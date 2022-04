Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Gas-Krise haben bereits direkte Auswirkungen auf die aktuelle Stadtentwicklung. Sind Gasleitungen noch zeitgemäß – oder sollten nicht besser die Lücken im Heidelberger Fernwärmenetz noch schneller geschlossen werden? Um dieses Thema ging es nun im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss.

Die Fahrbahn und die Gehwege in der Zeppelinstraße in Handschuhseim müssen zwischen der Berliner Straße und der Mühlingstraße dringend saniert werden. Und die Zeit drängt, denn bereits bis zum Herbst nächsten Jahres muss alles ertüchtigt sein, denn dann beginnt die Generalsanierung der Dossenheimer Landstraße: Die parallel dazu verlaufende Zeppelinstraße wird dringend als Umleitungsstrecke gebraucht. Im Zuge der Sanierung ist geplant, dass die Stadtwerke auch ihre Leitungen erneuern. Und genau hier greift ein Antrag der SPD ein: "Anstatt über die Erneuerung der bestehenden Gasleitung soll die künftige Erschließung der Zeppelinstraße über das Fernwärmenetz erfolgen."

Antragsteller Sören Michelsburg begründet das Anliegen mit dem Krieg in der Ukraine und der deutschen Abhängigkeit von russischem Erdgas sowie den steigenden Energiepreisen. "Der Vollzug der Energiewende muss nun vorangebracht werden", heißt es in dem Antrag, der bei Baubürgermeister Jürgen Odszuck auf offene Ohren stieß: "Das ist ein Thema, das uns tatsächlich gerade intensiv bewegt." Natürlich könnten aber die aktuellen Gas-Kunden nicht zum Wechsel gezwungen werden: "Bestimmt gibt es die eine oder andere Heizungsanlage, die erst zehn Jahre alt ist." Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit könnte man diese nicht so einfach austauschen.

Daher beschlossen die Fraktionen, den Antrag abzumildern. Jetzt heißt es nur noch, dass zusätzlich zur Gasleitung auch Fernwärme gelegt werden sollte. Inwieweit dies die Baukosten von 2,5 Millionen Euro erhöhen wird, ist unklar. Trotzdem wurde der Antrag einstimmig angenommen.

Nicht nur seit dem Angriff Putins auf die Ukraine und dem Aus von "Nord Stream 2" arbeiten die Stadtwerke daran, ihr Energienetz umzustellen. Ein Fokus liegt dabei auf dem Ausbau der Fernwärme: Hatte dieses Rohrnetz Ende 2009 noch 181,1 Kilometer, so sind es heute fast 230 Kilometer – eine Steigerung um mehr als ein Viertel.

"Rund 50 Prozent aller Haushalte in Heidelberg sind schon heute an die Fernwärme angeschlossen", so eine Stadtwerke-Sprecherin. Und doch habe dieser Energieträger auch Nachteile: Die Hanglagen von Neuenheim, Handschuhsheim und Ziegelhausen könnten aus technischen Gründen nicht mit Fernwärme erschlossen werden. In der Ebene gebe es nur noch kleine Teilbereiche in Kirchheim, Pfaffengrund, Wieblingen und Handschuhsheim mit Lücken.

"Tendenziell werden Gasleitungen ab einem Alter von 50 Jahren erneuert", so die Stadtwerke-Sprecherin. Ihr Zustand werde regelmäßig geprüft. Aus Klimaschutz-Gründen erarbeitete das Versorgungsunternehmen aktuell mit der Stadt eine "kommunale Wärmeplanung". Das Ziel: Bis 2040 soll der gesamte Wärmemarkt in der Stadt klimaneutral sein.

Bei all diesen Überlegungen könne man jedoch aber auch nicht auf die Gasinfrastruktur verzichten. Entsprechende Leitungen würden auch für die Wasserstofftechnologie gebraucht. Der zuständige Übertragungsnetzbetreiber plane, ab 2035 Wasserstoff in die Region zu liefern. Ungeachtet dessen, sagt die Unternehmenssprecherin: "Der Ausbau der Fernwärme läuft aber bereits jetzt kontinuierlich weiter."

Info: Auf der Internetseite der Stadtwerke gibt es eine Übersichtskarte, wo in Heidelberg schon Fernwärme liegt: https://lmy.de/VZaEP.

Stadtwerke und Stadt suchen Standort für Flusswärmepumpe

Um unabhängiger von russischem Gas zu werden, wollen Stadt und Stadtwerke das Fernwärmenetz schneller ausbauen als geplant (siehe Artikel rechts). Um das Klima zu schützen, soll diese Wärme zudem möglichst schnell CO2-neutral erzeugt werden. Bei beiden Zielen soll auch der Neckar als nachhaltige Energiequelle helfen. Dazu prüfen Stadt und Stadtwerke den Einsatz einer Flusswärmepumpe an verschiedenen Standorten in Heidelberg. Darüber wurde kürzlich der Klima-Ausschuss informiert. Eine solche Pumpe würde dem Fluss Wärme entziehen und bräuchte dazu nur ein Viertel der so erzeugten Energie als Strom. Stammt dieser aus erneuerbaren Quellen, ist die erzeugte Wärme klimaneutral.

In einem ersten Schritt wurde laut Stadt eine Vorprüfung für mögliche Standorte vorgenommen. Neben Standorten an Land in Verbindung mit Entnahme- und Einleitungsbauwerken im Uferbereich seien auch Bauten im Fluss oder schwimmende Konstruktionen denkbar. Da das Vorhaben jedoch sehr komplex und neuartig sei, soll nun eine Machbarkeitsstudie zu Technikoptionen, Wirtschaftlichkeit und einer detaillierten Standortanalyse für eine oder mehrere Pumpen folgen. Ende des Jahres sollen sich dann die Bürger an den Plänen für eine oder mehrere Flusswärmepumpen beteiligen können.

Grafik: heidelberg.de