Heidelberg. (RNZ) Palatina und Zephyr sind zurück: Das Heidelberger Wanderfalkenpaar bevorzugt auch in diesem Jahr zur Aufzucht seines Nachwuchses den Nistkasten im Turmhelm der Heiliggeistkirche. Dieser wurde im Jahr 1999 eingerichtet - hier geht es zur Webcam.

Täglich verfolgen über 1000 Menschen über drei Webcams das Treiben des Paares. Palatina, seit 2014 Heidelbergerin, und Zephyr, seit 2017 Heidelberger, waren nach dem Ausfliegen der letztjährigen Brut seit Juni getrennt unterwegs. Palatina lässt sich nur während der Brut am Nistkasten erblicken. Zephyr allerdings nutzte ihn auch schon im Herbst gelegentlich zum Übernachten.

Nun besuchen beide täglich den Nistkasten im Heiliggeist-Turm. Der kleinere Zephyr – die männlichen Falken nennt man Terzel, weil sie ein Drittel kleiner sind – lockt immer wieder seine Partnerin Palatina mit kleinen Beuteresten als "Brautgabe" in den Nistkasten. Das Falkenweibchen hat bereits in den Sandboden eine Mulde geschoben, in die es bald die Eier legen wird. Palatina und Zephyr haben hier seit 2017 bereits 16 junge Falken erfolgreich in die Luft gebracht. Vor einem Jahr lag das erste Ei bereits am 28. Februar im Nistkasten.

Info: Tagebuch unter www.ag-wanderfalken.de