing. Liebe und Sexualität beschäftigen die Menschen – und Jugendliche erst recht. Wer sich bei Gesprächen zurückhält, gerät leicht in die Isolation. Wir unterstützen dabei, sich anderen anzuvertrauen: Wem sage ich’s? Und was, wenn es schiefläuft?

Schweigen kann eine Last sein. Aber kommt es auch vor, dass ein Geheimnis die bessere Wahl ist?

Meistens läuft das Outing besser als erwartet. Aber wenn die Eltern sehr religiös sind – und das gilt für Muslime ebenso wie für Christen –, sollte man gut überlegen, sich mitzuteilen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zwar schon vor Jahren festgestellt, dass Behandlungen wegen Homosexualität Unsinn sind, aber fundamentalistische Eltern regen mitunter trotzdem Versuche einer "Heilung" an.

Psychologin Andrea Lang. Foto: pr

Inzwischen sind Konversionstherapien in Deutschland verboten. Ist das wirklich noch ein Thema?

Manchmal schon. Versuche, die sexuelle Identität eines Menschen zu ändern, kommen jedoch selten als Konversionstherapie daher. Ein 13 Jahre alter Junge aus Heidelberg zum Beispiel hatte seine schwulen Gefühle entdeckt, er wollte aber kein Schwuler sein. Er zog sich zurück, wurde depressiv. Seine Mutter brachte ihn schließlich zu einem Psychotherapeuten. Sie hat gut reagiert, der Therapeut sollte dem Jungen helfen in seiner Not. Aber stattdessen versuchte er, ihm seine Homosexualität auszureden. Dass ein Therapeut so handelt, ist sicher nicht der Normalfall, aber es kommt vor. Für den Jungen wurde alles noch schlimmer.

Und daraufhin kam er zu Ihnen?

Seine Mutter brachte ihn zu uns. Der Junge starrte am Anfang nur auf den Boden. Wir haben ihm gesagt, dass seine Gefühle in Ordnung sind. Wir wissen, wovon wir sprechen, bei uns arbeiten nur Leute aus der Community, wir sind selbst alle homo- oder bisexuell. Dieses Gespräch war sicher nicht die Lösung für alle Schwierigkeiten des Jungen, aber ein erster Schritt. Die Anspannung fiel von ihm ab, das konnte man förmlich spüren.

Was sind Ihre Erfahrungswerte: Wie lange dauert es, bis sich junge Menschen outen?

Aus Untersuchungen ist bekannt, dass schwule Jungen etwa drei Jahre brauchen, bis sie sich jemandem anvertrauen, bei lesbischen Mädchen sind es im Schnitt gut anderthalb Jahre. Bei transgeschlechtlichen Menschen, also solchen, die sich im falschen Körper fühlen, ist die Hemmschwelle größer, sie brechen ihr Schweigen erst nach vier bis sieben Jahren.

Sie legen Ihren Fokus nicht nur auf das Outing an Schulen, sondern auch an der Universität.

Scham und Angst vor Zurückweisung erschweren das Outing, das gilt nicht nur in der Pubertät. Kürzlich kam zum Beispiel eine 21 Jahre alte Studentin, die seit Kurzem in Heidelberg lebt, in die Beratung. Ihre Beziehung zu einer anderen Frau war zerbrochen. Es ging ihr sehr schlecht, aber niemand durfte von ihrer Sexualität erfahren, weder in ihrer Heimatgemeinde noch an der Universität. In der Folge war sie ganz allein mit ihrem Schmerz.

Die beiden Geschichten, die Sie geschildert haben: Sind sie typisch für die Fälle, die Sie in der Beratung erleben?

Das sind die typischen Schwierigkeiten, vor denen Homosexuelle stehen. Aber es kommen auch Heterosexuelle. So suchte uns zum Beispiel ein junger Mann auf, der sich zwar immer nur in Mädchen verliebte, aber viele weibliche Freundinnen und ein Faible für Mode hatte. Das verunsicherte ihn so sehr, dass er Rat suchte. Sein Fall zeigt auch: Der Gedanke, schwul oder lesbisch zu sein, ist noch immer schwer zu ertragen.

Info: "Plus" bietet kostenlose Termine im Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69, an. Terminvereinbarung per E-Mail an: team@plus-rheinneckar.de oder unter Telefon 0621 / 3362110.