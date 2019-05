Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Verstopfte Straßen, fast täglich Stau im Neuenheimer Feld und zahlreiche Baustellen im Stadtgebiet: Immer wieder ist das steigende Verkehrsaufkommen in Heidelberg Thema und rangiert auch bei Umfragen immer unter den drängendsten Problemen der Stadt - von den Folgen für die Umwelt ganz zu schweigen. Einen großen Teil des Verkehrsaufkommens macht dabei die betriebliche Mobilität aus, etwa der Weg zum Arbeitsplatz. Genau in diesem Bereich will die Stadt Heidelberg nun ansetzen und durch nachhaltige Mobilitätskonzepte mit gutem Beispiel vorangehen.

Erreicht werden soll dies durch die Teilnahme am Forschungsprojekt "Eco Fleet Service": Das Projekt wird vom baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert und forscht seit 2017 an digitalen Lösungskonzepten für nachhaltige betriebliche Mobilität. "Wir wollen einfach wesentlich schneller das Mobilitätsverhalten von städtischen Mitarbeitern voranbringen", machte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag bei der Vorstellung des Projekts deutlich.

Obwohl die Heidelberger bereits viel mit dem Fahrrad unterwegs sind, lässt sich eben nicht jede Fahrt mit dem Dienstwagen durch ein Dienstfahrrad ersetzen. Um weitere Potenziale zu erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten bei der betrieblichen Mobilität aufzuzeigen, führte "Eco Fleet Services" in sechs Ämtern eine Mobilitätsanalyse der dienstlichen Wege der Mitarbeiter durch. Ein Reifegradmodell, das von "Eco Fleet Services" entwickelt wurde, soll bei der Bewertung des Mobilitätsmanagements in Unternehmen unterstützen.

Derzeit arbeiten die Hochschule Esslingen sowie die Universität Hohenheim unter der Leitung des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) zudem gemeinsam an einer digitalen Mobilitätsplattform, durch die Kommunen ihre Mobilität nachhaltig umgestalten können.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg, betonte am Montag die Chancen, welche die Digitalisierung bei der Entwicklung solcher nachhaltigen und intelligenten Mobilitätskonzepten bietet. Der Weg zur nachhaltigen Mobilität funktioniere durch digitale Vernetzung, so die Ministerin.

Genau hier setzt die offene Mobilitätsplattform von "Eco Fleet Services" an: Geplant ist eine App fürs Smartphone, in der verschiedene Angebote, von Leihrädern über den öffentlichen Nahverkehr bis hin zu Carsharing, integriert sind - eine App also, die alle für einen Dienstweg verfügbaren Verkehrsmittel aufzeigt. "Das Ziel ist, die Nutzung der Plattform sowohl für Mobilitätsunternehmen als auch für die Mitarbeiter so einfach wie möglich zu machen", erklärte Ilko Hoffmann vom Fraunhofer-Institut. Darin sieht auch OB Würzner die Stärke der App: Je einfacher und bequemer die Bedienung, desto höher auch die Erfolgsquote. Außerdem wolle man als Stadt auch ein gewisses Vorbild in puncto umweltfreundliche Mobilität für andere Kommunen oder Unternehmen sein.

Voraussichtlich Ende des Jahres soll die App dann in den Heidelberger Ämtern getestet werden. "Das Feedback der Nutzer wird eingearbeitet und die Software dadurch weiterentwickelt und verbessert", so Ilko Hoffmann. Allerdings wird die App noch nicht für alle Mitarbeiter zugänglich sein, sondern erst einmal eine zwölfmonatige Testphase im kleinen Kreis durchlaufen, bevor der Nutzerkreis mit der Zeit stufenweise erweitert werden soll.