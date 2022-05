Von Sarah Hinney

Heidelberg. Eigentlich ist die Idylle an diesem Nachmittag auf dem Wilhelmsplatz perfekt. Die bunten Bänder am Maibaum flattern fröhlich, Kinder spielen, Erwachsene sitzen auf Bänken und genießen die Sonne. Lauscht man jedoch einigen Bewohnern des Quartiers, die der Einladung der Abfallwirtschaft- und Stadtreinigung zur Begehung des Stadtteils gefolgt sind, könnte man den Eindruck gewinnen, das Leben in der Weststadt gleiche einem Albtraum: Elektroroller sorgen kreuz und quer abgestellt für Lebensgefahr, rücksichtlose Radfahrer, die über Gehwege brettern, sind auch nicht harmloser – von den Autos ganz zu schweigen. Die Straßen in einem katastrophalen Zustand, die Grünflächen verwahrlost, zugemüllt und voller Hundekot, die Mülleimer unpraktisch, die Bänke hässlich, die Gehsteigrinnen verdreckt, und überhaupt geht es mit der ganzen Stadt bergab.

Eigentlich sollte es bei der Begehung mit der städtischen Abfallwirtschaft in der Weststadt um Schmuddelecken gehen, einige Bewohner beklagten aber noch vieles mehr. Foto: Philipp Rothe

Eigentlich sollte die Begehung eine Möglichkeit bieten, die Mitarbeiter vom Amt für Abfallwirtschaft auf Bereiche im Stadtteil hinzuweisen, die nach Ansicht der Bewohner öfter gereinigt werden sollten. Ein gutes Dutzend Bürger war der Einladung gefolgt, die meisten machten konstruktive Vorschläge. Einige wenige nutzten die Veranstaltung allerdings für eine Art Generalabrechnung dafür, was aus ihrer Sicht stadtweit alles schiefläuft. Michael Kraft, Leiter des Regiebetriebs Reinigung, wurde deshalb zum Ende der Veranstaltung ein bisschen emotional: "Wir sind nur hier, um die kleinen Probleme schnell und unbürokratisch zu lösen, eine Schmuddelecke oder Graffiti", appellierte er an die Bürger um Nachsicht.

Deutlich wurde aber auch, dass selbst die scheinbar kleinen Probleme nicht immer zu lösen sind. Ein Beispiel präsentierte sich direkt vor Ort. Die Glascontainer randvoll, davor Dutzende Glasflaschen. Es ist kein schöner Anblick. Sylvia Hafner, Leiterin der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, gefällt das auch nicht, allerdings seien die städtischen Mitarbeiter für die Leerung der Container nicht zuständig, sondern bundesweit die Dualen Systeme. Deren Fahrer hätten lediglich die Aufgabe, die Container anzuheben und zu leeren. Stünden Flaschen davor, würden sie diese zusätzlich wegräumen, das koste Zeit, deshalb seien sie permanent in Verzug mit den Leerungen.

Allerdings kommt es aktuell im gesamten Stadtgebiet zu Verzögerungen der Containerleerung. Das hat das zuständige Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt. Man habe sowohl mit einem defekten Fahrzeug als auch personellen Engpässen zu kämpfen. Die Firma weist in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, dass das Abstellen von Flaschen vor den Containern nicht gestattet sei. Hafner betonte beim Vor-Ort-Termin dennoch: "Das ist ein Dauerärgernis, wir versuchen da bereits, mit neuen Verträgen, etwas zu bewegen."

Veränderung soll es langfristig auch in Sachen E-Roller geben. Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain berichtete, dass die Stadt derzeit an einer Sondernutzung arbeite. Ziel sei, dass die Leih-Scooter in Zukunft nicht mehr überall, sondern nur noch an bestimmten Plätzen abgestellt werden dürfen. Das dauert aber. Ein paar Probleme können aber doch unbürokratisch gelöst werden. Ana Fieres, Kinderbeauftragte in der Weststadt, fragte, ob es möglich sei, den großen Laubcontainer, den die Stadt jeden Herbst auf dem Wilhelmsplatz abstelle, mit einem Deckel zu versehen, damit die Kinder davon abgehalten werden, durch die modernden Blätter zu kriechen.

Dem Deckel erteilte Kraft aus praktischen Grünen zwar eine Absage, er versprach aber, den Container öfter leeren zu lassen. Auch ihr Wunsch nach zusätzlichen Mülleimern auf dem "Willi" und dem Danteplatz sowie ihr Hinweis auf das Hundekotproblem in den Grünanlagen wurde notiert. Und ihr explizites Lob an die Stadtreinigung, weil sie die Spielplätze hervorragend in Schuss halte, zauberte den städtischen Mitarbeitern nach all der Kritik ein erleichtertes Lächeln ins Gesicht.

Ein weiterer Bürgerwunsch, die Baumscheiben auf dem Wilhelmsplatz hübscher zu gestaltet, stieß ebenfalls auf Gefallen. Martin Kragl, Landschafts- und Forstamt, wies in diesem Zusammenhang auf das geplante Konzept von Konzept für "Urban Gardening" sowie Baumpatenschaften hin. Allerdings muss für die Koordinierung erst noch eine Personalstelle geschaffen werden. Abschließend warb Hafner dafür, Dreck, Glasscherben oder Ähnliches umgehend bei der Stadt zu melden, dann würden sie auch beseitigt.