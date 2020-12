Heidelberg. (RNZ) In ihrem Roman "Sterben im Sommer", der dieses Jahr erschienen ist, beschreibt die Schriftstellerin Zsuzsa Bánk den Krebstod ihres Vaters zwischen einem letzten Urlaub am ungarischen Plattensee und den letzten Tagen im Hospiz in Frankfurt. Von der Kritik wurde das Buch hochgelobt– unter anderem dafür, dass es schonungslos hinsieht, zugleich aber auch Trost spendet.

Auf Einladung des Interkulturellen Zentrums (IZ) Heidelberg liest Zsuzsa Bánk diesen Mittwoch, 2. Dezember, in einer digitalen Veranstaltung im Rahmen der "Lockdown Conversations" des IZ aus ihrem Buch. Im Anschluss spricht Bánk mit Jagoda Marinic´, Leiterin des IZ, über die Entstehung des Romans. Die Lesung beginnt um 20.15 Uhr und ist auf allen digitalen Kanälen des IZ (Facebook, Twitter und Youtube) frei zugänglich.

Mit den "Lockdown Conversations" bringt das Interkulturelle Zentrum renommierte Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kultur auf die digitale Bühne und diskutiert dabei relevante Themen in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen.