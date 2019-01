Heidelberg. (pol/mün) Vier Männer im Alter von 20, 21 und 23 Jahren sitzen in Haft, weil sie an Heiligabend in ein Anwesen auf dem Grenzhof bei Heidelberg eingebrochen sein sollen. Die Ermittler untersuchen nun, ob die Tatverdächtigen auch für Einbrüche in der Region Edingen-Neckarhausen verantwortlich sind, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte.

Drei der vier Tatverdächtigen sollen am Montag, 24. Dezember, zwischen 17 und 22 Uhr mehrere elektronische Geräte sowie Bargeld und Schmuck im Wert von 1.500 Euro aus einem Anwesen auf dem Grenzhof gestohlen haben. Nachdem die Ermittler der Kriminalpolizei den Männern auf die Spur gekommen waren, wurde am 10. Januar die Wohnung der 21- und 23-Jährigen durchsucht und dort Diebesgut gefunden. Beide wurden sofort festgenommen und kamen noch am selben Tag in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen bei einem ebenfalls 23 Jahre alten Mitbewohner wurde nochmals Diebesgut gefunden. Auch er wurde festgenommen und einen Tag später Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Bei einer Personenkontrolle am 15. Januar ging der Polizei der 20-Jährige ins Netz. Er hatte Diebesgut des Einbruchs von Heiligabend bei sich. Er sitzt seit dem 16. Januar in Untersuchungshaft.

Ob die albanischen Staatsangehörigen für weitere Taten verantwortlich sind, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.