Heidelberg. (RNZ) Um an der Uni Heidelberg mit neuen Forschungsansätzen den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung zu untersuchen, erhält der renommierte Epidemiologe Prof. Joacim Rocklöv eine mit bis zu fünf Millionen Euro dotierte Humboldt-Professur. Sie wird von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung vergeben und vom Bundesbildungsministerium finanziert. Ausgezeichnet werden damit weltweit führende Wissenschaftler, um zukunftsweisende Forschung an deutschen Hochschulen durchzuführen.

Als Professor für "Künstliche Intelligenz in der Erforschung klimasensitiver Infektionskrankheiten" wird Rocklöv den Einfluss von Klima und Umwelt auf die Ausbreitung von Erkrankungen wie Malaria, HIV oder Dengue-Fieber erforschen. Aktuell ist der Wissenschaftler, der von der Ruperto Carola für diesen hoch dotierten Forschungspreis vorgeschlagen wurde, an der schwedischen Universität Umeå tätig. Die Forschung von Rocklöv wird am Heidelberg Institute of Global Health angesiedelt sein. Forschungsschwerpunkt wird es sein, Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten neu zu verstehen. So entsteht das erste KI-Labor in Deutschland, das sich mit dem Zusammenhang von globalen Erkrankungen und Klimaveränderungen befasst.